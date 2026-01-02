దట్టంగా అలుముకున్న పొగ మంచు - హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
హైదరాబాద్ శివారులో భారీగా పొగ మంచు - శంషాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై భారీగా నిలిచిన వాహనాలు - పొగ మంచు కమ్ముకోవడంతో బండ్లను రహదారి పక్కకు నిలిపివేసిన వాహనదారులు
Published : January 2, 2026 at 8:39 AM IST|
Updated : January 2, 2026 at 9:22 AM IST
Fog Effect in Hyderabad : హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో భారీగా పొగమంచు కమ్ముకుంది. శంషాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. జాతీయ రహదారిపై దాదాపు పది కిలోమీటర్ల మేర వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. శాభాద్ నుంచి పాలమాకుల వరకు వాహనాలు నిలిచాయి. పొగమంచు కమ్ముకోవడంతో వాహనదారులు తమ వాహనాలను రహదారి పక్కన నిలిపివేశారు. పొగ మంచు కారణంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మరోవైపు హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపైనా పొగమంచు దట్టంగా కమ్ముకుంది. ముందు వెళ్తున్న బండ్లు కనిపించక వాహనదారులు నెమ్మదిగా వెళ్తున్నారు. లైట్ల వెలుతురులో నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వద్ద భారీగా కమ్ముకున్న పొగ మంచుతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్-ఘట్కేసర్ బైపాస్ రహదారిలో పది అడుగుల దూరంలోని వాహనాలు కనిపించని విధంగా పొగ మంచు కురుస్తోంది. సూర్యోదయం తర్వాత కూడా పొగ మంచు దట్టంగా అలముకుంది. పొగ మంచు ఇంతగా కురవడం ఎప్పుడూ చూడలేదని వాహనదారులు ఆశ్యర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతాల్లోని శంకర్పల్లి, చేవెళ్ల, మొయినాబాద్ ప్రాంతాలూ పొగ మంచుతో కమ్ముకున్నాయి. ఉదయం 9 గంటలైనా పొగ మంచు వీడలేదు. దీంతో ఉద్యోగాలకు వెళ్లాల్సిన వాహనదారులు ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది.
మరింతగా చల్లబడిన వాతావరణం : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలంలోని పలు గ్రామాలు మంచుతో నిండిపోయాయి. ఉదయం చలి తీవ్రతతో ప్రజలు బయటికి రాలేకపోయారు. మంచు కురుస్తుండటంతో రోడ్లపై ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు కూడా కనిపించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. విరిగిగా మంచు కురుస్తుండటంతో వాతావరణం మరింతగా చల్లబడింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి కొద్దికొద్దిగా మంచు కురవడం ప్రారంభమైంది. 8:30 గంటల సమయంలో పది గజాల దూరంలో ఉన్న మనిషి కూడా కనిపించలేని స్థితిలో మంచు నిండిపోయింది. మంచు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో వాహనాల డ్రైవర్లు జాగ్రత్తలు తీసుకొని నడిపించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
యాదాద్రి జిల్లాలో పొగ మంచు ఇబ్బందులు : ఉదయం 9 గంటలు దాటుతున్నా మంచు తగ్గకపోవడంతో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూర్ మండల కేంద్రంలో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పక్కన నిలబడి ఉన్న మనిషి సైతం కనిపించలేనంతగా పొగ మంచు ఉండటంతో తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. వాహనాలు నడపడం కష్టతరమైంది. ఉదయం పాఠశాల కు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారస్థులు పొగ మంచు కారణంగా ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు.
హుజూరాబాద్ డివిజన్లో పెరిగిన చలి తీవ్రత : కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ డివిజన్లో చలి తీవ్రత పెరిగింది. హుజూరాబాద్, శంకరపట్నం, వీణవంక, జమ్మికుంట మండలాల్లో పొగ మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. తెల్లవారుజామున పొగ మంచు దట్టంగా కమ్మేసింది. పొగ మంచు దట్టంగా కమ్మేయడంతో వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలిగాయి. ఉదయం 9 గంటలైనా మంచు కురుస్తుండటంతో వరంగల్-కరీంనగర్ జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. పొగ మంచుకు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనబడకపోవటంతో వాహనదారులు లైట్లు వేసుకొని వాహనాలు నడుపుతున్నారు. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇళ్ల నుంచి ప్రజలు బయటకు రావడం లేదు.
