వైద్యులు ఉండరు - సేవలు అందవు! - అలంకారప్రాయంగా సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు
Doctors Shortage in CHCs : రాష్ట్రంలోని సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రసవాలు తగ్గుతున్నాయి. వైద్యుల కొరతతో గర్భిణీలకు వైద్య సేవలు అందుబాటులో లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
Published : October 8, 2026 at 12:30 PM IST
Doctors Shortage in CHCs : మారుమూల గ్రామాల్లోని ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందించడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ల (సీహెచ్సీ) పరిస్థితి రోజురోజుకూ క్షీణిస్తోంది. గతంలో 'వైద్య విధాన పరిషత్' (టీవీవీపీ) పరిధిలో పని చేసిన ఈ కేంద్రాలను ఈ ఏడాది 'సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టరేట్' (డీఎస్హెచ్)కు బదిలీ చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 30 పడకల సామర్థ్యం కలిగిన సీహెచ్సీలు 72, 50 పడకల సామర్థ్యం కలిగినవి 31 ఉన్నాయి.
ఈ ఆసుపత్రుల్లో వివిధ రకాల శస్త్ర చికిత్సలు, ప్రసవాలు నిర్వహించే సదుపాయాలు ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం 30 పడకల ఆసుపత్రిలో 12 మంది వైద్యులు, 50 పడకల ఆసుపత్రిలో 14 మంది వైద్యులు విధుల్లో ఉండాలి. కానీ రాష్ట్రంలోని అన్ని సీహెచ్సీలలో పని చేస్తున్న మొత్తం వైద్యుల సంఖ్య 200 కంటే తక్కువగానే ఉంది. దీనివల్ల సుమారు 60 నుంచి 70 ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు జరగడం లేదు.
ఇవీ కొన్ని ఉదాహరణలు :
- కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఎల్లారెడ్డి సీహెచ్సీలో గత రెండు నెలలుగా ప్రసూతి సేవలు నిలిచిపోయాయి. గైనకాలజిస్ట్ పోస్టు ఖాళీగా ఉండటంతో, ఔట్ పేషెంట్ విభాగానికి వచ్చే గర్భిణీ స్త్రీలను పరీక్షించడానికి ఎవరూ అందుబాటులో లేరు.
- సూర్యాపేట జిల్లాలోని నడిగూడెం సీహెచ్సీలో కేవలం ఇద్దరు వైద్యులు మాత్రమే డిప్యుటేషన్పై పని చేస్తున్నారు. అక్కడ ప్రసవాలు ఆగిపోవడమే కాకుండా, ఇతర వైద్య సేవలను అందించడం కూడా చాలా కష్టంగా మారింది. గత ఏడాది కాలంలో అక్కడ ఒక్క ప్రసవం కూడా జరగకపోవడం ఆ కేంద్రం దుస్థితిని తెలియజేస్తోంది.
- భూపాలపల్లి జిల్లాలోని చిట్యాల ఆసుపత్రిలో పెద్ద సంఖ్యలో సాధారణ ప్రసవాలు జరిగేవి. కానీ గత కొన్నేళ్లుగా అక్కడ ప్రసవాలు జరగడం లేదు.
- కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట ఆసుపత్రికి రోజుకు 200 మంది వరకు ఔట్ పేషెంట్లు వస్తున్నప్పటికీ, అక్కడ జరిగే ప్రసవాలు ఇతర వైద్య సేవల సంఖ్య తగ్గింది. అక్కడ ఉన్న ఎక్స్రే యంత్రాలు కూడా సరిగ్గా పని చేయడం లేదు. ప్రసవాలు నిర్వహించడానికి అవసరమైన గైనకాలజిస్టులు, పిల్లల వైద్య నిపుణులు, మత్తు వైద్యుల కొరత వేధిస్తోంది. గిరిజన ప్రాంతాలైన ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఆసిఫాబాద్ వంటి గిరిజన ప్రాంతాల్లోని సీహెచ్సీలలో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది.
సిజేరియన్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది
రాష్ట్రంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రసవాలు సులభతరం చేయడంలో సీహెచ్సీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎందుకంటే అక్కడి వైద్యులు సాధారణంగా సాధారణ ప్రసవాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అయితే ఈ కేంద్రాల్లో సుమారు 80 శాతం ప్రసవ సేవలు నిలిచిపోవడంతో మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించవలసి వస్తోంది. అక్కడ వైద్యులు ప్రధానంగా సిజేరియన్లు చేస్తున్నారు. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో జరిగే ప్రసవాలలో 62.2 శాతం సిజేరియన్లే. గత కొన్ని నెలలుగా డీఎస్హెచ్ పరిధిలోని ఆసుపత్రులపై సమగ్ర పర్యవేక్షణ కొరవడింది. కమిషనర్ను నియమించకపోవడమే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో (సీహెచ్సీ) సేవల అస్తవ్యస్తతకు దారి తీసిందని విమర్శకులు పేర్కొంటున్నారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో గణనీయంగా తగ్గతున్న ప్రసవాలు - కారణం అదేనా?
నొప్పుల భయం - ముహూర్తాలపై నమ్మకం - సిజేరియన్లలో 'టాప్'తో ఆందోళన