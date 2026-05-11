డెమోక్రాటియా యూత్ పార్లమెంట్ ముగింపు సదస్సు - దేశ విధాన నిర్ణయాలపై అవగాహన

అశోక స్కూల్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​లో డెమోక్రాటియా పార్లమెంట్ - యువతకు దేశ విధాన నిర్ణయాలు, ప్రజాస్వామ్యంపై అవగాహన కోసమే సదస్సు - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న విద్యార్థులు - రాజకీయ అంశాలపై ప్రసంగించిన ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ

Published : May 11, 2026 at 2:30 PM IST

Demokratia Youth Parliament 2026 : హైదరాబాద్‌లోని అశోక స్కూల్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​లో డెమోక్రాటియా యూత్ పార్లమెంట్​ను మే 9, 10 తేదీల్లో నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 150 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 12వ తరగతి చదువుతున్న చీకటమర్ల ఆర్నవ్ రెండేళ్ల క్రితం దీనిని స్థాపించారు. యువతకు దేశ విధాన నిర్ణయాలు, ప్రజాస్వామ్యంపై అవగాహన కల్పించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

విద్యార్థులకు ధ్రువీకరణ పత్రాలు : డెమోక్రాటియా యూత్​ పార్లమెంట్ సంస్థ భారత ప్రభుత్వ పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కింద అధికారికంగా నమోదైంది. పాల్గొన్న విద్యార్థులందరికీ ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందజేస్తారు. ఈ రెండు రోజుల సదస్సులో పాల్గొన్న మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు మాట్లాడుతూ పరిపాలన అనేది కేవలం రాజకీయ నాయకులకే పరిమితం కాదని, ప్రతి పౌరుడి జన్మహక్కు అని తెలిపారు. బీజేపీ ప్రతినిధి డాక్టర్ రాహుల్ సరిదేనా మాట్లాడుతూ యువత తమ ఆశయాలకు విధానపరమైన క్రమశిక్షణను జోడించాలని, అవగాహన లేని ఆవేశం పనికిరాదని సూచించారు.

విద్యార్థులతో ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ (ETV Bharat)

క్రియాశీల భాగస్వాములుగా చేయాలి : ముగింపు సదస్సులో ఎమ్మెల్సీ దాసోజ్ శ్రవణ్‌ పాల్గొని డెమోక్రాటియా సందేశం ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం కేవలం ప్రసంగాలకే పరిమితం కాకుండా, నిర్వాహకులు విద్యార్థులతో నిజమైన విధానపరమైన చర్చలు, బిల్లుల రూపకల్పన, పార్లమెంటరీ పద్ధతులపై శిక్షణ ఇచ్చారు. యువతను కేవలం ప్రేక్షకులుగా కాకుండా, ప్రజాస్వామ్యంలో క్రియాశీల భాగస్వాములుగా మార్చడమే తన లక్ష్యమని ఆర్నవ్ తెలిపారు. యువతలో ప్రజల ముందు మాట్లాడే ధైర్యం, విమర్శనాత్మక ఆలోచన, సమస్యల పరిష్కార సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడంలో ఈ సదస్సు ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది.

ప్రజాస్వామ్య విలువల ప్రచారం : దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో విద్యార్థులను ఏకం చేస్తూ, భవిష్యత్ రాజకీయ నాయకులను, బాధ్యతాయుతమైన పౌరులను తయారు చేయడంలో డెమోక్రాటియా యూత్ పార్లమెంట్ సదస్సు కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇందులో పాల్గొనే విద్యార్థులకు విధాన రూపకల్పన, రాజ్యాంగ బద్ధమైన హక్కుల పట్ల లోతైన అవగాహన కలుగుతుంది.

