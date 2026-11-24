దొంగ దెబ్బ తీస్తున్న డెంగీ! - ఈ లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న వైద్యులు
Dengue Fevers in Telangana : తెలంగాణలో డెంగీ, ఇన్ఫ్లూయెంజా కేసులు వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దోమల నియంత్రణ, వ్యక్తిగత, పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 10:47 AM IST
డెంగీ జ్వరం దొంగ దెబ్బ తీస్తోంది. వాతావరణ మార్పులతో ఇన్ఫ్లూయింజా ఎ, బి కేసులు వ్యాపిస్తున్నాయి. కొందరిలో వీటితో పాటు డెంగీ కలిసి దాడి చేస్తోంది. డెంగీ, ఇన్ఫ్లూయింజా లక్షణాలు ఒకేలా ఉండటంతో రోగులు 48 నుంచి 72 గంటల వరకు ఆసుపత్రికి రావడానికి ఆలస్యం చేస్తున్నారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా వారి ప్లేట్లెట్లు పడిపోవడం, తీవ్రమైన అలసట, రక్తస్రావం, శ్వాసకోశ సమస్యలతో ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారని అంటున్నారు.
ఈ సీజన్లో డెంగీ సాధారణ లక్షణాలకు భిన్నంగా (ఎటిపికల్ డెంగీ) కనిపిస్తోందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కామినేని కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ రాఘవేంద్ర బొడ్డు అన్నారు. వాస్తవానికి శీతాకాలంలో దోమల వ్యాప్తి తగ్గడంతో డెంగీ కేసులు కూడా తగ్గుతాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో చలి పెరుగుతున్నప్పటికీ డెంగీ కేసులు తగ్గడం లేదని ఆయన అన్నారు.
ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగి మూడు రోజులుగా తేలిక పాటి జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నాడు. ఇది సాధారణ ఫ్లూ అనుకుని ఇంట్లోనే ఉండి చికిత్స తీసుకున్నాడు. నాలుగో రోజు మరింత నీరసంగా మారడంతో వైద్యుడిని సంప్రదించాడు. రక్త పరీక్షలు చేయగా, ప్లేట్లెట్లు గణనీయంగా పడిపోయాయి. వైద్యులు డెంగీగా నిర్ధారించారు.
హైదరాబాద్లో 500 కేసులు నమోదైనట్లు అంచనా
ప్రస్తుతం గ్రేటర్లో డెంగీ కేసులు అంత ఎక్కువగా లేవు. కానీ అవి అడపా దడపా నమోదవుతున్నాయి. ఈ లక్షణాలతో నెలకు 50 మంది వరకు నల్లకుంట ఫీవర్ ఆసుపత్రిలో చేరుతున్నారు. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్లో 500 కేసులు నమోదైనట్లు అంచనా. వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కచ్చితమైన సమాచారాన్ని విడుదల చేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది.
కేసుల సరళిని బట్టి దోమల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలి. వర్షాలు లేకపోయినప్పటికీ తాగు నీరు, మురుగు నీటి లీకేజీలు, తెరిచి ఉన్న మురుగు కాలువల కారణంగా దోమల వ్యాప్తి పెరుగుతోంది. మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఈ పరిస్థితి మరింత ఎక్కువగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
వాటి మధ్య ఉన్న తేడాను గుర్తించాలి
హైదరాబాద్లో ప్రధానంగా ఇన్ఫ్లూయింజా టైప్ ఎ, బి రకాలు వ్యాపిస్తున్నాయి. టైప్ 'ఎ' వల్ల అకస్మాత్తుగా అధిక జ్వరం, తీవ్రమైన ఒళ్లు నొప్పులు, 2 నుంచి 3 వారాల పాటు పొడి దగ్గు ఉంటాయి. 'బి' టైప్లో పిల్లలు తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడతారు. ఇంట్లో ఒక వ్యక్తికి ఈ వ్యాధి సోకితే అది ఇతరులకు వ్యాపించవచ్చు. సాధారణ చికిత్సతో ఇది 3-4 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ డెంగీ ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆసుపత్రిలో చేర్పించాలి.
పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించండి
ఇంటి చుట్టుపక్కల, డాబాపై ఉండే పాత టైర్లు, కొబ్బరి చిప్పలు, పూల కుండీలు, పగిలిన పాత్రల్లో వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలి. పాత్రలను శుభ్రపరచడం, వాటర్ కూలర్లు, డ్రమ్ములు, పెంపుడు జంతువుల నీటి గిన్నెలను వారానికి ఒకసారి పూర్తిగా ఖాళీ చేసి, లోపల రుద్ది కడగడం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. నీటి ట్యాంకులపై ఎప్పుడూ మూతలు బిగుతుగా ఉంచుకోవాలని, పిల్లలు బయటకు వెళ్లేటపుడు పొడవాటి చొక్కాలు, టీ షర్ట్లు వేయాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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