శంకర్దాదా ఎంబీబీఎస్లపై 600 కేసులు - చర్యలకు మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్న వైద్యారోగ్య శాఖ
సరైన వైద్య పట్టా లేకుండా వైద్య సేవలందిస్తున్న నకిలీ డాక్టర్లు - కేవలం గ్రేటర్ పరిధిలోనే 600 వరకు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు - చర్యలు తీసుకోవడంలో జాప్యం వహిస్తున్న వైద్యారోగ్య శాఖ
Published : May 18, 2026 at 2:04 PM IST
Fake Doctors Issue Telangana : ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే ప్రత్యక్ష దైవం వైద్యుడు. మరి అలాంటి వృత్తిలో స్థిరపడేందుకు ఎంతో శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అయితే అవేమీ లేకుండా తామే ప్రముఖ డాక్టర్లమంటూ కొందరు నకిలీ వైద్యులు రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల క్లినిక్లు నడుపుతున్నారు. సరైన వైద్య పట్టా లేకుండా వైద్యం చేస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. ఇలాంటి శంకర్దాదా ఎంబీబీఎస్లపై చర్యలు తీసుకోవడంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది. కేవలం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే ఇలాంటి వైద్యులపై ఇప్పటి వరకు 600 వరకు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. అయితే దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణ మాత్రం ముందుకు సాగడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ (టీజీఎంసీ) ఆయా క్లినిక్లలో తనిఖీలు చేపట్టి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న వాటిపై కేసు నమోదు చేసి సమాచారాన్ని తదుపరి చర్యలకు జిల్లా కలెక్టర్, పోలీస్ శాఖ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి, డ్రగ్స్ నియంత్రణ అథారిటీకి అందజేస్తుంది. ఇలాంటి క్లినిక్లపై తెలంగాణ మెడికల్ ప్రాక్టిషనర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం (టీఎంపీఆర్), నేషనల్ మెడికల్ మిషన్ (ఎన్ఎంసీ) చట్టం సెక్షన్ 34, 35 ప్రకారం చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
సీజ్చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ : ఒక్క హైదరాబాద్ జిల్లాలోనే ఇప్పటి వరకు 200లకు పైగా కేసులు నమోదు కాగా, చర్యలు లేకపోవడంతో హైకోర్టులో పిల్వేసేందుకు టీజీఎంసీ సిద్ధమవుతోంది. మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలోనూ భారీ ఎత్తున నకిలీ క్లినిక్లు బయటపడ్డాయి. పోలీసుల సహకారంతో అరెస్టు చేయడం, క్లినిక్లను సీజ్ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్న తీరు విమర్శలకు తావిస్తోంది. తనిఖీల్లో దొరకిన నకిలీ వైద్యుల్లో 80 శాతానికి పైగా నగరంలో ఉండగా, ఇప్పటి వరకు కనీసం 10 శాతం క్లినిక్లపైనా పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు లేవని తెలుస్తోంది. ఇంకొందరైతే తనిఖీల్లో పట్టుబడితే ఆయా ప్రాంతాన్ని వదిలి వేరే చోట కొత్త పేరుతో మకాం వేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం : ఆస్పత్రులు, కొందరు వైద్యుల వద్ద కొన్ని రోజులు సహాయకులుగా పని చేసి, ఆ అనుభవంతో కొందరు ఏకంగా క్లినిక్లు నడుపుతున్నారు. మరి కొందరు హోమియో తదితర కోర్సులు చదివి అల్లోపతి వైద్యులుగా చెలామని అవుతున్నారు. ఇంకొందరు ఆర్ఎంపీలుగా పని చేసి ఆ అనుభవంతో ఏకంగా 10-15 పడకల ఆస్పత్రులు నడుపుతున్నారు. ఈ ఘటనలన్నీ టీజీఎంసీ తనిఖీల్లో బయటపడ్డాయి. ఆర్ఎంపీల నిర్వాకంతో అప్పుడప్పుడు కొందరి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. వీటితో పాటు సీజనల్ వ్యాధుల కాలంలో రక్త పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆర్ఎంపీ కేంద్రాల్లోనే మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి తరహాలో పడకలు వేసి నేరుగా సెలైన్లు ఎక్కిస్తున్నారు.
మోతాదుకు మించి యాంటీబయోటిక్స్ : మరీ ముఖ్యంగా వచ్చీరాని వైద్యంతో ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. అవసరం లేకపోయినా అధిక మోతాదులో యాంటిబయోటిక్స్ సిఫార్సు చేయడం, అక్రమంగా గర్భ విచ్ఛిత్తులు చేయడం, పెయిన్ కిల్లర్లు, యాంటాసిడ్లు, స్టెరాయిడ్లు తదితర మందులు రోగులకు సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా అప్పటికప్పుడు రోగం తగ్గినప్పటికీ, తర్వాత తీవ్ర సమస్యగా మారుతుంది. కిడ్నీలు, ఇతర అవయవాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కొందరైతే క్లినిక్ ప్రాంతంలోనే అనుమతి లేకుండా మెడికల్ స్టోర్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్వహిస్తున్న వైద్య కేంద్రాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన వైద్యాధికారులు ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు హడావిడి చేస్తున్నారు. తర్వాత పట్టింపు లేనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
