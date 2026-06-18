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రుణం మంజూరులో జాప్యం - ప్రభుత్వంపై రోజుకు రూ.2.5 కోట్ల వడ్డీ భారం

తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై పెరుగుతున్న వడ్డీ భారం - హైదరాబాద్​ మెట్రోకు రుణం మంజూరులో జాప్యం - ప్రభుత్వంపై రోజుకు సరాసరిన రూ.రెండున్నర కోట్ల భారం - కేంద్రమంత్రిని కలిసినా దక్కని ఫలితం

Hyderabad Metro
Hyderabad Metro (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 12:20 PM IST

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Delay in Sanctioning IRFC loan for Hyderabad Metro : హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు మొదటి దశను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు మంజూరైన రూ.13,527 కోట్ల రుణ ఒప్పందం అమల్లో జాప్యం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి గుదిబండగా మారే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. ఒప్పందం కుదిరి ఇరవై రోజులు దాటినా ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ) సదరు సొమ్ము విడుదల చేయడం లేదు. ఆలస్యానికి సాంకేతిక అంశాలు కారణమా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోపించినట్లుగా రాజకీయ కోణమా అనేది పక్కనపెడితే రుణం మంజూరులో జాప్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై రోజుకు సరాసరిన రూ.రెండున్నర కోట్ల భారం పడుతోంది.

రుణాలను రీషెడ్యూల్‌ చేయాలని నిర్ణయం : మెట్రో రైలు మొదటి దశను ఎల్‌అండ్‌టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏప్రిల్‌ 29న ఒప్పందం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. రూ.1,461 కోట్ల ఈక్విటీ చెల్లించి 100 శాతం షేర్లను కొనుగోలు చేసింది. అప్పటివరకు హైదరాబాద్​ మెట్రోపై ఉన్న రూ.13,538 కోట్ల అప్పును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేరు మీదకు బదలాయించుకునేలా ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే గతంలో మెట్రో నిర్మాణం కోసం సంస్థ తీసుకున్న అప్పుల తాలూకు వడ్డీ రేట్లు అధికంగా ఉండటంతో రుణాలను రీషెడ్యూల్‌ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

కాగా అంతమొత్తం రుణంగా ఇచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ ముందుకువచ్చింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు సంస్థ (హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌), ఎల్‌ అండ్‌ టీ మెట్రోరైలు (హైదరాబాద్‌) లిమిటెడ్, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ మధ్య గత నెల 25న దిల్లీలో త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది. గత నెలాఖరు నాటికి రుణం మంజూరు అయితే జూన్‌ 1 నుంచి మెట్రో మొదటి దశ ప్రభుత్వం యాజమాన్యంలోకి రావడంతో పాటు వడ్డీ భారం తగ్గుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది.

ఇప్పటికే రూ.130 కోట్ల వడ్డీ : మెట్రో స్వాధీన ఒప్పందం కుదిరిన ఏప్రిల్‌ 29 నుంచే అప్పులపై వడ్డీ భారాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరిస్తోంది. ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ)తో ఒప్పందం, రుణ మంజూరు ప్రక్రియ 30 రోజుల్లో పూర్తవుతుందని, వడ్డీ భారం దాదాపు రూ.80 కోట్ల వరకు భరించాల్సి వస్తుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం లెక్కలు వేసింది. ఒప్పందం కుదిరి ఇరవై రోజులు దాటినా ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ నుంచి రుణం మంజూరు కాకపోవడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై వడ్డీ భారం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. వడ్డీ ఇప్పటికే రూ.130 కోట్లు దాటింది.

కేంద్రమంత్రిని కలిసినా ఫలితం లేదు : రుణం మంజూరు విషయంలో ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ విధించిన అన్ని షరతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది. గ్యారంటీ కూడా ఇచ్చింది. నేరుగా ఆర్బీఐ నుంచే రుణం తాలూకు కిస్తీ జమ చేసుకునేలా షరతు విధించగా దానికీ అంగీకరించింది. ఆ తరువాతే త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది. గత నెలాఖరులోగా రుణం మంజూరు అవుతుందని ఆశించింది. అలా జరగకపోవడంతో ఈ నెల రెండో వారంలో దిల్లీకి వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌తో భేటీ అయ్యారు. హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశకు అనుమతులతో పాటు ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం రుణం విడుదలకు సహకరించాలని మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్​ని కోరారు. అయినా కూడా విడుదల కాలేదు.

ఆలస్యానికి కారణాలు చెప్పడం లేదు : వచ్చిన ఆదాయాన్ని మొదట మెట్రో నిర్వహణ, ఆ తరువాత రుణ చెల్లింపులు చేసేలానే ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీతో ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. మెట్రోకు నెలవారీగా టికెట్ల ద్వారా వచ్చే రాబడి, ప్రకటనలు, అద్దెల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, రుణ వాయిదాలు చెల్లించగలరనే ధీమాతోనే 6 నెలల చర్చల అనంతరం ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ రుణం మంజూరు చేసిందని తెలిపాయి.

'రుణ మంజూరులో ఆలస్యానికి కారణాలు చెప్పడం లేదు. ఇంక ఏమైనా సాంకేతిక వివరాలు కావాలని కూడా ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ అధికారికంగా అడగలేదు. అంతర్గతంగా విచారణ చేస్తే రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ నుంచి క్లియరెన్స్‌ కావాలని అంటున్నారు' అని ఓ ఉన్నత అధికారి తెలిపారు. రూ.13,527 కోట్ల రుణాన్ని మంజూరు చేసే అధికారం కేవలం ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ) అధికారులకు ఉండదని, సంబంధిత బోర్డు, కేంద్ర ప్రభుత్వం, మంత్రిత్వశాఖ ఆమోదం తరువాతే ఒప్పందం దశకు వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు.

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హైదరాబాద్​ మెట్రోకు రుణం
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