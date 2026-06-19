అప్పు చేసి మరీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం - చివరి బిల్లు కోసం పడిగాపులు
మూడు విడతలు క్రమంగా నిధులు విడుదలైనప్పటికీ నాలుగో విడతలో జాప్యం - నెలలు గడిచిపోతున్నా బిల్లులు రాకపోవటంతో లబ్దిదారుల పడిగాపులు - వీలైనంత త్వరలో సమస్య పరిష్కారమంటున్న అధికారులు
Published : June 19, 2026 at 2:05 PM IST
Delays In Indiramma Houses Fourth Phase Bills : సొంతింటి కల ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అలా వారి కలను నెరవేర్చేందుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరిట వారికి ఆర్థికంగా తోడుగా నిలిచింది. ఆ భరోసాతో రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారు. విడతల వారీగా నాలుగుసార్లు లబ్ధిదారులకు డబ్బులు అందిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆ నమ్మకంతో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. అయితే నాలుగు విడతల్లో మూడు విడతలు క్రమంగా నిధులు విడుదలైనప్పటికీ నాలుగో విడతలో బిల్లులకు జాప్యం జరుగుతోందని లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు. ఈ సమస్య పట్టణాల్లో కంటే పల్లెల్లోనే అధికంగా ఉందని తెలుస్తోంది.
ప్రత్యేకంగా కార్యాలయాల ఏర్పాటు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ప్రారంభించటంతో లబ్ధిదారులకు అందుబాటులో ఉండేందుకు గృహ నిర్మాణ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యాలయాల్లో డీఈఈ, ఏఈలను నియమించారు. వీరు అందుబాటులో ఉంటూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా పరిష్కరించేందుకు ఉన్నారు. వీరు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను తరచూ పరిశీలిస్తూ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. అలాగే వారికి అవసరమైన బిల్లులను నమోదు చేస్తున్నారు. వాటిని ప్రభుత్వానికి పంపిస్తూ విడతల వారీగా బిల్లులు సకాలంలో అందేలా చేస్తున్నారు.
విడతల వారీగా నిధులు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు అందిస్తామని ప్రకటించింది. అయితే ఇది విడతల వారీగా విడుదల చేస్తామని తెలిపింది. ఆ మేరకు చూసుకుంటే మొదట పునాది పూర్తయితే రూ.లక్ష, లెంటల్ తర్వాత మరో రూ.లక్ష లబ్ధిదారులకు ఇస్తామని చెప్పింది. అలాగే స్లాబ్ పూర్తయ్యాక రూ.1.40 లక్షలు, ఇక ఇంటి నిర్మాణం మొత్తం పూర్తి అయ్యాక మిగతా రూ.1.60 లక్షలు చెల్లిస్తుంది.
అప్పు చేసి మరీ ఇళ్ల నిర్మాణం : విడతల వారీగా వచ్చిన డబ్బులతో ఇప్పటికే కొంత మంది ఇంటి నిర్మాణాన్ని కొంతమేర పూర్తి చేసుకున్నారు. ఎలాగో నాలుగో విడత నిధులు వస్తాయని అనుకుని లబ్ధిదారులు అప్పు చేసి మరీ ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్నారు. కొంతమంది గృహ ప్రవేశాలు కూడా చేసుకున్నారు. కానీ నెలలు గడిచిపోతున్నా నాలుగో విడత పడాల్సిన నిధుల విషయంలో జాప్యం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పటికే ముడి సరకుల ధర పెరగటంతో లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అప్పు చేసి మరీ నిర్మాణం పూర్తిచేసినా చివరి బిల్లుకు పడిగాపులు తప్పడం లేదని లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు.
ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నాం : 'ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసిన వారికి చివరి బిల్లు చెల్లింపులో గ్రామాల్లోనే కొంతవరకు ఆలస్యమవుతోంది. పురపాలికల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. వీలైనంత త్వరలో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. అందరికీ సకాలంలో బిల్లులు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం' అని డీఈ, గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారి ప్రభు తెలిపారు
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