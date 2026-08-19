ETV Bharat / state

పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, స్మార్ట్ గవర్నెన్స్‌ను ఏపీ నుంచి నేర్చుకోవాలి: దిల్లీ మంత్రి మన్‌జిందర్‌సింగ్

మంత్రులు లోకేశ్‌, భరత్‌ను కలిసిన దిల్లీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల బృందం - మెగా డీఎస్సీని అద్భుతంగా నిర్వహించారని ప్రశంస - ఏపీ పారిశ్రామిక విధానం చాలా బాగుందన్న దిల్లీ మంత్రి మన్‌జిందర్‌సింగ్

Delhi Government Delegation Meets Ministers Lokesh
Delhi Government Delegation Meets Ministers Lokesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi Government Delegation Meets Ministers Lokesh: ఏపీ ప్రభుత్వ పాలన విధానాలు, అమలు చేస్తున్న సంస్కరణలు సత్ఫలితాలనిస్తూ ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. అమరావతి అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక విధానాలు, స్మార్ట్ గవర్నెన్స్‌ అద్భుతమంటూ దిల్లీ ప్రభుత్వం ప్రశంసలు కురిపించింది. మంత్రులు లోకేశ్‌, భరత్‌తో సమావేశమైన దిల్లీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల బృందం ఏపీ ప్రభుత్వ విధానాలపై అధ్యయనంతో పాటు పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, డేటా ఆధారిత పాలనపై చర్చించింది.

దిల్లీ అధికారులకు సహకారం: పబ్లిక్‌-ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంలో ఏపీ దేశానికే మార్గదర్శిగా నిలుస్తోందని దిల్లీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కితాబిచ్చారు. సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ కేంద్రంలో మంత్రి లోకేశ్‌ దిల్లీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఏపీ పారిశ్రామికాభివృద్ధి విధానం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉందని దిల్లీ పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి సర్దార్ మన్‌జిందర్ సింగ్​ శిర్సా అన్నారు. పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుసరిస్తున్న విధానాలను తాము అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం కల్పించేందుకు సింగిల్​ డెస్క్​ విధానం అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి టీజీ భరత్ వివరించారు. తిరుపతిలో ఎలక్ట్రానిక్స్​ క్లస్టర్‌తో పాటు అమరావతి, తిరుపతి, విశాఖ ప్రాంతాలను ఎకనామిక్​ జోన్లుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు లోకేశ్‌ తెలిపారు. ఏపీలో అమలు చేస్తున్న విధానాలపై మరింత అవగాహన కోసం దిల్లీ అధికారులకు సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు.

పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, స్మార్ట్ గవర్నెన్స్‌ను ఏపీ నుంచి నేర్చుకోవాలి: దిల్లీ మంత్రి మన్‌జిందర్‌సింగ్ (ETV Bharat)

ప్రశంసలు: ఏపీ స్మార్ట్‌ గవర్నెన్స్‌ విధానాలపై దిల్లీ ప్రతినిధుల బృందం ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరిచింది. ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల సమాచారాన్ని అనుసంధానం చేసి డేటా లేక్‌ ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి లోకేశ్‌ తెలిపారు. పలు వనరుల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి నిరంతరం విశ్లేషించడం ద్వారా పాలనను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రజల నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్‌ తీసుకుని పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నట్లు వివరించారు. మంత్రుల నుంచి కింది స్థాయి ఉద్యోగుల వరకు పనితీరును పరిశీలిస్తూ ర్యాంకింగ్‌ విధానం అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం డేటాను సమర్థంగా వినియోగించుకుని మంచి ఫలితాలు సాధిస్తోందని దిల్లీ మంత్రి ప్రశంసించారు. డేటా ఆధారిత పాలన, స్మార్ట్‌ గవర్నెన్స్‌లో ఏపీ అనుభవం తమకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. ఈ రంగాల్లో ఏపీ బృందాన్ని దిల్లీకి పంపి తమ అధికారులకు విధానాలను వివరించాలని కోరారు.

అమరావతి రాజధాని నిర్మాణ పనులను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు దిల్లీ మంత్రి సర్దార్‌ మన్‌జిందర్​ సింగ్​ శిర్సా అన్నారు. భవిష్యత్తులో అమరావతి ప్రపంచంలోని గొప్ప నగరాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. సీఎం చంద్రబాబు విజన్‌ను ప్రశంసించడంతో పాటు ఆయన్ను విశ్వవిద్యాలయంతో పోల్చారు. ఎలాంటి వివాదాలకు తావులేకుండా మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16 వేలకు పైగా పోస్టులను పూర్తి చేశారంటూ లోకేశ్‌ను దిల్లీ మంత్రి కొనియాడారు. దిల్లీలో ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియ కోర్టు కేసులు, ఫిర్యాదులతో సంక్లిష్టంగా మారుతోందని తెలిపారు. ఏపీలో పారదర్శకంగా చేపట్టిన డీఎస్సీ నియామక విధానాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు. త్వరలో మరో 3 వేల మందికిపైగా ఉపాధ్యాయులను నియమించనున్నట్లు లోకేశ్‌ చెప్పారు.

మొత్తంగా ఏపీ పారిశ్రామిక విధానాలు, డేటా ఆధారిత పాలన, విద్యా సంస్కరణలు దిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఆకట్టుకున్నాయి. రాష్ట్ర అనుభవాలను దిల్లీతో పంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. దీంతో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విధానపరమైన సహకారం మరింత బలోపేతం కానుంది.

డ్రోన్​ సిటీతో ప్రత్యక్షంగా 5 వేలు, పరోక్షంగా 25 వేల ఉద్యోగాలు: మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు

మెగా డీఎస్సీపై సభకు వచ్చి చర్చించాలి - జగన్​కు​ మంత్రి లోకేశ్​ సవాల్‌

TAGGED:

AP INDUSTRIAL POLICIES
DELHI OFFICERS MEETS LOKESH
MINISTERS LOKESH ON RTGS
LOKESH PROMISES APS EXPERTISE
DELHI TEAM ON AP INDUSTRIAL POLICY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.