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ఇంజినీరింగ్​లో కోర్​ బ్రాంచీల వైపు విద్యార్థుల చూపు - ఈసీఈ గ్రూపునకు పెరుగుతున్న డిమాండ్

ఇంజినీరింగ్​లో కోర్ బ్రాంచీలకు క్రమంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ - సాఫ్ట్​వేర్ రంగంపై ఏఐ ప్రభావంతో కోర్​ బ్రాంచీల్లో చేరేందుకు విద్యార్థుల ఆసక్తి - సెమీకండక్టర్ రంగం వృద్ధి చెందుతుండటంతో ఈసీఈ గ్రూపునకు ప్రాధాన్యం

Demand for Engineering core Branches
Demand for Engineering core Branches (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 3:08 PM IST

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Demand for Engineering core Branches : ఇంజినీరింగ్ విద్యలో ఈసారి కోర్​ బ్రాంచీలకు డిమాండ్​ మరింత పెరుగుతుందా? ఏఐ ప్రభావం కారణంగా సాఫ్ట్​వేర్ రంగంలో అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న వేళ పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులు ఆ బ్రాంచుల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారా? ఫలితంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్, ఐటీ సంబంధిత బ్రాంచ్​లకు కొంత డిమాండ్ తగ్గనుందా? అనే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నారు ఆయా కళాశాలల నిర్వాహకులు.

కోర్ బ్రాంచీలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ : వాస్తవానికి గత రెండేళ్ల నుంచి కోర్‌ బ్రాంచీలకు కొంత డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఈసారి అది మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. మేనేజ్​మెంట్ చేరే వారు సైతం ఈసీఈ గురించి ఎక్కువగా ఆరా తీస్తున్నారని కళాశాలల యజమానులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్‌ గ్రూప్​లో చేరే వారి సంఖ్య గత కొన్నేళ్లుగా పెరుగుతుండగా అందులో 75 శాతానికి పైగా కంప్యూటర్‌ సైన్స్(సీఎస్​ఈ), ఐటీ సంబంధిత బ్రాంచీల్లోనే చేరుతున్నారు. ఆ కోర్సులు చదివితేనే మంచి ప్యాకేజీతో కూడిన ఉద్యోగాలు దక్కుతాయని, విదేశాలకూ సులభంగా వెళ్లొచ్చని గత కొన్నేళ్లుగా విద్యార్థులు భావిస్తూ వచ్చారు. ఫలితంగా 2015-16 వరకు అధికంగా డిమాండ్‌ ఉన్న ఈసీఈ బ్రాంచీకి కూడా క్రమంగా ఆదరణ తగ్గుతూ వచ్చింది.

ఆ​ బ్రాంచీల్లో చేరేందుకు విద్యార్థుల ఆసక్తి : ఇక కోర్‌ బ్రాంచీల్లో ప్రధానంగా చెప్పుకొనే ఈఈఈ, సివిల్, మెకానికల్‌లలో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. అనేక ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు ఫీజునూ తగ్గిస్తూ వచ్చాయి. టాప్‌ కళాశాలల్లో సైతం పదుల సంఖ్యలో సీట్లు మిగిలిపోతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో గత రెండేళ్లుగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కొంత సందిగ్ధ పరిస్థితి నెలకొనడం గత ఏడాది నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దూసుకురావడంతో ముఖ్యంగా ఎంట్రీ లెవెల్‌ ఉద్యోగాలు భవిష్యత్తులో ఉండవని, వాటిని కృత్రమ మేధనే చేస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈఈఈ, సివిల్‌ బ్రాంచీలపై కూడా ఈసారి విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని గ్రామీణ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల యాజమాన్యాల సంఘం ఛైర్మన్‌ రవికుమార్‌ వెల్లడించారు. ఈసీఈ చదివితే సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగంలోకి కూడా సులభంగా వెళ్లొచ్చనే భావన ఉండటం వల్ల దాని వైపు చూస్తున్నారని తెలిపారు.

‘ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ, సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలపై ప్రభావం.. పలు కంపెనీలు ఉద్యోగాల్లో కోత విధించడం తదితర అంశాలపై నిత్యం చర్చ జరుగుతోంది. అందుకే ఏఐ ప్రభావం లేని కోర్సులు ఏమున్నాయన్న ప్రశ్న తల్లిదండ్రుల్లో వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్యంగా ఈసీఈ గురించి ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు’ - రవీందర్​రెడ్డి, గీతాంజలి విద్యాసంస్థ ఛైర్మన్​

గత కొన్నేళ్లుగా బీటెక్ ప్రవేశాలు
సంవత్సరం కళాశాలలుమొత్తం సీట్లుభర్తీ శాతం
2022-231761,08,71575.72
2023-241781,17,52877.42
2024-251751,18,92990.42
2025-261761,17,25988.42
ఈఈఈ, సివిల్, మెకానికల్ బ్రాంచిల్లో ప్రవేశాలు ఇలా
విద్యాసంవత్సరం మొత్తం సీట్లుభర్తీ
2020-2127,44512,094
2021-2226,3419,010
2022-2320,9926,417
2023-2417,5016,528
2024-2511,7109,378
2025-2615,1359,622

ఈసీఈ గ్రూపునకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ : సీఎస్‌ఈలో గత దశాబ్దం నుంచి పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు చేరారు. ఫలితంగా డిమాండ్‌ కంటే సరఫరా ఎక్కువైంది. దానికి తోడు కృత్రిమ మేధ మరింత భయపెడుతోంది. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రంగంలో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయి. ఆటోమొబైల్, రక్షణ రంగంలో కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్​కు ప్రాధాన్యం పెరిగింది. భారత్‌లో సైతం సెమీకండక్టర్‌ పరిశ్రమ క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దానివల్ల ఈసీఈకి డిమాండ్‌ పెరుగుతోందని ఉస్మానియా యూనివరిటీ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల ఈసీఈ హెడ్​ ఆఫ్​ ది డపార్ట్​మెంట్ ప్రొఫెసర్ పెరుమాళ్ల నవీన్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈసీఈలో 2023-24లో 16,772 సీట్లకు 13,178 భర్తీ అయ్యాయి. 2024-25లో 15,634 సీట్లకు 14,233 సీట్లు నిండాయి. అంటే ఈసీఈ సీట్లు తగ్గగా భర్తీ మాత్రం పెరగడమనేది గమనార్హం. కాకపోతే గత విద్యా సంవత్సరం(2025-26)లో 15,540 సీట్లకు 12,990 సీట్లు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి.

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ఇంజినీరింగ్ కోర్ బ్రాంచలకు డిమాండ్
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