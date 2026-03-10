దిల్లీ మద్యం కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్! - ట్రయల్ కోర్టు తీర్పుపై హైకోర్టు స్టే - కవితకు మరోసారి నోటీసులు
దిల్లీ మద్యం కేసు విచారణ ఈ నెల 16కి వాయిదా వేసిన దిల్లీ హైకోర్టు - సాక్ష్యాధారాలను ట్రయల్ కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్న సీబీఐ - దిల్లీ చరిత్రలో అతిపెద్ద కుంభకోణం ఇదే!
Published : March 10, 2026 at 9:37 AM IST
Delhi Liquor Case Updates : దిల్లీ మద్యం కేసులో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) అగ్రనేతలు అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీశ్ సిసోదియా, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె.కవితతో పాటు మిగతా ప్రతివాదులందరికీ దిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లో సరైన ఆధారాలు లేవంటూ దిల్లీలోని రౌజ్ అవెన్యూ సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం 23 మంది నిందితులకు విముక్తి కల్పిస్తూ ఫిబ్రవరి 27న ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దర్యాప్తు సంస్థ అప్పీల్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై దిల్లీ హైకోర్టు సోమవారం (మార్చి 9న) విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసు దర్యాప్తు జరిపిన సీబీఐ అధికారులపై శాఖాపరమైన విచారణ చేసి, ఈ కేసుపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి జితేంద్ర ప్రతాప్సింగ్ జారీ చేసిన ఆదేశాలపై కోర్ట్ స్టే ఇచ్చింది.
తుషార్మెహతా చేసిన వాదనలు ఇలా : సీబీఐ తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్మెహతా చేసిన వాదనలను పరిశీలించిన అనంతరం హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ స్వర్ణకాంతశర్మ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రతివాదులకు వ్యతిరేకంగా సమర్పించిన సాక్ష్యాధారాలను ట్రయల్ కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకోలేదని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవ్యాది తెలిపారు. అలాగే దర్యాప్తు సంస్థకు వ్యతిరేకంగా ట్రయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు వాస్తవం కాదని చెప్పారు.
సీబీఐ కేసులో నిందితులందర్నీ డిశార్చి చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చిన క్రమంలో దీంతో ముడిపడిన మనీలాండరింగ్ కేసు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉండటంతో దానిపై స్టే ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తు సంస్థ, దర్యాప్తు అధికారిపై ట్రయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్టే విధిస్తున్నామని, కోర్టులో ప్రస్తుత విచారణ ముగిసేంత వరకూ ఈడీ కేసుపై విచారణను వాయిదా వేయాలని ట్రయల్కోర్టును ఆదేశిస్తున్నామని తెలుపుతూ తదుపరి విచారణను మార్చి 16వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
దిల్లీ చరిత్రలో అతిపెద్ద కుంభకోణం : తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపిస్తూ దేశ రాజధాని చరిత్రలో జరిగిన అతిపెద్ద కుంభకోణాల్లో దిల్లీ మద్యం కేసు కూడా ఒకటి అని తెలిపారు. 'మద్యం విధానంలో అతడికి అనుకూలమైన నిబంధనలు పొందుపరిచినందుకు నిందితులు ఆమ్ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన విజయ్నాయర్కు రూ.100 కోట్లు చెల్లించారు. అందులోనూ దాదాపు రూ.44.50 కోట్లు హవాలా రూపంలో బదిలీ చేశారు. ఆ డబ్బు గోవా ఎన్నికల్లో పార్టీ ఫండ్ కింద వెళ్లిందని సీబీఐ శాస్త్రీయ ఆధారాలతో నిరూపించింది. అయినా కూడా ట్రాయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి మాత్రం ఎలాంటి విచారణ చేపట్టకుండానే నిందితులందర్నీ విడుదల చేశారు. ఈ డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై విచారణ 12 రోజుల్లోనే పూర్తయింది. దీనిపై ట్రయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి 600 పేజీల తీర్పు సమర్పించడం విచిత్రంగా ఉంది. అప్రూవర్లు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాలను మొదటి దశలోనే మిగతా సాక్ష్యాధారాలతో సరిపోల్చి చూడాలని చెప్పి న్యాయసూత్రాలను తప్పుగా అన్వయించారు.
అప్రూవర్ల వాంగ్మూలాలు కేవలం ట్రయల్ దశలోనే : వాస్తవానికి ఈ అప్రూవర్ల వాంగ్మూలాలను కేవలం ట్రయల్ దశలో మాత్రమే మిగతా ఆధారాలతో సరిపోల్చి చూడాలి. డబ్బు కోసం తమ ఆఫీసు నుంచి సేకరించి మధ్యవర్తుల ద్వారా బదిలీ చేసినట్లు అప్రూవర్ దినేశ్ అరోడా తెలిపారు. అశోక్ కౌశిక్ అనే వ్యక్తి దిల్లీలోని ఓ అడ్రస్ నుంచి ఓ రెండు పెద్ద బ్యాగుల్లో నగదు తీసుకొచ్చి నిందితుల చిరునామాలో ఇచ్చినట్లు వాంగ్మూలమిచ్చారు. కానీ ఆ విషయాన్ని ట్రయల్కోర్టు ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ముడుపులు ఇచ్చిన వారు చెప్పిన అంశాలనే దిల్లీ మద్యం విధానంలో చేర్చినట్లు బుచ్చిబాబు వాట్సప్ ద్వారా నిరూపించేశారు. ఆ వాట్సప్ చాట్స్లో ఉన్న విషయాలే అప్పటి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చేసిన సిఫార్సుల్లో యథాతథంగా వచ్చాయని తుషార్ మెహతా వాదించారు.
ఇప్పటికే మద్యం కేసులో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తదితరుల్ని నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తూ ట్రయల్ కోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కొట్టివేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఈడీ దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఫిబ్రవరి 27న వెలువరించిన తీర్పులో ఈడీపై కఠిన వ్యాఖ్యలు చేసిందని, ఇలా చేయడం ద్వారా తన పరిధిని అతిక్రమించిందని పిటిషన్లో తెలిపింది.
మద్యం కుంభకోణం కేసుతో బీఆర్ఎస్ అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నష్టపోయింది - కేటీఆర్