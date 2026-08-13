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దంత వైద్య సమస్యలపై పరిశోధనలు - అవార్డులు కైవసం చేసుకున్న కడప విద్యార్థులు

జాతీయ స్థాయిలో పరిశోధనా పత్రాలు - అత్యంత కచ్చితత్వంతో దంతాలను అమర్చే విధానం, క్యాన్సర్, సర్జరీ వల్ల క్రింది దవడ కొంత భాగం కోల్పోయిన వారికి నమలడాన్ని సులభతరం చేసే ప్రొస్థెసిస్ తయారీపై పరిశోధనలు

Dental PG Students Dental Research Got Awards
Dental PG Students Dental Research Got Awards (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:42 PM IST

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Dental PG Students Dental Research Got Awards: నిత్యం ఎంతోమందికి వైద్యసేవలు అందిస్తున్న పీజీలు వారు. ఎప్పుడూ చదువు, వైద్యం, పరీక్షలు అంటూ బిజీగా గడిపే విద్యార్థులు. అయినా తమ ప్రతిభ, సృజనాత్మకతకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను జోడించి వైద్యరంగానికి ఉపయోగపడే పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. దంత వైద్యానికి ఉపయోగపడే పరిశోధన పత్రాలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శిస్తూ ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా విద్యార్థులు వారి పరిశోధన పత్రాల విశేషాలేంటి.? ఇవి రోగులకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడనున్నాయి అనే పలు అంశాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

మారుతున్న సాంకేతికత అనుగుణంగా వివిధ రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. అదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారీ వైద్య విద్యార్థులు. చదువుకుంటూనే దంత సమస్యలతో ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న పాఠాలకు సృజనాత్మకత జోడించి అత్యాధునిక వైద్య విధానాలపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో కచ్చితత్వంతో కూడిన వైద్యం అందించడంపై పరిశోధన పత్రాలు రూపొందిస్తూ జాతీయస్థాయి సదస్సులో ఉత్తమ అవార్డులు అందుకుంటున్నారు. సరళకుమారి, నివేదిత, అమిత్‌ గుప్తా. వీరు కడప ప్రభుత్వ పీజీ దంత వైద్య కళాశాల విద్యార్థులు.

దంత వైద్య సమస్యలపై పరిశోధనలు - అవార్డులు కైవసం చేసుకున్న కడప విద్యార్థులు (ETV Bharat)

కచ్ఛితత్వం: ప్రస్తుతం కృత్రిమ దంతాలు కట్టే ప్రొస్థొడాంటిక్స్ విభాగంలో పీజీ రెండో ఏడాది చదువుతున్నారు. చదువుకుంటూనే పరిశోధనా పత్రాల సమర్పణల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికత అందిపుచ్చుకుని వివిధ అంశాలపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన సరళ కుమారి మిక్స్‌డ్‌ నేవిగేషన్‌ సాంకేతికతను ఉపయోగించి అత్యంత కచ్చితత్వంతో దంతాలను అమర్చే విధానంపై పరిశోధనలు చేశారు.

'ఈ పరిశోధనకు 'డైనమిక్‌ నావిగేషన్‌ ఇన్‌ ఇంప్లాంట్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌' అనే పేరు పెట్టాను. ఇటీవల ముంబయిలో నిర్వహించిన ప్రోస్థోడాంటిక్స్ జాతీయ సదస్సులో పాల్గొని ఈ పరిశోధన పత్రాన్ని సమర్పించగా జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ పేపర్‌ అవార్డు లభించింది.' -డాక్టర్ సరళకుమారి, పీజీ దంతవైద్య విద్యార్థిని

సాంకేతికత వినియోగం: కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరుకు చెందిన అమిత్ గుప్తా, సహ విద్యార్థి సరళ కుమారితో కలిసి ముంబయి సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ఏ డిజిటల్ వర్క్ ఫ్లో ఫ్యాబ్రికేటింగ్ ఏ మాండిబ్యులర్ గైడ్ ఫ్లాంజ్ ప్రోస్థిసిస్ అనే పరిశోధనా పత్రాన్ని సమర్పించారు. క్యాన్సర్ లేదా సర్జరీ వల్ల క్రింది దవడ కొంత భాగం కోల్పోయిన రోగులకు 3D స్కానింగ్, కంప్యూటర్ డిజైన్, 3D ప్రింటింగ్ వంటి ఆధునిక డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నమలడాన్ని సులభతరం చేసే ప్రాస్థిసిస్ తయారీ ప్రక్రియను వివరించారు. ఈ పరిశోధనా పత్రానికి ప్రథమ స్థానం దక్కింది.

చెన్నైకి చెందిన నివేదిత భీమవరంలో నిర్వహించిన ప్రోస్థోడాంటిక్స్ జాతీయ స్థాయి సదస్సులో ఓస్టీయో-ఓజోంటో-కెరటోప్రోస్థెసిస్ అనే పరిశోధన పత్రాన్ని సమర్పించారు. తీవ్రమైన కంటి సమస్యలతో చూపు కోల్పోయిన వారికి, సాధారణ కార్నియా మార్పిడి సాధ్యపడని సందర్భాల్లో రోగి పన్నును ఉపయోగించి తిరిగి దృష్టిని అందించే కష్టతరమైన శస్త్రచికిత్సా విధానాన్ని ఇందులో వివరించారు. అన్ని రాష్ట్రాల విద్యార్థులతో పోటీ పడి మొదటి స్థానం సాధించడం ద్వారా నివేదిత ఉత్తమ పరిశోధనా పత్రం అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.

విద్యార్థులు కేవలం చదువుకే పరిమితం కాకుండా, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతమైన పరిశోధనలతో ప్రతిభ కనబరుస్తుండటం కళాశాలకు గర్వకారణం అంటున్నారు కాలేజీ యాజమాన్యం. డాక్టర్ యుగంధర్, ప్రిన్సిపల్రోగుల సేవలో క్షణం తీరిక లేకుండా గడుపుతూనే నూతన ఆవిష్కరణలతో వైద్య రంగంలో జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుర్తింపు తెస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు. యువ వైద్యుల ఈ సృజనాత్మకత, పట్టుదల భవిష్యత్ వైద్య రంగానికి సరికొత్త దిశను నిర్దేశిస్తున్నాయని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

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