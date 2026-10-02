తెలంగాణను వణికిస్తున్న వైరల్ ఫీవర్లు - పెరుగుతున్న డెంగీ కేసులు
తెలంగాణలో డెంగీ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 3,000కు పైగా డెంగీ కేసులు బయటపడ్డాయి. ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అత్యధికంగా కేసులు వెలుగుచూస్తున్నాయి.
Published : October 2, 2026 at 2:15 PM IST
Rising Dengue Cases In Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డెంగీ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాలతో పాటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు వంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనూ పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇద్దరు వ్యక్తులు డెంగీ కారణంగా మరణించడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వైరల్ ఫీవర్ల దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, జ్వరం వస్తే సరైన వైద్య చికిత్స పొందాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
5 లక్షలకు పైగా కేసులు
ఈ ఏడాది వర్షాకాలం ప్రారంభంలో అధికారులు జ్వర సర్వేను చేపట్టారు. ఇప్పటివరకు 5 లక్షల మందికి పైగా జ్వరంతో బాధపడినట్లు గుర్తించారు. వీరిలో సుమారు 3,000 డెంగీ కేసులు బయటపడటం ఆందోళనకరమైన విషయం. సుమారు 5,000 టైఫాయిడ్ కేసులు నమోదైనప్పటికీ, మరణాలు సంభవించకపోవడం ఊరటనిచ్చే అంశం. తక్కువ సంఖ్యలో మలేరియా కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేరే రోగులలో 20 శాతం వరకు జ్వర బాధితులే ఉంటున్నారు. వరంగల్లోని ఎంజీఎం ఆసుపత్రి జ్వర బాధితులతో కిక్కిరిసిపోతోంది. హైదరాబాద్లోని ఫీవర్ ఆసుపత్రిలో, జ్వర బాధితుల రోజువారీ అవుట్పేషెంట్ సంఖ్య సెప్టెంబర్ మూడవ వారంలో సుమారు 400 ఉండగా, నెలాఖరు నాటికి 600 దాటడం తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.
డెంగీ జ్వరాన్ని నివారించడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దోమ కాటుకు గురికాకుండా చూసుకోవాలి. ప్రతి శుక్రవారం 'డ్రై డే' పాటించాలి. నిల్వ ఉన్న నీటిలోనే డెంగీకు కారణమయ్యే దోమల లార్వాలు వృద్ధి చెందుతాయి. అందువల్ల నీరు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. డెంగీ లక్షణాలలో తీవ్రమైన ఒళ్లు నొప్పులు, దగ్గు, జ్వరం, తలనొప్పి, నల్లని రంగులో మలం పడటం వంటివి ఉంటాయి. అప్రమత్తంగా ఉండి, చికిత్స కోసం వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. శరీరంపై దద్దుర్లు లేదా అంతర్గత రక్తస్రావం ప్రమాదకరమైన సంకేతాలు. కాచి వడపోసిన నీటిని తాగాలి. పోషకాహారం తీసుకోవాలి - డాక్టర్ మూసాఖాన్, సూపరింటెండెంట్, ఫీవర్ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్
సెప్టెంబర్లో వేలకు చేరిన డెంగీ కేసులు
ఆగస్టు వరకు వందల సంఖ్యలో మాత్రమే ఉన్న డెంగీ కేసులు సెప్టెంబర్లో వేల సంఖ్యకు చేరడం, అలాగే రెండు మరణాలు సంభవించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డెంగీ లక్షణాలు ఉన్న రోగులలో ప్లేట్లెట్ల సంఖ్య ప్రారంభంలో సుమారు 1,20,000 ఉన్నప్పటికీ కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే 20,000 నుంచి 30,000 స్థాయికి పడిపోతోందని వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న డెంగీ జ్వరాలు - ఎన్నో వందల కేసులు నమోదు
డెంగీ బాధితుల్లో ప్లాస్మా లీకేజీ - గుండె వైఫల్య ప్రమాదం ఎక్కువేనంటున్న వైద్యులు