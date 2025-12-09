అతిథుల కోసం 'గ్లోబల్' మెనూ - హైదరాబాద్ బిర్యానీతో పాటు నోరూరించే మరెన్నో వంటకాలు
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో అతిథులకు ఆత్మీయ ఆహ్వానం - హైదరాబాద్ ధమ్ బిర్యానీ, డబల్కామీఠా - రుచులు చాలా బాగున్నాయంటూ నిర్వాహకులపై ప్రశంసలు
Published : December 9, 2025 at 10:05 AM IST
Telangana Rising Global Summit 2025 : తెలంగాణ రైజింగ్ పేరిట తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన గ్లోబల్ సమిట్ 2025 సోమవారం ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఉదయం 9 గంటల నుంచి అతిథుల రాకతో గ్లోబల్ సమిట్ ప్రాంగణంలో సందడి నెలకొంది. తుక్కుగూడ మున్సిపాలిటీ నుంచి లేమూరు, కందుకూరు మీదుగా ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా స్వాగత తోరణాలు ఏర్పాటు చేశారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఓఆర్ఆర్ నుంచే సదస్సుకు వెళ్లే విదేశీ ప్రతినిధుల వాహనాలకు ప్రత్యేక ఎస్కార్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. అతిథులు సాఫీగా సదస్సుకు చేరుకునేలా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. అతిథులు ప్రాంగణానికి చేరుకోగానే వారికి స్వాగత ద్వారం వద్ద పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు. అలాగే అతిథులను ఆహ్వానించేందుకు రోబోలను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రముఖులు రోబో ఆహ్వానిస్తున్న తీరును ఆసక్తిగా తిలకించారు. గ్లోబల్ సమిట్కు వచ్చిన వారికి ఘుమఘుమలాడే వంటకాలతో విందు ఏర్పాటు చేశారు.
బాంక్వెట్ హాళ్లలో విందు ఏర్పాటు : గ్లోబల్ సమిట్కు హాజరైన అతిరథ మహారథులకు దేశ, విదేశీ ప్రతినిధులకు, బహుళజాతి కంపెనీల సీఈవోలకు సమిట్ నిర్వాహకులు ఘుమఘుమలాడే వంటకాలను వేడివేడిగా వడ్డించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందానికి, వీవీఐపీలు, ప్రతినిధులకు వేరు వేరు బాంక్వెట్ హాళ్లలో విందు ఏర్పాటు చేశారు.
రుచులు చాలా బాగున్నాయంటూ నిర్వాహకులపై ప్రశంసలు : సోమవారం మధ్యాహ్నం, రాత్రి అతిథుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా శాకాహార, మాంసాహార రుచులు వడ్డించారు. విదేశీయులకు చిరపరిచితమైన హైదరాబాద్ ధమ్ బిర్యానీ, డబల్కామీఠాను ప్రత్యేకంగా అందించారు. మటన్ రోగన్ జోష్, గ్రిల్డ్ ఫిష్ విత్ లెమన్ బటర్ సాస్లను నిర్వాహకులు బఫెట్ లంచ్ డిన్నర్లో ఏర్పాటు చేశారు. శాకాహారులకు పన్నీర్ లాబ్దార్, బంగాళాదుంప, హైదరాబాద్ సబ్జీ, టమాటా పప్పు, ధమ్ బిర్యానీ, మిర్చీకా సాలన్ సైతం వడ్డించారు. విదేశీ అతిథులకు మెక్సికన్, కాంటినెంటల్ మాంసాహార వంటకాలు అందించారు. విదేశీ ప్రతినిధుల్లో చాలా మంది ఆహార పదార్థాల రుచులు చాలా బాగున్నాయంటూ నిర్వాహకులపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
ఆహార పదార్థాలకు మైక్రోబయాలజీ పరీక్షలు : హైదరాబాదీ రుచులకు అదనంగా షెఫ్లు మాంసాహారంలో వైవిధ్యమైన వంటకాలను అతిథులకు అందించారు. కచ్చే ఘోష్కా బిర్యానీ, మటన్ కుర్మా, చేపల పులుసు, మటన్ హలీమ్, కాజు స్పైస్డ్ ఫిష్ ఫింగర్ను వేడివేడిగా నిర్వాహకులు వడ్డించారు. ప్రతి భోజనశాలలో శాకాహారులు, మాంసాహారులు రుచులను ఆస్వాదిస్తూ భోంచేసేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. భోజనం అనంతరం పండ్ల రసాలు, పండ్ల స్టాళ్లను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమైన అతిథులు ఉండటంతో ఆహార పదార్థాలకు మైక్రోబయాలజీ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఎక్కువగా మసాలాలు, కారం లేకుండా షెఫ్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని తయారు చేశారు.
సమర్థంగా వ్యవహరించిన నిర్వాహక కమిటీ : ప్రభుత్వ అంచనాలకు మించి తొలిరోజు సదస్సుకు అతిథులు హాజరైనా ఎక్కడా లోటుపాట్లు రాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా భోజనాలు, మంచినీళ్లు, స్నాక్స్, కాఫీ, టీ వంటివి సమయానుకూలంగా అందించడంలో నిర్వాహక కమిటీ సమర్థంగా వ్యవహరించింది.
