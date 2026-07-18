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బోనాల షాపింగ్ అంతా ఆన్​లైన్​లోనే : బోనం కుండల నుంచి చీరల వరకు ప్రతీదీ హోమ్​ డెలివరీ

నిమిషాల్లో పూజా సామగ్రి డెలివరీ - ఆషాఢం వేళ భక్తుల ఆన్‌లైన్‌ బాట - కుండల నుంచి చీరల వరకు అన్నీ ఆన్​లైన్​లోనే -వెండి బోనం ఘటాలను హోమ్​ డెలివరీ చేస్తున్న దుకాణాల నిర్వాహకులు

Delivery of Bonam Puja Materials in E-Commerce
Delivery of Bonam Puja Materials in E-Commerce (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 10:57 AM IST

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Bonam Puja Materials in E-Commerce : ఆషాడ మాసం రాకతో భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలిగిపోతుంది. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీక అయిన బోనాల పండుగ సందర్భంగా అమ్మవారికి సమర్పించే సంప్రదాయ నైవేద్యాలు, బోనం కుండలు, పట్టు వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసేందుకు హైదరాబాద్​ నగరంలోని మార్కెట్లన్నీ సందడిగా మారాయి. డిజిటల్​ యుగంలో మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా నగరవాసులు ఆన్​లైన్​ ఫ్లాట్​ఫారాల ద్వారా వస్తువులను ఆర్డర్​ చేసుకుంటున్నారు. ఈ-కామర్స్​, క్విక్​-కామర్స్​ విస్తరణ పండుగ సామగ్రి కొనుగోలు విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది.

కుండల నుంచి చీరల వరకు ఆన్​లైన్​లోనే : లాల్​ దర్వాజ, మోండా మార్కెట్​, బేగంబజార్​ మార్కెట్లకు వెళ్లే సమయం లేని వారు ఈ-కామర్స్​ సైట్​లు, క్విక్​ కామర్స్​ యాప్​ల ద్వారా కావాల్సిన సామగ్రి తెప్పించుకుంటున్నారు. కుండల నుంచి చీరల వరకు అన్నీ ఆన్​లైన్​లోనే లభిస్తుండటంతో ఇటువైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. బోనాల పండుగలో అత్యంత ముఖ్యమైంది అమ్మవారికి సమర్పించే బోనం కుండ. ప్రస్తుతం మట్టి కుండలతో పాటు జీవితాంతం వాడకానికి వీలయ్యే లోహపు కుండలు ఆన్​లైన్​లో ట్రెండ్​ అవుతున్నాయి. 1 లీటరు నుంచి 4 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన, విభిన్న డిజైన్లతో కూడిన ఇత్తడి బోనం ఘటాలను వ్యాపారులు డెలివరీ చేస్తున్నారు.

హోమ్​ డెలివరీలో వెండి బోనం ఘటాలు : సికింద్రాబాద్​ పాట్​మార్కెట్​కు చెందిన దుకాణాల నిర్వాహకులు కూడా సోషల్​ మీడియాలో, ఆన్​లైన్​ ఆర్డర్ల ద్వారా వెండి బోనం ఘటాలను హోమ్​ డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇంతే కాకుండా పసుపు, కుంకుమ, కర్పూరం, అగర్ ​బత్తీలు, తోరణాలు ఇలా ప్రతి ఒక్క వస్తువు కోసం తిరిగే పని లేకుండా 'అల్​ ఇన్​ వన్​' కిట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బోనాల ఉరేగింపులో పాల్గొనే మహిళలు సంప్రదాయ పట్టు చీరలు ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ క్రమంలో ఆన్​లైన్​ స్టోర్​లు, డిజిటల్​ వేదికల్లో ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇన్​స్టాగ్రామ్​ పేజీలు, వెబ్​సైట్లలో బోనాలు స్పెషల్​ ''పట్టు సిల్క్​ శారీస్​'' పేరుతో ప్రకటనలు వేస్తున్నారు.

ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశం : మరోవైపు పల్లెల్లో బోనాల సందడి మొదలైంది. డప్పుచప్పుళ్లు, పోతురాజు విన్యాసాలు, ఇంటికొచ్చే బంధువులు, ఆడపడుచుల సందడితో పల్లెలు, పట్టణాలు మార్మోగుతున్నాయి. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కొనసాగించడమే కాకుండా సామాజిక, ఆర్థికంగా బోనాల పండుగ చాలా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. బోనం వండి దేవతకు సమర్పించేందుకు డప్పుచప్పుళ్ల మధ్య శోభయాత్రగా వెళ్తుంటారు. 4 నుంచి 10 మంది బృందంగా ఉండే డప్పు కళాకారులకు ఉపాధి వస్తోంది. డీజేలకు, ఆలయాల చుట్టూ ఎల్​ఈడీ విద్యుత్​ దీపాల అలంకరణకు నిర్వాహకులు రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేస్తారు. బోనం కుండకు పూలు, వేప కొమ్మలు, మామిడి ఆకుల అలంకరణకు పట్టణాల్లో భలే గిరాకీ ఉంటుంది.

మేకలు, గొర్రెలకు భలే గిరాకీ : గ్రామ దేవతలకు బోనం సమర్పించడంతో పాటు గొర్రెలు, మేకలు, కోళ్లను కూడా బలిస్తారు. పెంపకందారులు, వ్యాపారులకు మంచి ఆదాయం వస్తోంది. మేక సైజు, బరువును బట్టి రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు విక్రయిస్తారు. నెల రోజుల్లో వ్యాపారులకు రూ.లక్షకు పైగా గిట్టుబాటు అవుతోంది. బంధువులు, ఆడపడుచుల రాకపోకల సందర్భంగా పండ్ల వ్యాపారులకూ గిరాకీ రానుంది. మరోవైపు బస్సులతో ఆర్టీసీకి, బోనాల అనంతరం వనమాసం సందర్భంగా మద్యానికి డిమాండ్​ పెరగడంతో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం మరింత సమకూరనుంది.

మట్టి కుండల తయారీ : అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించే కుండతో పాటు దానిపై ఉండే మూత చాలా అవసరం. కుమ్మరులు వీటిని ముందుగానే తయారు చేసి సిద్ధంగా ఉంచుతారు. కుండ, మట్టి మూత రూ.100 నుంచి రూ.300 (రంగులు వేసిన కుండ) వరకు విక్రయిస్తున్నారు. బోనాల పండుగ నెల రోజుల్లో తయారీ చేసే కుటుంబాలకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోంది.

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