ETV Bharat / state

దీపావళి స్పెషల్ 'చీరమేను' - లక్షల్లో వ్యాపారం!

గత రెండు రోజులుగా యానాం మార్కెట్​కు భారీగా రాక - లీటర్ల లెక్కన విక్రయిస్తున్న మత్స్యకారులు

Demand For Cheeramenu Fish at Yanam Market
Demand For Cheeramenu Fish at Yanam Market (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Demand For Cheeramenu Fish at Yanam Market: ఆకారంలో చిన్న, ఆహారంలో మిన్న, చీరమేను. ఒకవైపు ఆకాశం మేఘావృతం, మరోవైపు చల్లని తూర్పు గాలులు వీస్తున్నా వేళ. ఇంతటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని మానవాళికే కాదు ప్రాణం ఉన్న ఏజీవి అయినా ఆస్వాదిస్తాది. ఆ క్రమంలోనే మత్స్య జాతికి చెందిన ఓ జాతి చిన్న చేప వలలకు చిక్కి మాంసాహార ప్రియులకు ప్రీతికరమైన విందు అవుతోంది.

ఏడాది కాలంలో దీపావళి అమావాస్య రోజుల్లో గోదావరిలో లభించే అరుదైన చేప చీరమేను. ఈ సముద్రపు జీవి గోదావరిలోకి ప్రవేశించే సమయంలో వలలకు చిక్కడం ద్వారా మత్స్యకారులకు అధిక ఆదాయాన్ని అందిస్తోంది. పులసల సీజన్​ తర్వాత వచ్చే చీరమేను అంటే మాంసాహార ప్రియులకు మహాప్రీతి. వీటిని తలుచుకుంటేనే కోనసీమ వారికి నోరూరుతుంది. అసలు ఈ చేప చరిత్ర, దాని రుచి, ధర వివరాలు తెలియాలంటే కాకినాడ జిల్లాలోని కేంద్రపాలిత యానాంలోని గోదావరి తీరానికి వెళ్లాల్సిందే మరి!

ఆకారంలో అతి చిన్నదైనా ఆహారం విషయంలో ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న ఈ చేపల శాస్త్రీయ నామం శారిడ్రాగ్రేసిలస్. కానీ గోదావరి జిల్లాల్లో మాత్రం దీన్ని చీరమేను అని పిలుస్తుంటారు. అలా అనడానికి ఒక కారణం ఉంది. గతంలో ఈ చేపలను వేటాడడానికి మత్స్యకారులు వారి భార్యల చీరలనే ఉపయోగించేవారట. ఆ చీరతో వేటాడే మీనం గనుక చీరమేను అయిందని అంటుంటారు. ప్రస్తుతం మత్స్యకారులు సీడ్​ వలలతో నదీ ప్రవాహానికి అభిముఖంగా వెళ్లి వీటిని వేటాడుతున్నారు.

ఈ చేపలను లీటర్ల లెక్కన: ప్రతీ సంవత్సరం సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో ఇవి తెల్లటి నురగ మాదిరిగా సముద్రం నుంచి గోదావరి పైకి తెట్టులా తేలుతుంటాయి. ఈ చిన్న చేపలను వలలతో పట్టి, మత్స్యకారులు బకెట్లలో వేసుకుని యానాం గోదావరి తీరాన ఉన్న విక్రయ కేంద్రంలో వేలంపాటకు తీసుకు వస్తారు. పెద్దదారం సైజులో ఉండే ఈ చేపలను మత్స్యకారులు లీటర్ల లెక్కన విక్రయిస్తారు. ఇక్కడ జరిగే వేలం పాటకూ ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. బకెట్ ధరను ఎక్కువ నుంచి ప్రారంభించి తక్కువకు తగ్గించుకుంటూ వస్తారు. పాటదారులు చేయి ఎత్తినప్పుడు ఎంత ధరకు పాట జరుగుతుందో ఆ ధరను నిర్ణయిస్తారు.

ప్రతీరోజూ రూ.20 లక్షలకు పైనే: గత రెండు రోజులుగా యానాం మార్కెట్​కు వందల సంఖ్యలో బకెట్లలో చీరమేను రావడంతో 10 లీటర్ల బకెట్​ను కొనుగోలుదారుల డిమాండ్​కు ఆధారంగా రూ.25 వేల నుంచి రూ.15 వేల వరకు ధర పలుకుతుంది. ఎక్కువగా చీరమేను మార్కెట్​కు వస్తే అదే 10 లీటర్ల బకెట్ రూ.5000 కు దొరుకుతుంది. దీనిని విడిగా సేరులు లెక్కన రూ.2000, రూ.1500, రూ.1000కు విక్రయిస్తుంటారు. ప్రతీరోజూ రూ.20 లక్షలకు పైగా వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ చిన్న చేప క్రేజ్​ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఊహించవచ్చు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బంధువులకు ప్రత్యేకంగా ప్యాక్ చేసి దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలుగా పంపిస్తుంటారు.

మాంసాహార ప్రియులకు మహాప్రీతి: గోదావరిలో చేరమేను పడుతుంది అంటే చాలు తీర ప్రాంత ప్రజలు నోరూరుతాది. ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే ఈ చీరమేనును దొరుకుతుంది. రొయ్యపిల్ల పరిమాణంలో సన్నగా అంగుళం పొడవు మాత్రమే ఉండే ఈ చీరమేనుతో మసాలా కలిపి కూర వండుకుని తినడం యానాం, కోనసీమ ప్రజలకు ఇష్టం. మసాలా దట్టించి ఫ్రై చేసినా, చింతకాయలతో కలిపి కూర వండి గారెలతో కలిపి తిన్నా స్వర్గానికి ఒకటే మెట్టు అని చెబుతుంటారు. వీటిని తిన్న నాన్​వెజ్​ లవర్స్ అయితే ఆహా ఏమి రుచి అంటూ మైమరిపోతుంటారు. ఈ చేపల ప్రత్యేకమైన రుచి అలాంటిది మరి.

పులస చిక్కిందోయ్ - ధర అదిరిందోయ్

"చీరమేను చిక్కిందిగా" - యానాం తీరంలో ఎన్నాళ్లకో ఇలా!

TAGGED:

CHEERAMENU FISH AT YANAM MARKET
CHEERAMENU FISH IN EAST GODAVARI
YANAM CHEERAMENU FISH CRAZE
యానాం మార్కెట్లో చీరమేను చేపలు
CHEERAMENU FISH CRAZE IN YANAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.