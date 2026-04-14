లోక్​సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన - ఎలా చేస్తారంటే?

లోక్​సభ, అసెంబ్లీ స్థానాల పునర్విభజన బిల్లులపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ - పునర్విభజన బిల్లుతో 850కి చేరనున్న లోక్‌సభ స్థానాల సంఖ్య - తెలంగాణలో 119 నుంచి 179కి పెరగనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 7:47 PM IST

Delimitation of Lok Sabha and Assembly in India : దేశంలో లోక్​సభ, శాసనసభ సీట్ల పెంపు, సరిహద్దుల మార్పులు, మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం కీలకమైన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ జరగనుంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఈ ప్రక్రియను కేంద్రం చేపడుతుంది. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ఏర్పాటయ్యే కమిషన్​లో కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ లేదా ఎన్నికల కమిషనర్ ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా ఉంటారు. ఆయా రాష్ట్రాల ఎన్నికల కమిషనర్లు కూడా ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులుగా ఉంటారు.

పునర్విభజన ప్రక్రియకు సహకరించేందుకు ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఐదుగురు లోక్​సభ సభ్యులు, ఐదుగురు శాసనసభ్యులు అసోసియేట్ సభ్యులుగా ఉంటారు. వారికి ఎటువంటి ఓటుహక్కు కానీ నిర్ణయాధికారం కానీ ఉండదు. దేశంలో లోక్‌సభ, శాసనసభ స్థానాల పునర్విభజన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 డీలిమిటేషన్ బిల్లును తీసుకొచ్చింది. 2011 జనగణన ఆధారంగా సీట్ల పునర్విభజన ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో పునర్విభజన కమిషన్​ను ఏర్పాటు చేస్తుంది.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం : కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ లేదా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా ఉంటారు. ఆయా రాష్ట్రాలకు చెందిన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా ఉంటారు. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం లోక్​సభ, శాసనసభ స్థానాలను పునర్విభజన చేస్తారు. డీలిమిటేషన్ కమిషన్​కు సహకరించేందుకు వీలుగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో పది మంది సభ్యులు అసోసియేట్ సభ్యులుగా ఉంటారు.

అందులో ఐదుగురు లోక్​సభ సభ్యులు, ఐదుగురు శాసనసభ్యులు ఉంటారు. లోక్​సభ స్పీకర్, ఆయా రాష్ట్రాల స్పీకర్​లు వారిని నామినేట్ చేస్తారు. నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన నెల రోజుల్లోపు శాసనసభాపతి, రెండు నెలల్లోపు లోక్​సభ సభాపతి అసోసియేట్ సభ్యులను నామినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అసోసియేట్ సభ్యులు పునర్విభజన ప్రక్రియలో కమిషన్​కు అవసరమైన సహకారం అందిస్తారే తప్ప వారికి ఎలాంటి ఓటుహక్కు ఉండదు. కమిషన్ నిర్ణయంపై సంతకం చేసే అధికారం కూడా వారికి ఉండదు.

అసోసియేట్ సభ్యులుగా : 2002 డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఛైర్మన్​గా సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి కుల్దీప్ సింగ్ ఛైర్మన్​గా ఉన్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అసోసియేట్ సభ్యులుగా నాటి లోక్​సభ సభ్యులు నేదురుమల్లి జనార్ధన్ రెడ్డి, గడ్డం వెంకటస్వామి, వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి, ఎర్రన్నాయుడు, వినోద్​కుమార్ నాటి ఎమ్మెల్యేలు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, గాదె వెంకటరెడ్డి, మండలి బుద్ధ ప్రసాద్, దామోదర రాజనర్సింహ, నాగం జనార్ధన్ రెడ్డి ఉన్నారు.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆయా రాష్ట్రాల్లోని లోక్​సభ స్థానాలు, శాసనసభ స్థానాలను కమిషన్ పునర్విభజన చేసి నియోజకవర్గాల సరిహద్దులు నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. వాటిలో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సీట్లను రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం సీట్లలో మూడో వంతు సీట్లను మహిళలకు రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ స్థానాల్లో కూడా మూడో వంతు సీట్లను మహిళలకు కేటాయించాలి. మహిళా రిజర్వేషన్లను రొటేషన్ పద్ధతిన అమలు చేస్తారు.

ఒకే లోక్​సభ నియోజకవర్గంలో : నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించి కమిషన్ అనుసరించాల్సిన మార్గదర్శకాలను బిల్లులో పొందుపరిచారు. ప్రజల సౌకర్యం, భౌగోళికంగా సులభంగా ఉండేలా విభజన చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత పాలనా విభాగ సరిహద్దులను ఇందుకోసం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక శాసనసభ నియోజకవర్గం మొత్తం ఒకే లోక్​సభ నియోజకవర్గంలో ఉండాలి.

ఎస్సీ, ఎస్టీల జనాభా ఎక్కువగా జనాభా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ నియోజకవర్గాలను ఆయా వర్గాలకు రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం కసరత్తు పూర్తి చేసి పునర్విభజనకు సంబంధించిన ముసాయిదాను కమిషన్ ప్రచురించాల్సి ఉంటుంది. నిర్ధిష్ట గడువులోపు దానిపై అభిప్రాయాలు, అభ్యంతరాలు, సూచనలు స్వీకరించి వాటిని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.

న్యాయస్థానాల్లో సవాలు చేయలేరు : ఇందుకోసం ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. వాటిని పరిష్కరించిన తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన తుది నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తారు. పునర్విభజన కమిషన్ తుది నోటిఫికేషన్ గెజిట్‌లో ప్రచురితమైన తర్వాత అవి చట్టబద్ధం అవుతాయి. వాటిని న్యాయస్థానాల్లో సవాలు చేయడానికి ఆస్కారం ఉండదు. డీలిమిటేషన్ తుది నోటిఫికేషన్ తర్వాత జరిగే ఎన్నికలకు నూతన పునర్విభజన వర్తిస్తుంది. కొత్త బిల్లు ఆమోదం పొందితే 2002 పునర్విభజన చట్టం రద్దు కానుంది.

డీలిమిటేషన్​పై మొండిగా ముందుకెళ్తే ప్రజా ఉద్యమం ఎదుర్కోక తప్పదు : కేంద్రానికి రేవంత్ హెచ్చరిక

డీలిమిటేషన్‌పై ప్రశ్నించకుంటే మనల్ని చరిత్ర క్షమించదు : కేటీఆర్‌

