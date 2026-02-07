ETV Bharat / state

ఏపీపీఎస్సీలో 518 పోస్టుల ఎంపికలో జాప్యం - ఫలించని నిరుద్యోగుల నిరీక్షణ

పరీక్షలు రాసి పోస్టింగుల కోసం అభ్యర్థులు ఎదురు చూపులు - విద్యార్హతలు, కోర్టు కేసులతో నియామకాలు పెండింగ్‌ - వింత నిర్ణయాలతో భర్తీ ప్రక్రియ పెండింగ్‌ - సకాలంలో స్పందించని సంబంధిత విభాగాలు

Delay in Selection for 518 Posts in APPSC
Delay in Selection for 518 Posts in APPSC (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Delay in Selection for 518 Posts in APPSC : తాజాగా రిజర్వేషన్లు, విద్యార్హతలు, కోర్టు కేసుల చిక్కులతో ఏపీపీఎస్సీలో 518 పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ పెండింగ్​లో పడింది. కొన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల్లో నెలకొన్న జాప్యం కారణంగా ఫలితాల వెల్లడికి ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. మరికొన్ని ఉద్యోగాలకు ప్రకటనలు ఇచ్చి 2 ఏళ్లు పూర్తయినా, నియామకాలు చేపట్టలేదు. పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు పోస్టింగుల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటున్నాయి.

ఉదాహరణకు డిగ్రీ లెక్చరల్ పోస్టులకు రిజర్వేషన్లపై కళాశాల విద్యాశాఖకు ఏపీపీఎస్సీ ఫైల్ పంపించి నాలుగు నెలలు గడిచింది. కానీ అటు నుంచి ఇప్పటివరకు ఏ సమాధానం రాలేదు. దీంతో ఫలితాల వెల్లడి నిలిచిపోయింది. పాలిటెక్నిక్, జూనియర్ లెక్చరల్ పోస్టులకు సంబంధించి విద్యార్హతల ఈక్వలెన్సీ తేలాల్సి ఉండగా, సాంకేతిక, ఇంటర్ విద్యా విభాగాలు పట్టించుకోవడం లేదు. కోర్టు కేసుల పరిష్కారానికి సంబంధిత విభాగాలు సకాలంలో స్పందించడం లేదు. వీటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అభ్యర్థులు వాపోతున్నారు.

పాలిటెక్నిక్​లోనూ పెండింగ్ : పాలిటెక్నిక్​లోనూ ఇదే సమస్య. 2023 డిసెంబరు 21న పాలిటెక్నిక్ లెక్చరల్ 99 పోస్టులను ప్రకటించింది. 2025 జూలైలో పరీక్షలు నిర్వహించింది. డిసెంబరు 11న ఫలితాలు వెల్లడించాయి. విద్యార్హతల సమానత్వం తేలకపోడంతో ఎంపిక పెండింగ్​లో పడింది.

విద్యార్హతలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది : జేఎల్​కు విద్యార్హతల సమానత్వ సమస్యగా మారింది. 2023 డిసెంబరు 28న జూనియర్ లెక్టరల్ 47 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. 2025 జూలైలో పరీక్షలు నిర్వహించి, డిసెంబరులో ఫలితాలు విడుదల చేశారు. కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ పరీక్షలో ఇద్దరు ఫెయిర్ అయ్యారు. కాగా విద్యార్హతలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. మొత్తంగా ఎంపిక ప్రక్రియ పెండింగ్​లోనూ పడింది. ఏపీపీఎస్సీ, ఇంటర్ విభాగాలు సమన్వయం చేసుకుంటే సమస్య పరిష్కారం అయ్యేది. కానీ ఎవరికీ వారు పట్టనట్టు ఉన్నారు.

హారజంటల్ రిజర్వేషన్​పై స్పష్టత కోసం : డీఎల్ ఫలితాలూ పెండింగ్​లోనే ఉన్నాయి. 2023 డిసెంబరు 30న డిగ్రీ లెక్చరల్ 290 పోస్టులు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. 2025 జులైలో ఏమో పరీక్ష నిర్వహించారు. కానీ ఇప్పటికీ ఫలితాలు ఇవ్వలేదు. హారజంటల్ రిజర్వేషన్​పై స్పష్టత కోసం దస్త్రాన్ని కళాశాల విద్యాశాఖకు పంపించారు. అవి 3 నెలలుగా అక్కడే ఉన్నాయి. ఇంతవరకు ఏ విధమైనా నిర్ణయం రాలేదు.

న్యాయ చిక్కులు కారణంగా : 2023 డిసెంబరు 22న జిల్లా ఉప విద్యాశాఖాధికారి (డిప్యూటీ డీఈవో) 38 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. 2025 మార్చిలో పరీక్షల నిర్వహణ కాగా ఫలితాలు పెండింగ్​లో ఉన్నాయి.

ఎఫ్ఆర్వో భర్తీకి కోర్టు కేసులు : అటవీ రేండ్ అధికారి (ఎఫ్ఆర్వో) 37 పోస్టుల భర్తీకి 2024 మార్చి 6న ప్రకటించారు. 2025 మార్చి 16న స్క్రీనింగ్ పరీక్ష, 2-4 మధ్య మెయిన్ పరీక్ష నిర్వహించారు. హైకోర్టులో కేసు వల్ల ఫలితాలు ఇంకా విడుదల కాలేదు.

టౌన్​ ప్లానింగ్​లో వింతలు : టౌన్​, కంట్రీ ప్లానింగ్​లో 7 ఏడీ పోస్టుల భర్తీకి 2024 ఫిబ్రవరి 9న ప్రకటించగా, 2025 ఏప్రిల్ 28-29 తేదీల్లో పరీక్షలు, సెప్టెంబరులో ఫలితాలు విడుదల చేశారు. 15 మంది అభ్యర్థుల ఎంపిక కాగా వీరిలో 8 మంది విద్యార్హతలు సరిగా లేవని పక్కగా పెట్టారు. విద్యార్హతల వివాదంపై ఏపీపీఎస్సీ వింత నిర్ణయాలతో భర్తీ ప్రక్రియ పెండింగ్​లో పడింది.

గురుకులాల్లో ప్రవేశాలకు ఆహ్వానం - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

పంచాయతీ ఎన్నికల్లోపే బీసీ కోటా - స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్ల ఖరారు!

TAGGED:

APPSC RECRUITMENT PROCESS
COURT CASES FOR APPSC POSTS
RESERVATION ISSUES FOR RECRUITMENT
APPSC RECRUITMENT ISSUES
APPSC RECRUITMENT ISSUES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.