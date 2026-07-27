అనుమతులు ఆలస్యం - ప్రాజెక్టు మరింత ప్రియం : అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న పాతబస్తీ మెట్రో అంచనా వ్యయం
ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు 7.5 కిలో మీటర్ల మెట్రో - రూ.2,935 కోట్లకు పెరిగిన అంచనా వ్యయం - జాప్యం మున్ముందూ కొనసాగితే కిలో మీటరు అంచనా రూ.400 కోట్లను దాటే అవకాశం
Published : July 27, 2026 at 10:55 AM IST
Hyderabad Metro Second Phase Clearances : పాతబస్తీ మెట్రో రైలు ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ అంచనా వ్యయం అమాంతం పెరుగుతోంది. ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు 7.5 కిలోమీటర్ల ప్రతిపాదిత మార్గానికి మొదట్లో రూ.2 వేల కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. 2024 నవంబర్లో కేంద్రానికి సమగ్ర ప్రాజెక్టు వివరాలు పంపే నాటికి అది రూ.2,741 కోట్లకు చేరింది.
ఈ ఏడాది సవరించిన అంచనాలతో రూపొందించిన డీపీఆర్ ప్రకారం సంబంధిత వ్యయం రూ.2,935 కోట్లకు చేరింది. ఈ జాప్యం ఇలాగే కొనసాగితే కిలో మీటరు అంచనా రూ.400 కోట్లను దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రతిపాదిత మార్గాల్లో సిటీలోనే కిలో మీటర్ మెట్రో నిర్మాణానికి రాయదుర్గం నుంచి కోకాపేట మార్గం తర్వాత అత్యధిక ఖర్చు ఇక్కడే అవుతోంది.
వివాదాల కారణంగా ఆగిన పాతబస్తీ మెట్రో : మెట్రో రైలు మొదటి దశలోనే పాతబస్తీ మెట్రో పూర్తి కావాల్సి ఉంది. కానీ జేబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమా వరకు కారిడార్-2గా ప్రతిపాదించగా, జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్ వరకే మెట్రో నిర్మాణం చేశారు. ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమా మధ్య 5.5 కిలో మీటర్ల మార్గం అలైన్మెంట్ వివాదాల కారణంగా గత ప్రభుత్వం హయాంలోనే పనులు ఆగిపోయాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక రెండో దశలో పాతబస్తీ మెట్రోను చేర్చింది.
ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమాతో పాటు చాంద్రాయణగుట్ట వరకు అలైన్మెంట్ను పొడిగించారు. 7.5 కిలో మీటర్ల మార్గంలో 6 మెట్రో స్టేషన్లు రాబోతున్నాయి. చాంద్రాయణగుట్టలో భారీ స్థాయిలో ఇంటర్ ఛేంజ్ స్టేషన్ను నిర్మిస్తారు. నాగోల్ నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లే మెట్రోకు పాతబస్తీ మెట్రోను చాంద్రాయణగుట్ట వద్ద కనెక్ట్ చేస్తారు.
ఆస్తుల సేకరణ కొలిక్కి : పాతబస్తీ మెట్రో మార్గంలో ఆస్తుల సేకరణ 93 శాతం పూర్తయినట్టు మెట్రో అధికారులు చెబుతున్నారు. సేకరించిన ఆస్తుల కూల్చివేత పనులు కొనసాగుతుండగా, మిగతావి కోర్టు కేసులతో పెండింగ్లో ఉన్నట్లు తెలిపారు. జనరల్ కన్సల్టెన్సీ ఎంపిక టెండర్ల దశలో ఉందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వగానే టెండర్లు పిలిచి పనులు అప్పగించడమే తరువాయి అని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ మెట్రో నిర్మాణ అంచనా వ్యయాలు పెరుగుతున్నాయని, పాతబస్తీతో సహా రెండో దశలోని మిగతా కారిడార్లకు సత్వరం ఆమోదం తెలపాలని రెండు రోజుల క్రితం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, మెట్రో రైలు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దిల్లీకి వెళ్లి మరోసారి కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు.
కేంద్రం తాత్సారం : హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ స్వాధీనానికి కావాల్సిన రూ.13,600 కోట్ల రుణం, రెండో దశ విస్తరణకు సంబంధించిన అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తోంది. దీంతో అంచనా వ్యయం భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ ఆ భారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పడుతుందని ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయం చేసుకొని మెట్రో ప్రాజెక్టు పనులను ప్రారంభించాలని హైదరాబాద్ వాసులు కోరుతున్నారు.
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