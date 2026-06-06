'గిలకలదిండి' ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యం - ఏళ్లుగా కొలిక్కిరాని నిర్మాణం
మూడు గడువులు ముగిసినా ముందుకు సాగని పనులు - గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యంతో కొలిక్కిరాని మొగ నిర్మాణం - పూర్తైతే పడవలు జెట్టీకి వచ్చే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 1:54 PM IST
Delay In Construction Works Of Gilakaladindi Fishing Harbour : అంతా అనుకున్నట్లు జరిగి ఉంటే కృష్ణాజిల్లాలో మచిలీపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ ఈపాటికే అందుబాటులోకి వచ్చి ఉండేది. మూడు గడువులు ముగిసినా పనులు మాత్రం ముందుకు సాగలేదు. గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వేగంగా సాగిన పనులకు వైఎస్సార్సీపీ బ్రేకులు వేసింది. నత్తనడకన పనులు సాగడంతో ఫిషింగ్ హార్బర్ పనులు ఎప్పటికీ పూర్తవుతాయో తెలియని అయోమయ పరిస్థితి నెలకొంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎంపీ బాలశౌరి, మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర చొరవతో పనులు పరుగందుకున్నాయి. ఆటంకాలన్నీ తొలగి నిర్మాణాలు సాఫీగా సాగటంతో దశాబ్దాల సమస్య తీరుతుందని మత్స్యకారులు ఆశించారు. అయితే ఈ ఏడాది కూడా పనులు పూర్తయ్యేలా కనిపించటం లేదు.
పనులు పూర్తి చేయడంలో గుత్తేదారు అలసత్వం : కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నం, పెడన, అవనిగడ్డ నియోజకవర్గాల మత్స్యకారుల సౌకర్యార్ధం మచిలీపట్నం మచిలీపట్నంలోని "గిలకలదిండి" వద్ద ఫిషింగ్ హార్బర్ను 2018లో 242కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభించారు. ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ను 56 ఎకరాల్లో 23,500 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం 550 పడవలు తిరిగే వీలుగా 660 కుటుంబాలకు ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి కోసం నిర్మాణం చేపట్టారు. 2020కి పూర్తి చేయాలని అప్పట్లో నిర్ణయించారు. అయితే, ప్రభుత్వం మారటంతో పనులు నిలిచిపోయాయి. అధికారం చేపట్టిన వైఎస్సార్సీపీ తిరిగి 421 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో 2021లో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించింది. వారి గడువు మేరకు ఇది 2023 మార్చి నాటికి అందుబాటులోకి రావాలి.
అయితే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అనుకూలమైన అనుభవం లేని గుత్తేదారుకు పనులు అప్పగించటం, వారి నుంచి మరో ఉపగుత్తేదార్లకు పనులు ఇవ్వడం, ప్రభుత్వంలో భారీగా బిల్లుల పెండింగ్ పెట్టడంతో పనులు సాగలేదు. తరువాత అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం పనులను గాడిలో పెట్టింది. ప్రాజెక్టు గడువును 2026 మార్చి వరకు పొడగించారు. అయినప్పటికీ పనులు కొలిక్కిరాలేదు. గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న సుమారు వంద కోట్ల బిల్లులను చెల్లించేసినా నిర్మాణంలో వేగం పెరగట్లేదు. ఈ గుత్తేదారు పనులు పూర్తి చేయడంలో అలసత్వం ప్రదర్శిస్తున్నా అధికారులు, పాలకులుకు దృష్టి పెట్టట్లేదు. దీంతో మరో రెండేళ్లనైనా హార్బర్ అందుబాటులోకి వచ్చేలా లేదనిపిస్తోంది.
ఏళ్లుగా కొలిక్కిరాని మొగ నిర్మాణం: మచిలీపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణానికి మూడు సార్లు గడువులు పొడిగించినా పూర్తి చేయలేకపోయారు. సముద్రం నుంచి పడవలు జెట్టీల దగ్గరకు వచ్చేందుకు వీలుగా నిర్మిస్తున్న మొగ నిర్మాణం ఏళ్లుగా కొలిక్కిరావట్లేదు. బ్రేక్ వాటర్ నిర్మాణాల వద్ద రాళ్లు, టెట్రాప్యాట్స్ లోపలికి కూరుకుపోతుండటంతో ఇక్కడ పరిస్థితితులకు అనుగుణంగా నిర్మాణం చేసేందుకు ఐఐటీ మద్రాస్ నుంచి గత రెండు నెలల కిందట నూతన ప్రణాళికలు వచ్చాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. పనులు మొదలు పెట్టకుండా గుత్తేదారు అలసత్వం ప్రదర్శిస్తున్నారు. కీలకమైన మొగ, బ్రేక్వాటర్, డ్రెజ్జింగ్ పనులు ఆగిపోవడంతో మిగిలిన ఏ పనులు సాగట్లేదు.
హార్బర్ పనులు 80% పూర్తి : మచిలీపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ పనులు ప్రస్తుతం 80 శాతం పూర్తవ్వగా మిగతా 20 శాతం పనులు సాగుతూ ఉన్నాయి. అయితే త్వరలో వేట నిషేధం పూర్తి కానుండటంతో మత్స్యకారులు పెద్ద ఎత్తున సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్తారు. పాత మొగ వద్ద పూడిక పేరుకుపోవడంతో పడవలు తరచూ ఇరుక్కుంటున్నాయి. గతేడాది వేటకు వెళ్లి వస్తున్న రెండు పడవలు ఇరుక్కుపోయి ధ్వంసం కావడంతో మత్స్యకారులు అప్పులపాలయ్యామని లబోదిబోమన్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ఇదే పరిస్థితే నని వాపోతున్నారు.
మంత్రుల పర్యటన : గత ఏడాది ఏప్రిల్లో మంత్రులు బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, కొల్లు రవీంద్ర, వంగలపూడి అనిత, వాసంశెట్టి సుభాష్, రాష్ట్ర మారిటైమ్ బోర్డు ఛైర్మన్ దామచర్ల సత్య హార్బర్ను పరిశీలించి పనుల్లో అలసత్వంపై గుత్తేదారు సంస్థ, పర్యవేక్షణాధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిరుడు జూన్ నాటికి అంతర్గత రోడ్లు, ప్యాకింగ్, నిల్వలు ఇతర సముదాయాలు పూర్తి చేసి మత్స్యకార పడవలకు అడ్డకుంలు తొలగించాలని నిర్దేశం చేసి అక్కడితోనే మరచిపోయారు. గతేడాది సెప్టెంబరులో పనులు పరిశీలించిన ఆర్అండ్బీ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి.కృష్ణబాబు నెలాఖరులోగా పురోగతి కనిపించకుంటే కాంట్రాక్టు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించినా తీరు మారలేదు. పనులను నెల నెల పర్యవేక్షిస్తామని మంత్రికొల్లు రవీంద్ర, కృష్ణాజిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ మాటలకే పరిమితమవడంతో పనులు ఏళ్లుగా అధ్వానంగానే ఉన్నాయి.
"మొగ తవ్వితే మాకు హార్బర్ పూర్తైన్నట్లు. రోడ్లు, భవనాలు నిర్మించడం వలన మాకు ఎటువంటి ఉపయోగం కూడా లేదు. మార్కెటింగ్కి, బోట్ల మరమ్మత్తులకి మాకు అనుకూలంగా ఉండేది మొగ మాత్రమే. కాబట్టి ముందు దానిని పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాం." - వాటా రమేష్, మత్స్యకారుడు, గిలకలదిండి
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