కోనసీమలో కొబ్బరి చెక్కలకు పెరిగిన గిరాకీ - ప్రస్తుతం క్వింటా ధర ఎంతంటే?
కోనసీమలో జిల్లాలో కొబ్బరి చెక్కలకు పెరుగుతున్న గిరాకీ - దేవుడి కొబ్బరిచెక్కలపై పడిన ధరల ప్రభావం, మార్కెట్లో కొత్త కొబ్బరి క్వింటా ధర ప్రస్తుతం రూ.22 వేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 2:56 PM IST
Demand For Coconut in Konaseema District: కోనసీమ కొబ్బరి మార్కెట్లో కొబ్బరి, పచ్చి, కురిడీ కొబ్బరికాయల ధరలు గత 10 నెలలుగా కొంచెం అటుఇటూ రైతులు, వ్యాపారులకు ఆశాజనకంగానే ఉన్నాయి. ఈ ధరల ప్రభావం దేవుడి కొబ్బరిచెక్కలపై పడింది. జిల్లాలోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో భక్తులు దేవుడికి సమర్పించే కొబ్బరికాయల నుంచి వచ్చిన చెక్కలకు డిమాండు వచ్చింది. కోనసీమ మార్కెట్లో కొత్త కొబ్బరి క్వింటా ధర ప్రస్తుతం రూ.22 వేలు పలుకుతోంది.
రైతులు కొత్త కొబ్బరిని తయారు చేయకపోవటంతో దేవాలయాల నుంచి వచ్చే కొబ్బరి చెక్కలపైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. కొత్తకొబ్బరి తయారీలో కార్మికుల వేతనాలు, ఇతర ఖర్చులతో ఆర్థికభారం అవుతోంది. కొందరు వర్తకులు ఆలయాల్లో కొబ్బరి చెక్కలపై దృష్టి సారించి అధిక మొత్తం వెచ్చించి వేలంలో దక్కించుకుంటున్నారు.
ఆలయాలకు పెరిగిన ఆదాయం: కోనసీమ జిల్లా తిరుమల వాడపల్లిలోని వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయంలో కొబ్బరి చెక్కలు పోగు చేసుకునేందుకు ఇటీవల వేలం నిర్వహించగా అవి రికార్డు స్థాయిలో రూ.1.63,33,333 ఆదాయం రావడం గమనార్హం. గతేడాది రూ.60,77,889 రాగా, ఈసారి వేలంలో రూ.1,02,55,444 అధిక ఆదాయం సమకూరింది.
అయినవిల్లి సిద్ధివినాయకస్వామి ఆలయంలో కొబ్బరి చెక్కల సేకరణకు ఇటీవల నిర్వహించిన వేలంలో దాదాపు రూ.73.23 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది. 2023-24లో రూ.44 లక్షలు, 2024-25లో రూ.45 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది. మార్కెట్లో కొబ్బరి ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ రావడంతో దేవుడి చెక్కలకు మంచి గిరాకీ ఏర్పడింది.
ఎన్నో ఉపయోగాలు: కొబ్బరి చిప్పల నుంచి యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ (చార్కోల్) తయారు చేస్తున్నారని ఉద్యాన పరిశోధన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త ఎ. కిరీటి వెల్లడించారు. వీటిపై దాదాపు 80-90 శాతం వరకూ చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉండటం వల్ల ఈ పదార్థానికి ఎక్కువ కాలం మన్నిక, దృఢత్వం కూడా ఉంటుంది. వీటితోపాటు రక్షణ, ఇతర రంగాల్లోనూ గ్యాస్ మాస్కులు తయారు చేయడానికి సైతం ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.
పెట్రోలియం, గ్యాస్ తయారీలో ఎక్కువ శాతం రికవరీ రావడానికి దోహదపడుతున్న కారణంగా పెట్రోలియం రంగాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారని పేర్కొన్నారు. అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద పౌడర్గా మార్చిన కొబ్బరి పెంకులను యాక్టివేటెడ్ కార్బన్గా చేయడంతో అనేక కృత్రిమ చర్మసౌందర్య సాధనాల తయారీలో సైతం వినియోగిస్తారని వివరించారు. ఫేస్ మాస్క్, సోప్స్, ఫేష్ వాష్, ఫేస్ క్రీమ్స్ వాటిలో వీటిని ఉపయోగించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది: కొబ్బరిలో ఫైబర్, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. ఇవి పేగు కదలికలను నియంత్రించడంలో, మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో సహాయపడతాయని శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తున్నారు.
బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్: కొబ్బరి నీరు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో ఎంతో సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. ఇందులో ఉన్న పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు ఇన్సులిన్ సామర్థ్యాన్నిచక్కగా మెరుగుపరుస్తాయని చెబుతున్నారు.
కంటి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది: లుటీన్, జియాక్సంతిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లకు కొబ్బరికాయలు మంచి మూలం. ఇవి కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో, వయసు సంబంధిత మచ్చల క్షీణత ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని అంటున్నారు.
