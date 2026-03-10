ETV Bharat / state

దిల్లీ మద్యం కేసులో బిగ్​ ట్విస్ట్​! - ట్రయల్ కోర్టు తీర్పుపై హైకోర్టు స్టే - కవితకు మరోసారి నోటీసులు

దిల్లీ మద్యం కేసు విచారణ ఈ నెల 16కి వాయిదా వేసిన దిల్లీ హైకోర్టు - సాక్ష్యాధారాలను ట్రయల్‌ కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్న సీబీఐ - దిల్లీ చరిత్రలో అతిపెద్ద కుంభకోణం ఇదే!

Delhi Liquor Case Updates
Delhi Liquor Case Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 9:37 AM IST

Delhi Liquor Case Updates : దిల్లీ మద్యం కేసులో ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్​) అగ్రనేతలు అర్వింద్​ కేజ్రీవాల్​, మనీశ్​ సిసోదియా, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె.కవితతో పాటు మిగతా ప్రతివాదులందరికీ దిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్​లో సరైన ఆధారాలు లేవంటూ దిల్లీలోని రౌజ్​ అవెన్యూ సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం 23 మంది నిందితులకు విముక్తి కల్పిస్తూ ఫిబ్రవరి 27న ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్​ చేస్తూ దర్యాప్తు సంస్థ అప్పీల్​ దాఖలు చేసింది. దీనిపై దిల్లీ హైకోర్టు సోమవారం (మార్చి 9న) విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసు దర్యాప్తు జరిపిన సీబీఐ అధికారులపై శాఖాపరమైన విచారణ చేసి, ఈ కేసుపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రయల్​ కోర్టు న్యాయమూర్తి జితేంద్ర ప్రతాప్​సింగ్​ జారీ చేసిన ఆదేశాలపై కోర్ట్​ స్టే ఇచ్చింది.

తుషార్​మెహతా చేసిన వాదనలు ఇలా : సీబీఐ తరఫున సొలిసిటర్​ జనరల్​ తుషార్​మెహతా చేసిన వాదనలను పరిశీలించిన అనంతరం హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ స్వర్ణకాంతశర్మ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రతివాదులకు వ్యతిరేకంగా సమర్పించిన సాక్ష్యాధారాలను ట్రయల్​ కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకోలేదని పిటిషనర్​ తరఫు న్యాయవ్యాది తెలిపారు. అలాగే దర్యాప్తు సంస్థకు వ్యతిరేకంగా ట్రయల్​ కోర్టు న్యాయమూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు వాస్తవం కాదని చెప్పారు.

సీబీఐ కేసులో నిందితులందర్నీ డిశార్చి చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చిన క్రమంలో దీంతో ముడిపడిన మనీలాండరింగ్​ కేసు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉండటంతో దానిపై స్టే ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తు సంస్థ, దర్యాప్తు అధికారిపై ట్రయల్ ​కోర్టు న్యాయమూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్టే విధిస్తున్నామని, కోర్టులో ప్రస్తుత విచారణ ముగిసేంత వరకూ ఈడీ కేసుపై విచారణను వాయిదా వేయాలని ట్రయల్​కోర్టును ఆదేశిస్తున్నామని తెలుపుతూ తదుపరి విచారణను మార్చి 16వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.

దిల్లీ చరిత్రలో అతిపెద్ద కుంభకోణం : తుషార్​ మెహతా వాదనలు వినిపిస్తూ దేశ రాజధాని చరిత్రలో జరిగిన అతిపెద్ద కుంభకోణాల్లో దిల్లీ మద్యం కేసు కూడా ఒకటి అని తెలిపారు. 'మద్యం విధానంలో అతడికి అనుకూలమైన నిబంధనలు పొందుపరిచినందుకు నిందితులు ఆమ్​ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన విజయ్​నాయర్​కు రూ.100 కోట్లు చెల్లించారు. అందులోనూ దాదాపు రూ.44.50 కోట్లు హవాలా రూపంలో బదిలీ చేశారు. ఆ డబ్బు గోవా ఎన్నికల్లో పార్టీ ఫండ్​ కింద వెళ్లిందని సీబీఐ శాస్త్రీయ ఆధారాలతో నిరూపించింది. అయినా కూడా ట్రాయల్​ కోర్టు న్యాయమూర్తి మాత్రం ఎలాంటి విచారణ చేపట్టకుండానే నిందితులందర్నీ విడుదల చేశారు. ఈ డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై విచారణ 12 రోజుల్లోనే పూర్తయింది. దీనిపై ట్రయల్ ​కోర్టు న్యాయమూర్తి 600 పేజీల తీర్పు సమర్పించడం విచిత్రంగా ఉంది. అప్రూవర్లు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాలను మొదటి దశలోనే మిగతా సాక్ష్యాధారాలతో సరిపోల్చి చూడాలని చెప్పి న్యాయసూత్రాలను తప్పుగా అన్వయించారు.

అప్రూవర్ల వాంగ్మూలాలు కేవలం ట్రయల్​ దశలోనే : వాస్తవానికి ఈ అప్రూవర్ల వాంగ్మూలాలను కేవలం ట్రయల్​ దశలో మాత్రమే మిగతా ఆధారాలతో సరిపోల్చి చూడాలి. డబ్బు కోసం తమ ఆఫీసు నుంచి సేకరించి మధ్యవర్తుల ద్వారా బదిలీ చేసినట్లు అప్రూవర్​ దినేశ్​ అరోడా తెలిపారు. అశోక్​ కౌశిక్​ అనే వ్యక్తి దిల్లీలోని ఓ అడ్రస్​ నుంచి ఓ రెండు పెద్ద బ్యాగుల్లో నగదు తీసుకొచ్చి నిందితుల చిరునామాలో ఇచ్చినట్లు వాంగ్మూలమిచ్చారు. కానీ ఆ విషయాన్ని ట్రయల్​కోర్టు ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ముడుపులు ఇచ్చిన వారు చెప్పిన అంశాలనే దిల్లీ మద్యం విధానంలో చేర్చినట్లు బుచ్చిబాబు వాట్సప్​ ద్వారా నిరూపించేశారు. ఆ వాట్సప్​ చాట్స్​లో ఉన్న విషయాలే అప్పటి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చేసిన సిఫార్సుల్లో యథాతథంగా వచ్చాయని తుషార్​ మెహతా వాదించారు.

ఇప్పటికే మద్యం కేసులో అరవింద్​ కేజ్రీవాల్​ తదితరుల్ని నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తూ ట్రయల్​ కోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కొట్టివేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఈడీ దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఫిబ్రవరి 27న వెలువరించిన తీర్పులో ఈడీపై కఠిన వ్యాఖ్యలు చేసిందని, ఇలా చేయడం ద్వారా తన పరిధిని అతిక్రమించిందని పిటిషన్​లో తెలిపింది.

మద్యం కుంభకోణం కేసుతో బీఆర్ఎస్ అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నష్టపోయింది - కేటీఆర్​

కేసీఆర్​ను సిట్‌ విచారణ కోసం పిలిస్తే తప్పేంటి? : కవిత

