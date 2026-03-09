ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో అద్దె​కు కూలర్లు - నెలకు రూ.500 నుంచే ప్రారంభం

రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - భారీగా పెరుగుతున్న కూలర్ల వినియోగం - హైదరాబాద్​లో రెంట్​కు కూలర్లు, ఏసీలు

Demand for Rental Coolers in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Demand for Rental Coolers in Hyderabad : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు రోజులుగా సాధారణం కంటే 3-4 డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మరి మార్చి నెలలోనే ఇంతలా ఎండలు మండిపోతుంటే, ఇక ఏప్రిల్​, మే నెలల్లో పరిస్థితి ఏమిటో ఊహిస్తేనే కలవరం పెరుగుతోంది. మరి ఇంతటి ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు వేసవిలో ఎక్కువ మంది కూలర్లు అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు. వీటిని కొనడం కంటే రెండు నెలలు అద్దెకు తీసుకుంటే సరిపోతుందని భావిస్తున్నారు. ఎక్కువ ఆర్డర్లు యువకులు, విద్యార్థుల నుంచే వస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

కొత్తదైతే రూ. 15 వేలు, రెంట్​ అయితే రూ.500 : కొత్త కూలర్​ మార్కెట్లో కొనాలంటే వాటి ధర రూ.15 వేల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. అదే అద్దెకు తీసుకుంటే కేవలం నెలకు రూ.500 నుంచి రూ.1,500తో సరిపోతుండటంతో ఎక్కువ మంది దీన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో దిల్​సుఖ్​నగర్​, ఆశోక్​నగర్​, అమీర్​పేట, కొండాపూర్​, మాదాపూర్​, హైటెక్​సిటీలో అద్దె కూలర్లకు భారీగా డిమాండ్​ ఉంది. ఈ మార్కెట్​లో అసెంబుల్డ్​ కూలర్లు రూ.1,500, అంతకన్నా పెద్దవి అయితే రూ.3000 - 4,500 వరకు బయట అందుబాటులో ఉన్నాయి.

3 నెలల కోసం రూ.వేలల్లో అవసరమా? : మనం ఎండకాలంలోనే ఎక్కువగా కూలర్లను వాడుతుంటాం. ఆ తర్వాత వాటిని తీసుకెళ్లి మూలన పడేస్తాం! మళ్లీ వాటిని వచ్చే ఏడాదిలో వినియోగించే సమయానికి అవి పని చేయకపోవడం పరిపాటిగా మారుతోందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. కొత్తవి బ్రాండెడ్​ అయితే ప్రారంభంలో రూ.5 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఉన్నాయి. ఇలా మూడు నెలల కోసం అంత మొత్తం ఖర్చు చేయడం వ్యర్థమేనని జనాలు పొదుపుమంత్రం పాటిస్తున్నారు. ఈ మేరకు కూలర్లను అద్దెకు తీసుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఒక్కొక్కరు వాటి సామర్థ్యం, బ్రాండ్​ విలువకు తగ్గట్టుగా రూ.500 నుంచి రూ.800 అద్దె వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే ఇలా అద్దెకు తీసుకునే సమయంలో కొంత మొత్తం డిపాజిట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. రెంటల్​ అప్లయన్సెస్​ పేరుతో ఆన్​లైన్​లోనూ ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

గదిని ఎలా చల్లగా పెట్టుకోవాలంటే ? : రాత్రిపూట ఇంట్లో వేడికి నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు. అలా అని ప్రతి ఒక్కరికి ఏసీలు ఏర్పాటు చేసుకునే స్తోమత ఉండదు. వారికి అందుబాటులో ఉన్న విధంగా ఫ్యాన్లు, కూలర్లు నడిచినా ఇళ్లలో వేడి బయటకు వెళ్లదు. కూలర్లు వాడటం వల్ల రూమ్​ చల్లగా, శరీరం మాత్రం జిగటుగా మారుతుంది. మరి ఇంట్లో ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా గదిని ఎలా చల్లగా పెట్టుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • ఇంట్లో చాలా మంది కూలర్లను గదిలో పెట్టుకొని నిద్రపోతుంటారు. కానీ అలా గదిలో పెట్టడం వల్ల వేడి గాలి బయటకు వెళ్లే మార్గం లేక అక్కడే తిరిగి శరీరం జిగటుగా మారుతుంది. ఇకపై సాధ్యమైనంత వరకు కూలర్​ను కిటికీ బయట పెట్టుకోవాలి. అలా కిటికీకి ఎదురుగా అమర్చుకుంటే బయట నుంచి వచ్చే చల్లని గాలితో గది త్వరగా కూల్​ అవుతుంది.
  • టేబుల్​ ఫ్యాన్​ ఉన్న వారు కూడా కిటికీ ఉన్న దిశకు దానిని పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడంతో బయట ఉండే చల్లగాలి కిటికీ ద్వారా గదిలోనికి వచ్చి చల్లగా ఉంటుంది.
  • ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఫ్యాన్లు తిరగడంతో ఎలాంటి లాభం లేదు. ఇంటి పైకప్పు నుంచి వచ్చే వేడి ఆ గదిలోనే తిరుగుతుంటుంది. ఇంట్లో సీలింగ్​ ఫ్యాన్​ ఉన్నవారు కిటికీలు, తలుపులు తెరచి ఫ్యాన్​ వేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే గాలి గది నుంచి ఎప్పటికప్పుడు బయటకు వెళ్తుంది.
  • వీలైనంత వరకు ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలు పెంచుకోవాలి. చుట్టూ వృక్షాలు ఉంటే ఆవరణ చల్లగా ఉంటుంది. పెట్టుకుంటే సరిపోదు, వాటికి సరిగా నీళ్లు కూడా పట్టాలి.
  • టెర్రస్​పై గార్డెన్​ నిర్వహించుకుంటే ఇల్లు మరింత చల్లగా ఉంటుంది.
  • మార్కెట్​లో ఇంటిపైన వేసే కూల్​ పెయింట్​ అందుబాటులో ఉంది. వాటిలో మంచిది ఏదో తెలుసుకుని ఇంటిపైన వేసుకుంటే ఎండ నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది.

