దీపావళి స్పెషల్ 'చీరమేను' - లక్షల్లో వ్యాపారం!
గత రెండు రోజులుగా యానాం మార్కెట్కు భారీగా రాక - లీటర్ల లెక్కన విక్రయిస్తున్న మత్స్యకారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 4:57 PM IST
Demand For Cheeramenu Fish at Yanam Market: ఆకారంలో చిన్న, ఆహారంలో మిన్న, చీరమేను. ఒకవైపు ఆకాశం మేఘావృతం, మరోవైపు చల్లని తూర్పు గాలులు వీస్తున్నా వేళ. ఇంతటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని మానవాళికే కాదు ప్రాణం ఉన్న ఏజీవి అయినా ఆస్వాదిస్తాది. ఆ క్రమంలోనే మత్స్య జాతికి చెందిన ఓ జాతి చిన్న చేప వలలకు చిక్కి మాంసాహార ప్రియులకు ప్రీతికరమైన విందు అవుతోంది.
ఏడాది కాలంలో దీపావళి అమావాస్య రోజుల్లో గోదావరిలో లభించే అరుదైన చేప చీరమేను. ఈ సముద్రపు జీవి గోదావరిలోకి ప్రవేశించే సమయంలో వలలకు చిక్కడం ద్వారా మత్స్యకారులకు అధిక ఆదాయాన్ని అందిస్తోంది. పులసల సీజన్ తర్వాత వచ్చే చీరమేను అంటే మాంసాహార ప్రియులకు మహాప్రీతి. వీటిని తలుచుకుంటేనే కోనసీమ వారికి నోరూరుతుంది. అసలు ఈ చేప చరిత్ర, దాని రుచి, ధర వివరాలు తెలియాలంటే కాకినాడ జిల్లాలోని కేంద్రపాలిత యానాంలోని గోదావరి తీరానికి వెళ్లాల్సిందే మరి!
ఆకారంలో అతి చిన్నదైనా ఆహారం విషయంలో ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న ఈ చేపల శాస్త్రీయ నామం శారిడ్రాగ్రేసిలస్. కానీ గోదావరి జిల్లాల్లో మాత్రం దీన్ని చీరమేను అని పిలుస్తుంటారు. అలా అనడానికి ఒక కారణం ఉంది. గతంలో ఈ చేపలను వేటాడడానికి మత్స్యకారులు వారి భార్యల చీరలనే ఉపయోగించేవారట. ఆ చీరతో వేటాడే మీనం గనుక చీరమేను అయిందని అంటుంటారు. ప్రస్తుతం మత్స్యకారులు సీడ్ వలలతో నదీ ప్రవాహానికి అభిముఖంగా వెళ్లి వీటిని వేటాడుతున్నారు.
ఈ చేపలను లీటర్ల లెక్కన: ప్రతీ సంవత్సరం సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో ఇవి తెల్లటి నురగ మాదిరిగా సముద్రం నుంచి గోదావరి పైకి తెట్టులా తేలుతుంటాయి. ఈ చిన్న చేపలను వలలతో పట్టి, మత్స్యకారులు బకెట్లలో వేసుకుని యానాం గోదావరి తీరాన ఉన్న విక్రయ కేంద్రంలో వేలంపాటకు తీసుకు వస్తారు. పెద్దదారం సైజులో ఉండే ఈ చేపలను మత్స్యకారులు లీటర్ల లెక్కన విక్రయిస్తారు. ఇక్కడ జరిగే వేలం పాటకూ ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. బకెట్ ధరను ఎక్కువ నుంచి ప్రారంభించి తక్కువకు తగ్గించుకుంటూ వస్తారు. పాటదారులు చేయి ఎత్తినప్పుడు ఎంత ధరకు పాట జరుగుతుందో ఆ ధరను నిర్ణయిస్తారు.
ప్రతీరోజూ రూ.20 లక్షలకు పైనే: గత రెండు రోజులుగా యానాం మార్కెట్కు వందల సంఖ్యలో బకెట్లలో చీరమేను రావడంతో 10 లీటర్ల బకెట్ను కొనుగోలుదారుల డిమాండ్కు ఆధారంగా రూ.25 వేల నుంచి రూ.15 వేల వరకు ధర పలుకుతుంది. ఎక్కువగా చీరమేను మార్కెట్కు వస్తే అదే 10 లీటర్ల బకెట్ రూ.5000 కు దొరుకుతుంది. దీనిని విడిగా సేరులు లెక్కన రూ.2000, రూ.1500, రూ.1000కు విక్రయిస్తుంటారు. ప్రతీరోజూ రూ.20 లక్షలకు పైగా వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ చిన్న చేప క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఊహించవచ్చు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బంధువులకు ప్రత్యేకంగా ప్యాక్ చేసి దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలుగా పంపిస్తుంటారు.
మాంసాహార ప్రియులకు మహాప్రీతి: గోదావరిలో చేరమేను పడుతుంది అంటే చాలు తీర ప్రాంత ప్రజలు నోరూరుతాది. ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే ఈ చీరమేనును దొరుకుతుంది. రొయ్యపిల్ల పరిమాణంలో సన్నగా అంగుళం పొడవు మాత్రమే ఉండే ఈ చీరమేనుతో మసాలా కలిపి కూర వండుకుని తినడం యానాం, కోనసీమ ప్రజలకు ఇష్టం. మసాలా దట్టించి ఫ్రై చేసినా, చింతకాయలతో కలిపి కూర వండి గారెలతో కలిపి తిన్నా స్వర్గానికి ఒకటే మెట్టు అని చెబుతుంటారు. వీటిని తిన్న నాన్వెజ్ లవర్స్ అయితే ఆహా ఏమి రుచి అంటూ మైమరిపోతుంటారు. ఈ చేపల ప్రత్యేకమైన రుచి అలాంటిది మరి.
