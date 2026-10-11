హైదరాబాద్లో పాతాళానికి భూగర్భ జలాలు - గతేడాది కంటే మరింత లోతుకు నీటిమట్టం
Water Tankers in Hyderabad : హైదరాబాద్లో భూగర్భ జలాల పరిస్థితి అంతకంతకూ దిగజారుతోంది. ఈ ఏడాది భూగర్భజల మట్టాలు ఏకంగా 6.85 మీటర్ల మేర ఎక్కువ లోతుకు చేరినట్లు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
Published : October 11, 2026 at 7:35 PM IST
Demand for Water Tankers in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో భూగర్భ జలాల పరిస్థితి రోజురోజుకూ ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్ ముగిసినా భూగర్భజల మట్టాలు ఆశించిన స్థాయిలో పెరగకపోగా, గతేడాదితో పోలిస్తే మరింత లోతుకు పడిపోయాయి. ఈ పరిస్థితి నగరవాసులను కలవరపెడుతోంది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో బోర్లు నీరు అందించలేని పరిస్థితులు నెలకొంటుండగా, నీటి అవసరాల కోసం ట్యాంకర్లపై ఆధారపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. రానున్న రోజుల్లో నీటి సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశాలున్నాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో భూగర్భ జలాల పరిస్థితి ఎంతగా దిగజారిందో గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గతేడాది సెప్టెంబర్ చివరితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది భూగర్భజల మట్టాలు ఏకంగా 6.85 మీటర్ల మేర ఎక్కువ లోతుకు చేరాయి. ఆగస్టుతో పోల్చినా సెప్టెంబర్ చివరికి భూగర్భ జలాలు మరింత తగ్గాయి. ప్రస్తుతం సగటున 11.58 మీటర్ల లోతులో నీటి మట్టాలు నమోదవుతున్నాయి. నగర పరిధిలోని 76 శాతానికిపైగా ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు 10 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతుకు పడిపోయాయి. కేవలం 24 శాతం ప్రాంతాల్లో మాత్రమే 10 మీటర్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ లోతులో నీరు అందుబాటులో ఉంది. దీంతో బోర్ల ద్వారా నీటిని పొందడం కష్టతరమవుతోంది.
క్యూర్ పరిధిలోనూ తగ్గిన నీటి మట్టాలు
హైదరాబాద్ పట్టణ ప్రాంత అభివృద్ధి పరిధి (క్యూర్)లోని 49 మండలాల్లో వర్షపాతం లోటు భూగర్భజలాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. సెప్టెంబరు చివరి నాటికి సాధారణంగా 619 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, కేవలం 457 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే నమోదైంది. అంటే ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో భూగర్భజలాల పునరుద్ధరణకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఆగస్టుతో పోలిస్తే సెప్టెంబరు చివరికి నీటి మట్టాలు మరో 0.38 మీటర్లు తగ్గాయి
ఈ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ప్రభావం
కూకట్పల్లి, అమీర్పేట, శేరిలింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, శంకర్పల్లి, కేపీహెచ్బీ, కుత్బుల్లాపూర్, సరూర్నగర్, జీడిమెట్ల, ఎస్సార్నగర్, దుండిగల్, చెంగిచెర్ల, ఫతుల్లాగూడ, హఫీజ్పేట, రామంతాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో భూగర్భజలాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో బోర్లపై ఆధారపడే కుటుంబాలు నీటి లభ్యతపై ఆందోళన చెందుతున్నాయి. అపార్ట్మెంట్లు, నివాస సముదాయాల్లోనూ నీటి సరఫరా నిర్వహణ కీలకంగా మారుతోంది.
ట్యాంకర్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్
భూగర్భ జలాల పతనం ప్రభావం జలమండలి ట్యాంకర్ల బుకింగ్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా అక్టోబర్ మొదటి వారంలో రోజుకు 3,000 నుంచి 3,500 ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతుంటాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య సగటున 5,500కు చేరింది. కొన్ని రోజుల క్రితం ఏకంగా 6,500 ట్యాంకర్ల వరకు బుకింగ్లు నమోదయ్యాయి. దీంతో నీటి అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ట్యాంకర్లపై ఆధారపడే వారి సంఖ్య పెరుగుతోందని అర్థమవుతోంది.
నీటి పొదుపే పరిష్కారం
భూగర్భ జలాలపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు వర్షపు నీటి సంరక్షణ, ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటు, నీటి వృథాను అరికట్టడం వంటి చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. భవనాలు, అపార్ట్మెంట్లు, వాణిజ్య సముదాయాల్లో వర్షపు నీటిని భూమిలోకి ఇంకేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. అందుబాటులో ఉన్న నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవడంతో పాటు, భూగర్భజలాల పునరుద్ధరణకు ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రజలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. ఇప్పటి నుంచే తగిన చర్యలు తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్లో నీటి సంక్షోభం మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
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