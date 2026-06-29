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మెట్రో కొత్త కోచ్​ల రాకలో జాప్యం! - మరో రెండేళ్లపాటు పడుతుందని అంచనా

60 కొత్త కోచ్​ల కోసం ఆర్డర్ ఇవ్వాలని గతంలో నిర్ణయం - కేంద్రం మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ విలువను తిరిగి మదింపు చేయటమే కారణం - ఐటీ కారిడార్‌లో సాయంత్రం వేళల్లో రద్దీ

Delay In Hyderabad Metro New Coaches
Delay In Hyderabad Metro New Coaches (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 8:16 AM IST

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Hyderabad Metro New Coaches Delay : కొత్త మెట్రో రైలు కోచ్​ల రాక మరింత ఆలస్యం కానుంది. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ ప్రభుత్వానికి అప్పగించిన తర్వాత 60 కొత్త కోచ్​ల కోసం ఆర్డర్ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించి బెంగళూరులోని 'భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్' (బీఈఎమ్​ఎల్​)తో చర్చలు జరిగాయి. ప్రాజెక్ట్ బదిలీ అయిన వెంటనే ఆ సంస్థకు ఆర్డర్ ఇస్తామని మున్సిపల్ అధికారులు గతంలో పేర్కొన్నారు.

స్వాధీన ప్రక్రియలో ప్రతిష్టంభన : మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ విలువను తిరిగి అంచనా వేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. దాంతో స్వాధీన ప్రక్రియలో ప్రతిష్టంభన ఏర్పడింది. ఈ విలువ నిర్ధారణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఎస్​బీఐ క్యాప్స్​ రంగంలోకి దిగి పని పూర్తి చేయడానికి కనీసం రెండు నెలల సమయం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మెట్రోకు ఉన్న ప్రస్తుత రుణాన్ని బదిలీ చేసుకునేందుకు తక్కువ వడ్డీ రేట్లను అందించే రుణ సంస్థను ఎస్​బీఐ క్యాప్స్ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే రుణం మంజూరవుతుంది.

ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి మాత్రమే పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారిక వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. అప్పటి వరకు కొత్త బోగీల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత డెలివరీకి 15 నెలల సమయం పడుతుందని తయారీ సంస్థ పేర్కొంది. ఫలితంగా కొత్త బోగీల ఆశలను మరో రెండేళ్లపాటు పక్కన పెట్టాల్సిందే.

డెలీవరీకి 15 నెలల సమయం : మరోవైపు ఐటీ కారిడార్‌లోని ప్రయాణికులు సాయంత్రం వేళల్లో మెట్రో ఎక్కడానికి ప్రతిరోజూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వర్షం లేదా ట్రాఫిక్ అంతరాయాల సమయంలో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. తాజాగా నిర్వహించిన సర్వేలో 58.2 శాతం మంది ప్రయాణికులు రద్దీ వేళల్లో సీటు దొరకడం చాలా కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు. సీటు సంగతి పక్కనపెడితే, రైలులోకి ప్రవేశించడమే కష్టంగా మారిందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిస్థితుల వల్ల కొంతమంది ప్రయాణికులు మెట్రో ప్రయాణాన్ని తగ్గిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా వీలైనంత త్వరగా కొత్త బోగీలను సమకూర్చడం అత్యవసరమని కొందరు అధికారులు అంటున్నారు.

రెండురోజులు జరిగిన చర్చలు : మెట్రో అభివృద్ధిపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కిషన్​రెడ్డికి రెండు సార్లు బహిరంగ లేఖ రాశారు. వాటికి స్పందించి కిషన్​రెడ్డి కేంద్ర మంత్రులు అశ్వీని వైష్ణవ్​, ఖట్టర్​లతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ చర్చల్లో మెట్రో ఫేజ్‌-1 విలువ నిర్ధారణ, ఫేజ్‌-2 విస్తరణ సహా ఇతర అంశాలపై సమగ్రంగా మరోసారి అధ్యయనం చేయనున్నారు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తిగా కేంద్రం పర్యావేక్షణలోనే జరగనుంది. దీనికి ఎస్​బీఐ క్యాప్స్​ను కన్సల్టెన్సీగా నియమించారు.

మరోసారి మెట్రో ఫేజ్-1 విలువల లెక్కింపు - ఈసారి పూర్తిగా కేంద్రం పర్యవేక్షణలో

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HYD METRO EXPANSION
TG GOVT ON HYD METRO
PROBLEMS OF HYD METRO PASSENGERS
మెట్రో కొత్త కోచ్​లకు ఆలస్యం
DELAY IN HYD METRO NEW COACHES

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