మందుబాబులకు ఎంజీఎం కొత్త జీవితం - ఇక్కడ చేరారంటే తాగుడు మానేస్తారంతే!
ఆల్కాహాలిక్స్ ఎనానిమస్ ఫెల్లోషిప్ ద్వారా వ్యసనం నుంచి విముక్తి కలిగిస్తున్న ఎంజీఎం - ప్రత్యేకంగా డీ అడిక్షన్ విభాగం ఏర్పాటు చేసిన వైద్యులు - డీ అడిక్షన్ కేంద్రం ద్వారా ఉపశమనం లభిస్తున్నట్లు వెల్లడి
Published : April 9, 2026 at 1:56 PM IST
De- Addiction Department in MGM Hospital : మద్యం, మత్తు పదార్థాలకు బానిసై ఎంతో మంది మంచి భవిష్యత్తుతో పాటు జీవితాలను కూడా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి వారిని వరంగల్ నగరంలోని ఎంజీఎం ఆసుపత్రి డీ అడిక్షన్ విభాగంలో చేర్చితే ఊహించని మార్పు కనిపిస్తోంది. ఎంజీఎంలోని మానసిక వ్యాధుల ఓపీ (అవుట్ పేషెంట్) విభాగానికి రోజు సగటున 140 మంది వరకు వస్తుంటారు. అందులో సగటున 30 మంది ఆసుపత్రిలో చేరి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. డీ అడిక్షన్ వార్డులో వ్యసనపరులు అడ్మిట్ అయ్యి చికిత్స పొందుతున్నారు.
మద్యానికి, మత్తుకు అలవాటు పడిన వ్యక్తులను ఒక్కసారిగా కేంద్రంలో చేర్చడంతో వారిలో విపరీత మార్పులు సంభవిస్తాయి. సంబంధం లేకుండా కేకలు వేయడం, పక్కవారితో కారణం లేకుండా గొడవకు దిగడం, కొట్లాడటం వంటి లక్షణాలు బయటపడతాయి. ఈ సమయంలో సైకియాట్రిస్టుల పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఆల్కాహాలిక్స్ ఎనానిమస్ ఫెల్లోషిప్ చికిత్స చాలా దోహదపడుతోంది.
అలవాటు చేసుకుంటే వ్యసనమైంది : నగరంలో ఓ వ్యక్తికి రెండు ఇళ్లు, భార్య, ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. కిరాణ దుకాణం నడుపుతూ తనకేం తక్కువ అనే భ్రమలో తరచూ మద్యం తీసుకునే వాడు. ఆ అలవాటు కాస్తా వ్యసనమైంది. ఇంతలో అనుకోకుండా తన తండ్రి మరణించాడు. మద్యానికి బానిసయ్యాడని తల్లి తనకు ఆస్తి ఇవ్వనని తేల్చి చెప్పింది. దీంతో ఈ పరిస్థితులను తట్టుకోలేక మరింత మద్యం తాగాడు. చివరగా చూస్తే దుకాణం కూడా మూతబడింది.
భార్యతో వివాదాలు ఏర్పడ్డాయి. దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో అప్పులు కూడా చేశాడు. పరిస్థితి చేతులు దాటేలోగా ఏదైనా చేయాలని అతడి భార్య అనుకుంది. అదే సమయంలో అతడి భార్యకు ఎంజీఎంలోని డీ అడిక్షన్ కేంద్రం గురించి తెలిసింది. మొదట బలవంతంగా భర్తను అందులో చేర్పించింది. అందులో చికిత్స పొంది ఆల్కాహాలిక్స్ ఎనానిమస్ ఫెల్లోషిప్లో చేరడంతో క్రమంగా మద్యానికి చెక్ పడింది. మద్యం మానేసి దాదాపు 8 ఏళ్లు అవుతుందని, ప్రస్తుతం ఓ లాయర్ వద్ద పని చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
సొంత ఖర్చులతో కార్యక్రమాలు : ఆల్కహాలిక్స్ ఎనానిమస్ ఫెల్లోషిప్ 1955లో ముంబయిలో ప్రారంభమైంది. క్రమక్రమంగా దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో దీని గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి. వరంగల్ జిల్లాకు రెండు దశాబ్దాల క్రితం రాగా, వందల మంది ఇందులో మెంబర్లుగా చేరారు. వరంగల్, ఖిలా వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేటల్లో గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఇందులోని సభ్యులు తమ సొంత ఖర్చులతో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం విశేషం. వ్యసనపరులందరూ ఒక్కచోట చేరి, తరచూ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.
తమ తమ అనుభవాలు, పరాభవాలు, కుటుంబ కలహాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యాపార నష్టం, తాము కోల్పోయిన అన్ని విషయాలను మనస్ఫూర్తిగా ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటారు. వ్యసనం నుంచి దూరమైన వారు మిగతా వారికి ధైర్యం, చైతన్యం కల్పిస్తారు. ఈ ఫెల్లోషిప్లో 12 దశలు ఉంటాయి. వీటిని పూర్తిచేస్తూ మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించకుంటూ ముందుకు వెళుతుంటారు. అసలు బాధిత కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఇంట్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? ఈ ఫెల్లోషిప్ వల్ల కలిగే లాభాలను వివరించి వారిలో మంచి మార్పును తీసుకువస్తారు.
స్వచ్ఛంద సంస్థ : ఆల్కహాలిక్స్ ఎనానిమస్ అనేది మద్యపాన వ్యసనం నుంచి బయటపడాలని కోరుకునే వ్యక్తుల అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద సంస్థ. ఇది ఒకరికొకరు మద్దతు ఇచ్చుకుంటూ, తమ అనుభవాలను పంచుకుంటూ మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటానికి సహాయపడే ఓ చక్కటి వేదిక. ఇందులోని సభ్యులు తాము మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటంతో పాటు, ఇతరులు కూడా ఈ వ్యసనం నుంచి కోలుకోవడానికి సహాయం చేయడమే దీని ప్రాథమిక ఉద్దేశం.
ఎంజీఎం ఆసుపత్రి : ఏ డాక్టర్ ఎక్కడుంటారు? - ఏ చికిత్సకు ఏ గదికి వెళ్లాలో ఈజీగా తెలుసుకోండి