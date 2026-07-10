ఎల్నినో ప్రభావం, ఎగుమతులకు డిమాండ్ - బియ్యం ధరకు రెక్కలు
గతేడాది ఎక్కువ మొత్తంలో పంట కొన్న ప్రభుత్వం - ఈ ఏడాది రబీ సీజన్లో తగ్గిన వరి సాగు - విదేశాల్లో బియ్యం ఎగుమతికి పెరిగిన డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:22 AM IST
Demand is Increasing Rice Price Hike: పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన అన్నం సామాన్యులకు భారంగా మారుతోంది. బియ్యం ధరలకు అమాంతం రెక్కలొచ్చాయి. కిలోకు రూ. 10 మేర పెరడగటంతో సామాన్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతేడాది పండిన పంటను ప్రభుత్వం ఎక్కువ మొత్తంలో కొనడం వల్ల రైతుల వద్ద ధాన్యం లేకుండా పోయంది. దీంతో ధాన్యానికి డిమాండ్ పెరగడంతో బియ్యం ధరలు పెరిగాయి. ఎల్నినో వల్ల ఈ సారి వరి సాగు తగ్గుతుందనే ఆలోచన కూడా మరో కారణంగా కనిపిస్తోంది. అసలు బియ్యం ధర పెరగడానికి కారణాలేంటి ? దీనిపై మిల్లర్ల మాటేంటి? వ్యాపారులు ఏం అంటున్నారు. అనేది ఇప్పుడు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
వినియోగదారులపై అదనపు భారం: రోజువారీ ఆహారంలో తప్పనిసరిగా బియ్యం వినియోగించే మన రాష్ట్రంలో ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడం ఆందోళన రేకిత్తిస్తోంది. రెండు నెలల క్రితం ధరలతో పోలిస్తే కిలోకు 10 రూపాయలకు పైగా పెరిగాయి. నాణ్యతను బట్టి పాతిక కిలోల బస్తాకు 200 నుంచి 300 వరకు వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడింది. బీపీటీ రకాలు 25 కిలోల బస్తా 1500, HMT రకం 16 వందలకు చేరుకుంది. ధాన్యం లభ్యత తగ్గడంతో ధరలు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. 75 కిలోల ధాన్యం బస్తా ఇప్పుడు రకాలను బట్టి రూ. 2500 నుంచి రూ. 2800 వరకూ ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది రైతులకు మంచి ధర ఇచ్చి ధాన్యం కొనుగోలు చేసింది. కృష్ణా డెల్టాలో ఎక్కువగా సాగు చేసే బీపీటీ రకాలన్ని కూడా కొనుగోలు చేసి పౌరసరఫరాల శాఖకు మళ్లించింది. ప్రభుత్వానికి అమ్మగా మిగిలిన ధాన్యాన్ని రైతులు వ్యాపారులకు విక్రయించారు.
నాన్ బాస్మతి రకానికి డిమాండ్: రాష్ట్రంలో 2025 -26 ఖరీఫ్ సీజన్లో 37 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగయింది. రబీలో అది 7 లక్షల ఎకరాలకే పరిమితమైంది. సాధారణంగా రబీలో 17 లక్షల ఎకరాలు సాగు కావాల్సి ఉండగా అందులో 10 లక్షల ఎకరాల్లో కోత పడింది. రబీ సీజన్లో పంట నుంచి మార్కెట్లోకి రావాల్సిన ధాన్యం తగ్గిపోవడం కూడా బియ్యం రేటు పెరగడానికి ఓ కారణంగా కనిపిస్తోంది. దీనికి తోడు ఈ ఏడాది విదేశాల నుంచి నాన్ బాస్మతి రకానికి డిమాండ్ పెరిగింది. ముంబయి వ్యాపారులు ఏపీ నుంచి ఎక్కువగా బియ్యం కొనుగోలు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. దీని వల్ల మిల్లర్ల వద్ద నిల్వలు తగ్గిపోతున్నాయి.
'పెట్రోల్లో కలిపే ఇథనాల్ తయారీకి బియ్యాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో పండించే తక్కువ రకం బియ్యాన్నే వాడుతున్నప్పటికీ దేశీయ మార్కెట్ ఏర్పడిన కొరత ఏపీ బియ్యానికి మంచి డిమాండ్ పెంచింది. ఇతర రాష్ట్రాల వారు మన బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేయడం కూడా ఇక్కడ ధరల పెరుగుదలకు కారణం. ఎల్నినో ప్రభావం వరిసాగుపై ఉంటుందనే హెచ్చరికలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బియ్యం ధరలు పెరిగాయి.' -బియ్యం వ్యాపారి
ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన ధాన్యాన్ని ఆడించి బియ్యాన్ని పౌరసరఫరాల శాఖ గోదాముల్లో ఉంచారు. కాబట్టి పేదలకు అందించే రేషన్ బియ్యం విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ దుకాణాల్లో కొనేవారికి మాత్రం ధర భారం తప్పదు.
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