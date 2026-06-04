మరోసారి ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్లో జాప్యం - ఆలస్యానికి కారణాలివే!
ఎప్సెట్ ఫలితాలు విడుదలై రెండు వారాలైనా కౌన్సెలింగ్పై ఎటువంటి ప్రకటన చేయని సాంకేతిక విద్యాశాఖ - హైకోర్టులో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పెండింగ్ కేసు - కౌన్సెలింగ్లో ఏర్పడిన అనిశ్చితి
Published : June 4, 2026 at 3:04 PM IST
Delay In EAPCET Counseling : రాష్ట్రంలోని బీటెక్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది కూడా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రతి ఏటా ఎప్సెట్ ఫలితాలు సకాలంలోనే విడుదల అవుతున్నాయి. కానీ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంలో ఆలస్యమౌతుంది. గత ఏడాది కొత్త ఫీజుల ఖరారుతో జాప్యం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కు సంబంధించిన కేసు హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉండటంతో కౌన్సెలింగ్కు ఆలస్యమౌతుంది.
జూన్ 20 తర్వాతే ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్! : ఈ ఏడాది ఎప్సెట్ ఫలితాలు మే 17న విడుదలయ్యాయి. కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ గురించి సంబంధిత అధికారులను ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వంతో చర్చించి వారం రోజుల్లోగా షెడ్యూల్ను విడుదల చేస్తామని విద్యా మండలి ఛైర్మన్ తెలిపారు. అప్పటి నుంచి రెండు వారాలు గడిచినా, ఈ విషయంపై ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. ప్రస్తుతం పాలిసెట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. బీటెక్, బీఫార్మసీ కోర్సుల ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు జూలై మొదటి వారంలో ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. పాలిసెట్ తర్వాత, ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ విధంగా చూసుకుంటే జూన్ 20 తర్వాతే ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని అర్థమవుతోంది.
కౌన్సెలింగ్లో అనిశ్చితి : ఎప్సెట్ ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించాలని తాము భావించినప్పటికీ, కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారని సంబంధిత శాఖల అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీల, ఐఐఐటీలలో సీట్ల భర్తీకి ఉద్దేశించిన జోసా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి కాకముందే సీట్ల కేటాయింపులు ఎలా జరుగుతాయని వారు ప్రశ్నించారు. దాంతో జోసా కౌన్సెలింగ్ తుది విడత పూర్తయ్యే వరకు ఎప్సెట్ మొదటి విడత కౌన్సెలింగ్ను వాయిదా వేయాల్సి వస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. జోసా కౌన్సెలింగ్ తుది విడత ముగిసే వరకు వేచి చూడకుండా రెండో విడత పూర్తయిన వెంటనే ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభించాలని అనేక వర్గాలు అంటున్నాయి.
ఈ ఏడాది జోసా కౌన్సెలింగ్ జూన్ 2 నుంచి జూలై 16 వరకు జరగాల్సి ఉంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 70,000 మంది విద్యార్థులు కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రవేశం పొందుతుండగా, మరో 30,000 మంది విద్యార్థులు యాజమాన్య కోటా కింద సీట్లు పొందుతున్నారు.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పెండింగ్ కేసు : ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అంశంపై పలు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు గత మార్చిలో హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశాయి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఫీజులను తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైతే 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో కళాశాలలు విద్యార్థుల నుంచి నేరుగా ఫీజులను వసూలు చేసుకోవచ్చని కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. దీనిపై ప్రభుత్వం స్పందించింది. ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి ట్యూషన్ ఫీజును జమ చేశాకే తీసుకోవాలని తెలిపింది. విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందే సమయంలో ఫీజులను వసూలు చేసి వారిపై ఒత్తిడి తీసుకురావద్దని తెలిపింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవోను సమర్పించింది.
జూన్ 24న విచారణ : అయితే ప్రవేశ సమయంలో ఫీజులు వసూలు చేయరాదన్న ప్రభుత్వ నిబంధనను హైకోర్టు తప్పుపట్టింది. దీనిపై స్టే విధించింది. ఈ కేసు జూన్ 24న తిరిగి విచారణ జరగనుంది. హైకోర్టులో కేసు విచారణ ఉన్నా తాము ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని సిద్ధంగా ఉన్నామని సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన తెలిపారు.
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