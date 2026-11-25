గనులశాఖ సరికొత్త ప్రయోగం - లీజుదారుల ఆటకట్టించేలా మైనింగ్ తవ్వకాలపై డ్రోన్ నిఘా
Drone Based Surveys In Mining : మైనింగ్ లీజుల్లో జరిగే అవకతవకలను చెక్ పెట్టేందుకు డ్రోన్ సర్వేపై గనులశాఖ దృష్టి పెట్టింది.తనిఖీలు చేసేందుకు ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ చెక్పోస్ట్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:57 PM IST
గనుల లీజు ప్రాంతాలలో వాస్తవంగా జరిపిన తవ్వకాలకు, గనులు, భూగర్భశాస్త్ర శాఖ నుంచి లీజుదారులు పొందిన అనుమతులకు మధ్య తరచుగా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాత జరిపే సమగ్ర విచారణల ద్వారా మాత్రమే ఇటువంటి సమస్యలను వెలికితీయవచ్చు. ఈ పద్ధతులను అరికట్టడానికి, గనులు, భూగర్భశాస్త్ర శాఖ డ్రోన్ ఆధారిత సర్వేలపై దృష్టి సారిస్తోంది. అదనంగా ఖనిజాలను రవాణా చేసే ట్రక్కులు అనుమతించిన లోడ్ పరిమితులను మించకుండా చూసేందుకు, ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ చెక్పాయింట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ శాఖ చర్యలు ప్రారంభించింది. శాఖ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి, లీజుదారుల ఉల్లంఘనలను నివారించడానికి అనేక కొత్త చర్యలు అమలు చేయనున్నాయి.
అనంతపురంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ : గనుల లీజుల కోసం డ్రోన్ ఆధారిత సర్వే ప్రాజెక్ట్ మొదట అనంతపురం జిల్లాలో ప్రారంభించనున్నారు . ఈ జిల్లాలో 503 లీజు ప్రాంతాలను 6 నెలల వ్యవధిలో రెండుసార్లు డ్రోన్లను ఉపయోగించి సర్వే చేస్తారు. ప్రాథమిక సర్వే సమయంలో లీజు ప్రాంతంలోని తవ్వకాల (గుంతల) పరిధిని అంచనా వేసి పొందిన అనుమతుల సంఖ్యతో పోల్చి చూస్తారు. ఏవైనా మార్పులను అంచనా వేయడానికి ఆరు నెలల తర్వాత రెండవ డ్రోన్ సర్వే నిర్వహించనుంది. ఈ ఆరు నెలల వ్యవధిలో లీజుదారుడు ఎన్ని అనుమతులు పొందారో, అవి తవ్విన ఖనిజాల వాస్తవ పరిమాణానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో అధికారులు పరిశీలిస్తారు. ఏవైనా వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తే జరిమానాలు విధిస్తారు. అదనంగా తవ్విన ఖనిజాల విలువను తిరిగి రాబట్టడం జరుగుతుంది. ఈ డ్రోన్ సర్వేలను నిర్వహించే బాధ్యతను 'టెక్స్మిన్' అనే సంస్థకు అప్పగించారు. తొలుత అనంతపురం జిల్లాలో అమలు చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ పనితీరు ఆధారంగా దీనిని ఇప్పుడు ఇతర జిల్లాలకు విస్తరించనున్నారు.
గనులు, భూగర్భశాస్త్ర శాఖ పర్యవేక్షణలో ట్రక్కుల ద్వారా ఖనిజాల రవాణా సమయంలో ఉల్లంఘనలను నివారించడానికి 'స్మార్ట్ చెక్-పోస్టులు' ఏర్పాటు చేస్తారు.ఈ చెక్-పోస్టులు, ఖనిజాలు అధీకృత ట్రక్కులలోనే రవాణా చేస్తున్నాయో లేదో ధృవీకరిస్తాయి. పరిమాణం (టన్నుల సంఖ్య) అనుమతించిన పరిమితులకు సరిపోలుతుందో లేదో నిర్ధారిస్తాయి. ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయేమో తనిఖీ చేస్తాయి. ఈ ప్రదేశాలలో వేబ్రిడ్జ్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రారంభంలో రెండు స్మార్ట్ చెక్-పోస్టుల ఏర్పాటు కోసం టెండర్లు ఆహ్వానిస్తారు. తదనంతరం గనులు, భూగర్భశాస్త్ర విభాగం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇటువంటి చెక్పోస్టులు అవసరమైన ఇతర ప్రదేశాలను గుర్తించి, వాటిని ఏర్పాటు చేయడానికి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుంది.
రూ.650 కోట్ల నిధులు పొందే అవకాశం : గనుల శాఖలో వివిధ సంస్కరణలను అమలు చేయడం ద్వారా 'స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్స్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్' (ఎస్ఏఎస్సీఐ) పథకం కింద సుమారు రూ.650 కోట్ల నిధులను పొందే అవకాశం ఉంది. గనులు, భూగర్భ వనరుల శాఖ ఈ నిధులను సాధించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
ఆదాయంలో 14 శాతం వృద్ధి : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రధాన, చిన్న ఖనిజాలు డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫౌండేషన్ (డీఎమ్ఎఫ్) మెరిట్-ఆధారిత చెల్లింపులు, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ల ద్వారా ఈ శాఖ ఇప్పటివరకు రూ.2,597 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 14 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. ఎన్టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, ప్రకాశం, నంద్యాల, కడప, అనంతపురం, శ్రీకాకుళం వంటి జిల్లాలు అగ్రస్థానంలో ఉండి, గనుల శాఖ మొత్తం ఆదాయంలో 60 శాతం వరకు సమకూరుస్తున్నాయి.
త్వరలో 'సీనియరేజ్' టెండర్లు : ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం, కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలు, ప్రకాశం ఉమ్మడి జిల్లాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే సీనియరేజ్ కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు. వీరి నుంచి ప్రభుత్వానికి ఇంకా రూ.144.16 కోట్ల బకాయిలు రావాల్సి ఉంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పశ్చిమ గోదావరి ఉమ్మడి జిల్లాలకు సంబంధించి త్వరలో సీనియరేజ్ కాంట్రాక్టుల కోసం టెండర్లు ఆహ్వానించనున్నారు. వీటి కోసం వరుసగా రూ.411 కోట్లు, రూ.323 కోట్లు, రూ.161 కోట్లుగా రిజర్వ్ ధరలను నిర్ణయించారు. తూర్పు గోదావరి, చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం జిల్లాల్లో సీనియరేజ్ కాంట్రాక్టుల కోసం మూడుసార్లు టెండర్లు పిలిచినప్పటికీ, ఎవరూ బిడ్డర్లు ముందుకు రాలేదు. దీని దృష్ట్యా, ఈ జిల్లాలకు నిర్ణయించిన రిజర్వ్ ధరలను సమీక్షించాలని నిర్ణయించారు.
'ప్రభుత్వానికి ఆ అధికారం ఉంటుంది' - ఏపీ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు సమర్థన
ఏపీఎండీసీని అత్యున్నత స్థాయి మైనింగ్ సంస్థగా తీర్చిదిద్దాలి: సీఎం చంద్రబాబు