పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు దాదాపు పూర్తి - పుష్కర పైపులైన్ల మార్పులోనే సవాల్
రూ. 29 కోట్లు విలువ చేసే పనులకు పాలన ఆమోదం ఇవ్వడంలో ఆర్థికశాఖకు ఆరు నెలలకు పైగా సమయం - జలవనరుల శాఖతో సమన్వయం లేకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:24 AM IST
Polavaram Left Canal : పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు దాదాపు పూర్తైనా పుష్కర పైపులైన్ల మార్పు పనులు మాత్రం కొలిక్కి రాలేదు. కేవలం రూ. 29 కోట్ల విలువ చేసే ఈ పనులకు పాలన ఆమోదం ఇవ్వడంలో ఆర్థికశాఖకు ఆరు నెలలకు పైగా సమయం పట్టింది. జలవనరుల శాఖతో సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. పోలవరం ఎడమ కాలువకు నీరిచ్చేందుకు ప్రస్తుతం ఈ పనులు పూర్తిచేయడం సవాల్గా మారింది.
ఆరు నెలలకు పైగా సమయం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా గోదావరి వరద జలాలను ఉత్తరాంధ్రకు మళ్లించాలని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. దీనికి సీఎం చంద్రబాబు గతేడాది నవంబరులోనే లక్ష్యం నిర్దేశించారు. 2026 జులై నాటికి గోదావరి వరద జలాలను అనకాపల్లికి తరలించాలని సంకల్పించారు. అందుకు అనుగుణంగా ఎడమ కాలువ పనులు దాదాపు పూర్తయినా పుష్కర పైపులైన్ల మార్పు పనులు మాత్రం కొలిక్కి రాలేదు. కేవలం రూ. 29 కోట్ల విలువ చేసే ఈ పనులకు పాలనామోదం ఇవ్వడంలో ఆర్థికశాఖకు ఆరు నెలలకు పైగా సమయం పట్టింది. జలవనరుల శాఖతో సమన్వయం చేసుకుని సకాలంలో ఆమోదం తెలపకపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. పోలవరం ఎడమ కాలువకు నీళ్లిచ్చేందుకు ప్రస్తుతం ఈ పనులు పూర్తిచేయడం సవాల్గా మారింది.
పుష్కర ఎత్తిపోతల ఆయకట్టుకు నీళ్లు ఇస్తూనే : 2016 నుంచే పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నిర్మించి పోలవరం కుడి కాలువకు గోదావరి వరద జలాలను మళ్లిస్తున్నారు. అదే తరహాలో పుష్కర, పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకాలను ఉపయోగించి ఎడమ కాలువ ద్వారా 4 వేల 9 వందల క్యూసెక్కులు మళ్లించాలి. పుష్కర ఎత్తిపోతల ఆయకట్టుకు నీళ్లు ఇస్తూనే ఎడమ కాలువలో అనకాపల్లి జిల్లాకూ నీళ్లు సరఫరా చేయవచ్చనే ఉద్దేశంతో ముందడుగు వేస్తున్నారు. పురుషోత్తపట్నం నుంచి 3 వేల 5 వందల క్యూసెక్కులు, పుష్కర నుంచి 14 వందల క్యూసెక్కులు మళ్లించాలనేది ప్రణాళిక.
దూరంగా ప్రత్యామ్నాయ పైపులైను : పోలవరం ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణంలో భాగంగా కేఎల్ బండ్ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఆ నిర్మాణానికి పుష్కర ఎత్తిపోతల పైపులైను తొలగించాల్సి వచ్చింది. కేఎల్ బండ్ నిర్మాణ ప్రదేశానికి దూరంగా ప్రత్యామ్నాయ పైపులైను వేయాల్సి ఉంది. పుష్కర ఎత్తిపోతల్లో 4.175 కిలోమీటర్ల నుంచి 4.928 కిలోమీటర్ల వరకు 12 వరుసల్లో ఉన్న పైపులైను తొలగించి కొత్తగా నిర్మించేందుకు 29 కోట్లతో పనులు ప్రతిపాదించారు. అక్కడ రాళ్లు, కొండలు ఉన్నందున కొంతవరకు పేలుళ్లు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు : పుష్కర పైపులైను మార్చడం అత్యవసరమని జలవనరుల శాఖ అధికారులు 2025 నవంబరులోనే ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. అక్కడి నుంచి ఆర్థికశాఖకు ఫైలు వెళ్లింది. సందేహాలతో ఈ ఫైలు అక్కడ కిందకు పైకి తిరగడంతోనే పుణ్యకాలం కరిగిపోయింది. చివరకు జూన్లో పాలనామోదం ఇచ్చారు. దాదాపు రూ. 29 కోట్ల విలువైన ఈ పనికి స్వల్పకాల టెండర్లు పిలిచి జలవనరుల శాఖ జులై ప్రారంభంలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. పని పూర్తి చేసేందుకు 12 నెలల గడువు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నారు. కాగితాలపై ఆమోదానికి ఆరు నెలలకు పైగా సమయం తీసుకుని క్షేత్రస్థాయిలో పనులను మాత్రం నెల, రెండు నెలల్లోనే పూర్తి చేయాలనడమే ఇక్కడ అసలు సమస్యగా మారింది.
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