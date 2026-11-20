భాగ్యనగరంలో నీటి ట్యాంకర్లకు భారీ డిమాండ్ - రోజుకు 5 వేల ట్యాంకర్లు బుకింగ్
Water Tanker Demand Increase Hyderabad: ఎల్నినో ప్రభావంతో హైదరాబాద్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి. బోర్లూ పనిచేయకపోడవంతో నీళ్ల ట్యాంకులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. వచ్చే ఏడాది జులై వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం
Published : November 20, 2026 at 10:42 AM IST
ఎల్నినో నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరం నీటి కష్టాలను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో జలమండలి నీటి ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. గతంలో కేవలం వేసవికే పరిమితమైన ఈ డిమాండ్ అన్ని సీజన్లకూ విస్తరించింది. ఎల్నినో కారణంగా భూగర్భ జలాలు వేగంగా తగ్గిపోవడంతో బోర్లు పనిచేయం లేదు. దీంతో ప్రజలు ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు.
సాధారణంగా ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో వీటికి డిమాండ్ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో డిసెంబరు నుంచి ఈ డిమాండ్ కొనసాగుతుండగా, ఈసారి అక్టోబరు నుంచే ఈ పరిస్థితి కొనసాగడం గమనార్హం. డిసెంబర్ 2025 నుంచి ప్రతిరోజూ సగటున ఐదు వేలకు పైగా ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి. ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లను, ట్యాంకర్ల సంఖ్యనూ జలమండలి పెంచింది. ట్యాంకర్ బుక్ చేసుకున్న 24 గంటల్లోపే నీటిని సరఫరా చేసేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రస్తుతం 110కి పైగా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉండగా, సుమారు 1200 ట్యాంకర్లను వినియోగిస్తోంది.
గతంలో ఎన్నడూ చూడని పరిస్థితి
సెప్టెంబర్లోనూ 1.77 లక్షల ట్యాంకర్లను సరఫరా చేశారు. గత ఐదేళ్లలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ తలెత్తలేదని జలమండలి వెల్లడించింది. గతేడాది 87 వేల ట్యాంకర్లను సరఫరా చేయగా, ఈసారి 2.20 లక్షల ట్యాంకర్లను సరఫరా చేయాల్సి వచ్చినట్లు జలమండలి స్పష్టం చేసింది. భూగర్భ జలమట్టాలు వేగంగా తగ్గిపోతుండటంతో వచ్చే ఏడాది జులై వరకు ట్యాంకర్లపై ఒత్తిడి కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరిస్తే ఎంతో మేలు
కేవలం హైదరాబాద్లో నీటి పొదుపును అచరిస్తేనే చాలా నీరు ఆదా అవుతుందని, అదే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఆచరిస్తే ఇంకెంత మార్పు వస్తుందోనని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎల్నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడం, జలాశయాలు ఎండిపోవడంతో నీటి కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే బోరుబావులు ఎండిపోవడం ప్రారంభమయ్యాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరి ముందున్న ఏకైక కర్తవ్యం నీటిని ఆదా చేయడమేనని చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు లేకపోవడం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అధిక వినియోగం కారణంగా భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకు అడుగంటిపోతున్నాయి. ఈ సమయంలో నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది.
గత ఐదేళ్లలో ట్యాంకర్ల డిమాండ్ పెరిగిందిలా
|సంవత్సరం
|ఆగస్టు
|సెప్టెంబరు
|అక్టోబరు
|2022
|64,798
|64,719
|58,693
|2023
|68,139
|56,198
|63,993
|2024
|32,320
|77,023
|82,353
|2025
|97,439
|85,252
|87,056
|2026
|1,94,351
|1,77,625
|2,20,997
భూగర్భ జలాలపై ఎల్నినో ప్రభావం - అడుగంటుతున్న పాతాళ గంగను పెంచే మార్గాలివే!
అడుగంటుతున్న భూగర్భజలాలు - విడిచిపెట్టే ప్రతి బొట్టూ హెచ్చరికే