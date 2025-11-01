ETV Bharat / state

'మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి సార్" : 'భారతి' వచ్చినా బాధలు తప్పట్లే!

తిరిగి రాని భూ లావాదేవీల రద్దు సొమ్ము - ధరణి నుంచి భూ భారతి వరకు ఇదే పరిస్థితి - సర్కారు ఖజానాలో దాదాపు రూ.150 కోట్లు

Bhu Bharati Poratl Fee issues in Telangana
Bhu Bharati Poratl Fee issues in Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Bhu Bharati Poratl Fee issues in Telangana : భూభారతి పోర్టల్​లో దరఖాస్తుదారులకు కొత్త చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. భూమి కొనుగోలు చేసేందుకు చలానా చెల్లించి, లావాదేవీ స్లాట్​ రద్దు చేసుకుంటే ఆ సొమ్ము వెనక్కి రావడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని దరఖాస్తుదారులు వాపోతున్నారు. వికారాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన ఓ రైతు భూమి కొనుగోలుకు ‘మీ సేవ’ ద్వారా రూ.66 వేలు చలానా రూపంలో చెల్లించారు. అయితే అనుకోని కారణాలతో కొనుగోలు వద్దనుకొని లావాదేవీ స్లాట్‌ను అతడు రద్దు చేసుకున్నారు.

నెలలవుతున్నా ఆ సొమ్ము మాత్రం వెనక్కి రావడం లేదు. ఇది ఈ ఒక్క రైతు సమస్యే కాదు. 2020లో ధరణి పోర్టల్‌ ప్రారంభం నుంచి నేటి భూ భారతి వరకూ రద్దు చేసుకున్న లావాదేవీల (ట్రాన్షాక్షన్ల) సొమ్ము వెనక్కి రావడం లేదు. ‘లావాదేవీ రద్దు చేసుకున్నాం - మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి సార్‌’ అంటూ మండల తహసీల్దార్‌ ఆఫీస్​ నుంచి కలెక్టరేట్‌ దాకా తిరుగుతున్నా, దీనిపై ఎవరికీ అవగాహన లేదని చెబుతున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు.

మార్గదర్శకాలేవీ రాలేదంటున్న అధికారులు : రిజిస్ట్రేషన్‌- మ్యుటేషన్, గిఫ్ట్‌ డీడ్, ఓనర్​షిప్​ ట్రాన్స్​ఫర్, జీపీఏ, భాగ పంపిణీ తదితర సేవలను పొందుతున్న తరుణంలో వాటికి సంబంధించిన స్లాట్​ను రద్దు చేసుకుంటే అన్నదాతలు చెల్లించిన ఛార్జీ వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలో ఆ విధంగానే వెనక్కి ఇస్తున్నారు. ధరణి నుంచి భూభారతి వరకు మాత్రం ‘రద్దు డబ్బు’ను తిరిగి వెనక్కి ఇవ్వడం లేదు. ఈ తరహా చెల్లింపులకు సంబంధించి ప్రత్యేక విధానం లేదని, తమకు రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మార్గదర్శకాలేవీ లేవని పలువురు అధికారులు చెబుతున్నారు. 2020 నవంబరు నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.150 కోట్లు ‘క్యాన్సల్​ డబ్బులు’ పోగుపడ్డాయి.

ముందుకు వెళ్లని తదుపరి కార్యచరణ : 2023లో ఒక దఫా సొమ్ము సర్కారు వెనక్కి ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత కలెక్టర్ల పేరుతో పోర్టల్‌కు సంబంధించిన ప్రత్యేక ఖాతా పద్దు లేకపోవడంతో చెల్లింపులు సాధ్యం కావడం లేదని గుర్తించారు. ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాల కోసం రెవెన్యూ శాఖ దస్త్రాలు సిద్ధం చేసినప్పటికీ తదుపరి కార్యాచరణ ముందుకు వెళ్లలేదు.

2014-16 మధ్యకాలంలో ఆక్రమిత ప్రభుత్వ స్థలాల క్రమబద్ధీకరణ జీవో-59 కింద దరఖాస్తు చేసుకుని, చలానా రూపంలో సొమ్మును చెల్లించారు. వారిలో చివరి దశలో దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు (రిజెక్ట్​ అయిన) గురైన 3,140 మందికి రూ.63 కోట్ల వరకు వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంది.

ఏళ్లవుతున్నా పరిష్కారం కాని నిషేధిత భూముల సమస్య : మరోవైపు రాష్ట్రంలో నిషేధిత జాబితాలో అకారణంగా నమోదైన పట్టా భూముల తొలగింపు సమస్య ఏళ్లవుతున్నా తీరడం లేదు. పట్టా భూములు నిషేధిత జాబితాలో ఉండటంతో విక్రయం, తనఖా తదితర అవసరాలకు భూమి ఉపయోగపడటం లేదని అన్నదాతలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సర్కారు పంపిణీ చేసిన లేదా భూ సేకరణతో కొంత ప్రభుత్వం తీసుకోవడం, వక్ఫ్‌, అటవీ, దేవాదాయ తదితర భూములకు సరిహద్దుగా పట్టా భూములు ఉన్న కేసుల్లో ఆ విస్తీర్ణాన్ని నిషేధిత జాబితాలో రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు చేర్చాల్సి ఉంటుంది.

కానీ సరైన కారణం లేకుండానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల మంది రైతుల పట్టా భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చేసుకున్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన రెవెన్యూ సదస్సుల్లో నిషేధిత జాబితా నుంచి తమ భూములను తొలగించాలని ఏకంగా 12 వేల మంది దరఖాస్తు వచ్చాయి. ఇంకా ఫిర్యాదు చేయకుండా ఉన్నవారు ఎంతో మంది రైతులు ఉన్నారు.

