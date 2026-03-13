ETV Bharat / state

వంట చెరుకుకు భారీగా పెరిగిన డిమాండ్ - తెల్లవారుజాము నుంచే కట్టెల మండీ వద్ద క్యూ

కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సిలిండర్ల కొరతతో హోటళ్ల నిర్వాహకులకు తప్పని తిప్పలు - వంట చెరుకుకు క్రమంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ - పెళ్లిళ్ల సీజన్​ కావడంతో టన్నుల కొద్దీ వంటచెరుకు కొనుగోలు చేస్తున్న హోటళ్ల నిర్వాహకులు

Demand for firewood rises due to gas shortage
Demand for firewood rises due to gas shortage (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 9:45 AM IST

3 Min Read
Demand for firewood in Hyderabad : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా వాణిజ్య గ్యాస్​ సిలిండర్ల కొరతతో హైదరాబాద్​ నగరంలో కట్టెలకు ఫుల్ డిమాండ్ పెరిగింది. మూడు రోజుల కిందట క్వింటాల్​ రూ.1200 ఉన్న వంట చెరుకు, ఇప్పుడు రెట్టింపు ధరలు పలుకుతున్నాయి. అసలే పెళ్లిళ్ల సీజన్​ కావడంతో పలు ఫంక్షన్ ​హాళ్లు, హాస్టల్​, రెస్టారెంట్ల నిర్వాహకులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సిలిండర్ల సరఫరా తగ్గడంతో ముఖ్యంగా హోటళ్ల వ్యాపారంపై ప్రభావం పడుతోంది.

వంట చెరుకుకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ : ప్రస్థుత పరిస్థితుల్లో వంట చెరుకుకు డిమాండ్​ అధికంగా ఉండటంతో భువనగిరి, ఆలేరు నుంచి పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్​ నగరానికి చేరుకుంటున్నాయి. వాణిజ్య గ్యాస్​ కొరతతో రాజధాని నగరంలోని పలు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు ఇప్పటికే మూతపడ్డాయి. రిస్క్​ చేసి నడుపుతున్న వారు గ్యాస్‌ అందుబాటులో లేకపోవడంతో కట్టెల పొయ్యి పైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో తెల్లవారుజాము 4 గంటల నుంచే ఆయా హోటళ్ల నిర్వాహకులు కట్టెల మండీల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. ఇంట్లో చేసే చిన్నపాటి ఫంక్షన్లకూ గ్యాస్‌ కోసం ప్రయత్నిస్తే దొరికే పరిస్థితి లేదని, 30 రోజుల ముందు (ఒక నెల) బుక్‌ చేయాలని అంటున్నారంటూ వినియోగదారులు వాపోతున్నారు.

Demand for firewood rises due to gas shortage
శాంతినగర్​లో తెలంగాణ ఫిష్ క్యాంటిన్​​ కోసం తెచ్చిన కట్టెలు (Demand for firewood rises due to gas shortage)

దొరకని గ్యాస్‌ బండ : రెండు రోజులుగా రెట్టింపు ధర పలికిన కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్‌ గురువారం కొనుగోలు చేయాలనుకున్నప్పటికీ సాధ్యం కాలేదని పలువురు వసతిగృహాల యజమానులు వాపోయారు. నో స్టాక్‌ అంటూ చెప్పారని తెలిపారు. దీంతో ఇక కట్టెల పొయ్యిలే దిక్కయ్యాయని చెబుతున్నారు.

సిలిండర్ల గురించి ఆలోచించడం లేదు : ప్రస్తుత వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలకు వసతిగృహం నడపలేమని హాస్టల్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఉంటున్న వారిని ఇబ్బంది పెట్టలేమని, రోజుకు రూ.150 అద్దెకు కట్టెల పొయ్యి తెచ్చుకుని కట్టెలు సైతం డంప్‌ చేసుకున్నట్లుగా ఆయన తెలిపారు.

"ఆదివారం ఓ మూడు వేల మందికి క్యాటరింగ్ అందించాల్సి ఉంది. ఇంత మందికి కట్టెల పొయ్యిపైనే వంట చేయనున్నాం. ఇప్పటికే కట్టెల లోడ్ సిద్ధం చేసుకున్నాం"- ఉపేందర్, క్యాటరింగ్ నిర్వాహకుడు, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ.

"సుమారు 400 మంది విద్యార్థులున్న హాస్టల్​లో అన్నం, సాంబార్, పప్పు, కూరతో పాటు రెండు రోజులకు రెండు ఎల్పీజీ వాణిజ్య సిలిండర్ల (19 కేజీలు)కు రూ.3,400 ఖర్చయ్యేది. అదే ఇప్పుడు టన్ను(1000 కేజీలు) కట్టెలకు రూ.వేలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఇంత ఖర్చు చేసి పెద్ద మొత్తంలో వంట చెరుకు కొందామంటే దొరకని పరిస్థితి. కొనేందుకు వేచి ఉండక తప్పడం లేదు. ఇదో రకమైన సమస్య అయితే, వంటవాళ్లతో మరో పేచీ వచ్చి పడింది. వేసవి కాలం కావడంతో కట్టెల పొయ్యిపై వండలేమని, పొగ, సెగ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నామని, మరింత ఎక్కువ డబ్బు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు - రాజారావు, హాస్టల్స్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు, అమీర్‌పేట్‌

గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరాను వెంటనే ప్రారంభించాలి : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వసతి పొందుతున్న ప్రైవేటు పీజీ హాస్టళ్లకు కమర్షియల్ గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరాను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ కారిడార్​ హాస్టల్​ అసోసియేషన్​ కోరింది. రాయదుర్గంలో బుధవారం నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు అమర్​నాథ్​రెడ్డి, కోశాధికారి మహీదర్, ప్రధాన కార్యదర్శి కరుణాకర్​​ తదితరులు మాట్లాడారు. హైదరాబాద్​లోని 11 వేల హాస్టళ్లలో వసతి పొందుతున్న 10 లక్షల మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వివరించారు. ఒక్కో వసతి గృహం (హాస్టల్​లో) దాదాపు 100 నుంచి 300 మంది వరకు ఉన్నారని, ఒక గ్యాస్ సిలిండర్​ రెండు రోజులు వస్తుందని పేర్కొన్నారు.

గ్యాస్ కొరతతో రెస్టారెంట్లలో మారిన మెనూ కార్డు - ఆ క్రేజీ ఐటెమ్స్​ ఔట్

"ఇరాన్​పై బాంబు వేస్తే మన కిచెన్​లో పేలినట్లుగా ఉంది" - సిలిండర్ల కొరతపై హోటల్ యజమానుల ఆందోళన

