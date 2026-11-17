అర్ధరాత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కూల్చివేత - స్థానికుల రాకతో పారిపోయిన జేసీబీ డ్రైవర్
Demolished a Government Hospital : హైటెక్ సిటీలో ప్రభుత్వ పశువుల ఆసుపత్రి భవనాన్ని అర్ధరాత్రి కూల్చివేశారు. ఎటువంటి సమాచారం, నోటీసులు ఇవ్వకుండానే స్వయంగా మున్సిపల్ అధికారులే ఈ కూల్చివేతలు చేపట్టారు.
Published : November 17, 2026 at 2:16 PM IST
హైదరాబాద్లో నిత్యం రద్దీగా ఉండే హైటెక్ సిటీ ప్రధాన రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ప్రభుత్వ పశువుల ఆసుపత్రి భవనాన్ని అర్ధరాత్రి వేళ కూల్చివేయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఇదేదో ప్రైవేటు వ్యక్తులు చేసిన పని అనుకుంటే పొరపాటు. స్వయంగా మున్సిపల్ అధికారులే కూల్చివేతలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వ శాఖకు చెందిన భవనాన్ని సదరు శాఖకు ఎటువంటి సమాచారం, నోటీసులు ఇవ్వకుండానే నేలమట్టం చేశారు. ఇందతా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వెనక ఉన్న ఓ బడా వాణిజ్య సముదాయానికి మేలు చేసేందుకు అధికారులు చేస్తున్న వ్యవహారంగా తెలుస్తోంది.
ఇది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పరిస్థితి
మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి సైబర్ టవర్స్కు వెళ్లే ప్రధాన రోడ్డు పక్కనే పశువుల ఆసుపత్రి భవనం ఉంది. సర్వే నంబర్ 87లో దాదాపు 500 గజాల్లో పశుసంవర్ధక శాఖ నిర్మించిన నాలుగు గదుల్లో ఆసుపత్రి కొనసాగుతుంది. వర్షాకాలంలో కురుస్తుండటంతో రోడ్డు వైపు ఉన్న రెండు గదులను ఖాళీ చేసి, వెనక వైపు ఉన్న గదిలోకి పశువుల ఆసుపత్రిని మార్చారు. చాలా కాలంగా సదరు గదులు ఖాళీగా ఉండటంతో, 6 ఏళ్ల క్రితం ప్రభుత్వం వాటిని విజయ డెయిరీకి కేటాయించింది. ఆ రూములకు మరమ్మతులు చేయించిన విజయ డెయిరీ సంస్థ అందులో పాల విక్రయ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నారు.
''ఆసుపత్రి భవనం కూల్చివేత విషయమై మాకు సమాచారం, నోటీసులు ఇవ్వలేదు. సీఎంసీ అధికారులే కూల్చి వేశారని తెలిసింది. ఆసుపత్రి భవనం ఫుట్పాత్ మీదకు వచ్చిందని చెబుతున్నారు. ఏళ్లుగా లేని సమస్య ఇప్పుడెందుకు వచ్చిందనే విషయంలో సమాధానం లేదు'' - శ్రీలతారెడ్డి, మాదాపూర్ పశువుల ఆసుపత్రి వైద్యురాలు
అర్ధరాత్రి జేసీబీతో గదుల కూల్చివేత
వారం క్రితం భవనం కూల్చివేస్తున్నామని, రెండు రోజుల్లో ఖాళీ చేయాలని సీఎంసీ అధికారులు మౌఖిక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 10న మున్సిపల్ అధికారులు మళ్లీ వచ్చి ఖాళీ చేయించారు. అర్ధరాత్రి జేసీబీతో ఆయా గదుల కూల్చివేతలు చేపట్టారు. ఓ గదిని పూర్తిగా నేలమట్టం చేశారు. స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరుకొని, పనులను అడ్డుకోవడంతో జేసీబీ డ్రైవర్ పారిపోయాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ విషయమై స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
''విజయ డెయిరీ కొనసాగుతున్న భవనం కాలిబాటపై ఉంది. ముందు భాగాన్ని మాత్రమే మేం కూల్చివేశాం. పక్కన గదిని ఎవరూ కూల్చివేశారో తెలియదు. అర్ధరాత్రి పూట కూల్చివేతలకు మా సిబ్బంది వెళ్లలేదు. ఆసుపత్రి వెనుక ఉన్న భవనం కోసం కూల్చివేతలు చేశారన్న ఆరోపణల్లో నిజం లేదు'' - బాలకృష్ణ, ఉప కమిషనర్, మాదాపూర్ సర్కిల్
వాణిజ్య సముదాయ ప్రధాన రహదారి కోసమే కూల్చేశారా?
పశువుల ఆసుపత్రి భవనం వెనక భాగంలో ప్రస్తుతం ఓ భారీ వాణిజ్య సముదాయం నిర్మాణంలో ఉంది. ఆ భవనం, ప్రధాన రహదారికి మధ్య ఆసుపత్రి భవనం అడ్డుగా మారింది. సదరు వాణిజ్య సముదాయానికి రోడ్డు వైపు మార్గం తక్కువగా ఉండటంతో, ప్రభుత్వ భవనాన్ని తొలగించి, ఆ స్థలాన్ని వాడుకునే ఉద్దేశంతో కూల్చివేతకు పాల్పడి ఉంటారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
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