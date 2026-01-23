ETV Bharat / state

నత్తనడకన ఉప్పల్‌-నారపల్లి ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ పనులు - నెల రోజులు వాహనదారులకు చుక్కలే!

ఉప్పల్‌-నారపల్లి మీదుగానే వేల వాహనాలు - రహదారిపై గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్‌ - రూ.620 కోట్ల వ్యయంతో ఆరు వరుసల రహదారి పనులను - అమ్మవార్లను సత్వరం దర్శనం చేసుకోవాలనుకున్న వారికి హెలికాప్టర్‌ సదుపాయం

Elevated Highway Corridor Uppal Narapally (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 11:40 AM IST

Elevated Highway Corridor Uppal Narapally : హైదరాబాద్‌-వరంగల్‌ జాతీయ రహదారి పరిధిలోని ఉప్పల్‌-నారపల్లి ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ పనులు అంతంత మాత్రంగా ఉంటున్నాయి. ఈ పనులను వేగవంతం చేయాలని వారం రోజుల క్రితమే ఎన్​హెచ్​ అధికారులు సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది దసరా నాటికి పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించినా క్షేత్రస్థాయిలో ఆ దిశగా పనులు సాగడంలేదు.

నిర్మాణ పనులు ఎక్కడి వరకు? : మరోవైపు ఈ నెలాఖరు నుంచి మేడారం జాతరకు ఉప్పల్‌-నారపల్లి మీదుగానే వేల వాహనాలు వెళ్లనున్నాయి. దాంతో మామూలు రోజుల్లోనే ఈ రహదారిపై గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోతోంది. ఇక జాతర నేపథ్యంలో సుమారు నెల రోజులపాటు మరింత భారీగా రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. జాతర నాటికి రోడ్డుకు ఇరువైపులా ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పనులు చేపడతామని ప్రభుత్వం ప్రకటించినా క్షేత్రస్థాయిలో ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రోడ్డుకు ఆనుకునే వంతెనకు కావాల్సిన భాగాలను తయారు చేస్తున్నారు.

రూ.620 కోట్లతో రహదారి పనులు : ఉప్పల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు నుంచి నారపల్లి వరకు రూ.620 కోట్ల వ్యయంతో ఆరు వరుసల రహదారి పనులను 2018లో ప్రారంభించారు. టెండర్లు దక్కించుకున్న ఏజెన్సీ మూడేళ్లలో వంతెనను పూర్తి చేయాల్సి ఉండగా, వివిధ కారణాలతో వాయిదా వేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 143 పిల్లర్లకుగాను 138, 142 శ్లాబ్‌లకు 38 పూర్తయ్యాయి. మరో 7 శ్లాబులు పురోగతిలో ఉన్నాయి.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలైనా కావాలి : వంతెన నిర్మాణంలో భాగంగా కాంక్రీట్‌ ముక్కలను మొత్తం 1,986 తయారు చేయాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 519 మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ కింద మొత్తం 6.25 కి.మీ. రోడ్డు పరిధిలో 2.16 కి.మీ. మేరే పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. గుంతలు పడిన రోడ్లతో ట్రాఫిక్‌కు మరింత అంతరాయం కలుగుతోంది. మేడారం జాతర రద్దీ నేపథ్యంలో కనీసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై అధికారులు దృష్టి సారించాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

మేడారం జాతరకు హెలికాప్టర్‌లో : ఇది ఇలా ఉండగా ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలో జరిగే సమ్మక్క, సారలమ్మ మహా జాతరకు హెలికాప్టర్‌ విహారం అందుబాటులోకి వచ్చింది. గురువారం ములుగులోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మంత్రి సీతక్క జెండా ఊపి దీన్ని ప్రారంభించారు. ఒకప్పుడు భక్తులు మేడారం జాతరకు ఎడ్లబళ్లు, కాలినడకన వచ్చేవారని, రవాణా సదుపాయాలు మెరుగుపడడంతో ఇప్పుడు కార్లు, బస్సుల్లో వస్తున్నారని చెప్పారు.

Helicopter For Medaram Jatara
మేడారం మహా జాతరకు హెలికాప్టర్‌ అందుబాటులో (EENADU)

ఆసక్తి ఉన్నవారు సద్వినియోగం : అమ్మవార్లను సత్వరం దర్శనం చేసుకోవాలనుకున్న వారికి పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో హెలికాప్టర్‌ సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నామని, ఆసక్తి ఉన్నవారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ములుగు జిల్లా అదనపు కలెక్టర్‌ సంపత్‌రావు, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ ఛైర్మన్‌ బానోతు రవిచందర్, మార్కెట్‌ కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ రేగ కల్యాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ట్రాఫిక్​ను తగ్గించేందుకు : హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్​ వల్ల ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో అయితే రోడ్లన్నీ వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. వీటితో పాటు పండగ సందర్భాల్లోను, పాఠశాలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు విడిచే సమయాల్లో ఇళ్లకు చేరుకోవాలంటే ట్రాఫిక్​లోనే అధిక సమయం గడపవలసి వస్తోంది. అందుకే వీలైనంత త్వరగా ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ పనులు పూర్తవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

రెండవ పొడవైన ఫ్లైఓవర్ : వరంగల్ వైపు ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం, ఎల్​బీ నగర్, సికింద్రాబాద్, రామంతపూర్ వంటి ప్రధాన ప్రాంతాలకు అనుసంధానించడానికి దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇది పూర్తయిన తర్వాత, ఇది హైదరాబాద్‌లో రెండవ పొడవైన ఫ్లైఓవర్ అవుతుంది. అలాగే ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

