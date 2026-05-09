శ్రీశైలం దేవస్థానం పేరుతో నకిలీ వెబ్‌సైట్ - సైబర్ వలలో దిల్లీ భక్తులు

నకిలీ వెబ్‌సైట్‌తో 27 మంది భక్తులకు టోకరా - 9 ఏసీ గదుల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో రూ.15 వేలు చెల్లింపు - తీరా శ్రీశైలం చేరుకున్నాక ఖంగుతిన్న వైనం - స్పందించిన ఈవో శ్రీనివాసరావు

Published : May 9, 2026 at 5:05 PM IST

​Srisailam Cyber Fraud : శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్లు మరోసారి రెచ్చిపోయారు. దేవస్థానం పేరుతో నకిలీ వెబ్‌సైట్లను సృష్టించి యాత్రికుల జేబులకు చిల్లులు పెడుతున్నారు. తాజాగా దిల్లీకి చెందిన 27 మంది భక్తులు గదుల బుకింగ్ పేరుతో మోసపోయారు. వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వచ్చి రోడ్డున పడ్డ ఆ యాత్రికుల కష్టాన్ని చూసి శ్రీశైల దేవస్థానం ఈవో ఎం. శ్రీనివాసరావు చలించిపోయారు. వారికి అండగా నిలిచి, ఉచిత వసతి కల్పించి ఆపద్బాంధవుడిలా మారారు. ఈ ఆన్‌లైన్ మోసం, దేవస్థానం అధికారుల మానవత్వానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆన్‌లైన్‌లో గదుల వేట, నేరగాళ్ల వల! : దిల్లీకి చెందిన ఆనంద్ కుమార్ అనే భక్తుడు తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. గత నెలలో ఆయన వసతి గదుల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో సెర్చ్ చేశారు. సైబర్ నేరగాళ్లు శ్రీశైలం 'మల్లికార్జున సదన్' పేరుతో సేమ్​ టూ సేమ్​ నిజమైన దానిలా కనిపించే ఒక ఫేక్​ వెబ్‌సైట్‌ను సృష్టించారు. ఆనంద్ కుమార్ పొరపాటున ఆ నకిలీ వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్ అయ్యారు. తమ బృందంలోని 27 మందికి సరిపడా మొత్తం 9 ఏసీ గదులను అందులో బుక్ చేశారు. ఆ గదుల కోసం రూ. 15,000 నగదును పేటీఎం ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్ల అకౌంట్‌కు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేశారు.

శ్రీశైలం చేరాక, దిమ్మతిరిగే నిజం! : గదులు బుక్ అయిపోయాయి కదా అన్న ధీమాతో ఆనంద్ కుమార్ బృందం ప్రయాణం ప్రారంభించింది. దిల్లీ నుంచి ఈ 27 మంది ముందుగా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. అక్కడినుంచి ఒక టూరిస్ట్ బస్సు మాట్లాడుకుని శుక్రవారం శ్రీశైలం మహా క్షేత్రానికి చేరుకున్నారు. నేరుగా దేవస్థానానికి చెందిన మల్లికార్జున సదన్‌లోకి వెళ్లారు. రిసెప్షన్ కౌంటర్ దగ్గరకు వెళ్లి, ఆన్‌లైన్‌లో గదులు బుక్ చేసుకున్న రసీదును సిబ్బందికి చూపించారు. ఆ రసీదును పరిశీలించిన సిబ్బంది, అది నకిలీదని చెప్పారు. దీంతో దిల్లీ యాత్రికులు ఒక్కసారిగా ఖంగుతిన్నారు. తాము సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయామని గ్రహించి లబోదిబోమన్నారు.

స్పందించిన ఈవో, ఉచిత వసతి, దర్శనం : చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులతో వచ్చిన ఆ దిల్లీ యాత్రికులు గదులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ పరిస్థితిపై 'ఈటీవీ'లో వార్త ప్రసారం అయింది. వెంటనే శ్రీశైల దేవస్థానం ఈవో ఎం. శ్రీనివాసరావు ఈ ఘటనపై స్పందించారు. మోసపోయిన 27 మంది భక్తులకు స్వయంగా అండగా నిలిచారు. వారికి దేవస్థానం తరఫున వెంటనే ఒక ఉచిత కాటేజీని కేటాయించారు. అంతేకాకుండా వారందరికీ ఉచితంగా భోజనం పెట్టి, స్వామివారి క్యూలైన్లలో ఉచిత దర్శనం ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు.

నేరగాళ్లపై కేసు, అధికారులకు కృతజ్ఞతలు : ఈ తరహా ఆన్‌లైన్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని దేవస్థానం నిర్ణయించింది. బాధిత భక్తుడు ఆనంద్ కుమార్ నుంచి దేవస్థానం పీఆర్‌వో ఒక లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదును తీసుకున్నారు. ఈ నకిలీ వెబ్‌సైట్ సృష్టించిన సైబర్ నేరగాళ్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి, కేసు నమోదు చేయనున్నట్లు ఈవో శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. ఏ పరిచయం లేని రాష్ట్రంలో తాము మోసపోయి రోడ్డున పడితే, తమకు ఉచిత వసతి, దర్శనం, భోజనం కల్పించిన ఈవో శ్రీనివాసరావుకు దిల్లీ యాత్రికులు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దేవస్థానం సిబ్బంది సేవలను కొనియాడారు. భక్తులు ఎవరూ గూగుల్‌లో కనిపించే అనధికారిక నంబర్లు, నకిలీ వెబ్‌సైట్లను నమ్మి డబ్బులు చెల్లించవద్దని, కేవలం దేవస్థానం అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారానే గదులు, ఆర్జిత సేవలు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

