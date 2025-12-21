యూనివర్శిటీలకు వీసీల నియామకంలో తీవ్ర జాప్యం - ఏడాదిన్నరగా ఇన్ఛార్జులే దిక్కు
విశ్వవిద్యాలయాలకు వైస్ ఛాన్స్లర్ల నియామకంలో ఉన్నత విద్యా శాఖ తీవ్ర జాప్యం - ఏడాదిన్నరగా 5 వర్సిటీలకు ఇన్ఛార్జులే దిక్కు - 2 నెలలైనా విధుల్లో చేరని ఏఎన్యూ వీసీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 12:28 PM IST
Delay in Appointment of Vice Chancellors to Universities: రాష్ట్రంలో విశ్వవిద్యాలయాలకు వైస్ ఛాన్స్లర్ (వీసీ)ల నియామకంలో ఉన్నత విద్యా శాఖ తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది. దాదాపు ఏడాదిన్నర పూర్తి అవుతున్నా కొన్ని యూనివర్సిటీలు ఇన్ఛార్జి వీసీలతోనే నడుస్తున్నాయి. ఉన్నత విద్యార్హతలు, విద్యావంతుల కోసం చేస్తున్న అన్వేషణలో నియామకం తీవ్ర ఆలస్యం అమవుతోంది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన సమయంలో 17 విశ్వవిద్యాలయాల వీసీలు రాజీనామాలు చేశారు. ఫిబ్రవరి, అక్టోబరు నెలల్లో 2 విడతలుగా 13 వర్సిటీలకు వీసీలను నియమించారు. మరో 4 వర్సిటీలకు ఇంత వరకు వీసీలను నియమించలేదు. ఆంధ్ర కేసరి వర్సిటీకి సెర్చ్ కమిటీ ఏర్పాటే కొలిక్కి రాలేదు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ, ద్రవిడ, ఉర్దూ విశ్వవిద్యాలయాలకు సెర్చ్ కమిటీలు 3 పేర్లను ఎంపిక చేసి ఇచ్చినా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం: ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం (ఏఎన్యూ) వైస్ ఛాన్స్లర్గా అక్టోబరు 8న వెంకట సత్యనారాయణరాజును ప్రభుత్వం నియమించింది. అయితే 2 నెలలు అవుతున్నా ఇంత వరకు విధుల్లో చేరలేదు. దీంతో పరిపాలన కోసం మళ్లీ ఇన్ఛార్జి వీసీని నియమించారు. సత్యనారాయణరాజు ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బంద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వీసీగా పని చేస్తున్నారు. ఆ పదవికి రాజీనామా చేసినా ప్రభుత్వం ఆమోదించకపోవడంతో రిలీవ్ కావడం లేదని సమాచారం.
గాడి తప్పిన ఆంధ్ర కేసరి వర్సిటీ: ఆంధ్ర కేసరి విశ్వవిద్యాలయంలో బీఈడీ, న్యాయ విద్య కళాశాలల ప్రవేశాలు, అనుమతుల విషయంలో అక్రమాలు జరుగుతున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఒక కీలక అధికారి ప్రతి పనికి కొంత రేటు నిర్ణయించి వసూలు చేస్తున్నట్లు కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈయన సంతకం చేయాలంటే రూ.10 వేలు కావాల్సిందే అని బహిరంగంగా చెప్తున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకోకపోగా రెగ్యులర్ వీసీ నియామకంలోనూ తీవ్ర జాప్యం జరగడంపై విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
ఆర్జీయూకేటీలో ఇలా: వీటితో పాటు రాజీవ్ గాంధీ విజ్ఞాన సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయానికి వీసీని, దాని ఆధ్వర్యంలోని 4 ట్రిపుల్ఐటీలకు డైరెక్టర్లను నియమించాల్సి ఉంది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో డైరెక్టర్లు, ఇన్ఛార్జి వీసీ పదవులకు రాజీనామాలు సమర్పించారు. ఈ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి, 2 నెలలు గడిచినా నియామకాలు ఇంతవరకు పూర్తి కాలేదు.
9 వీసీ పోస్టులు భర్తీ : విశ్వవిద్యాలయాలకు ఉపకులపతుల ఎంపిక కోసం దాదాపు 6 నెలలపాటు మంత్రి నారా లోకేశ్ కసరత్తు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రంలోని 17 వర్సిటీల వీసీలు స్వచ్ఛందంగా పదవీ విరమణ చేశారు. ఈ స్థానాల భర్తీ కోసం ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటన విడుదల చేసింది. అన్నింటికి కలిపి 2వేల దరఖాస్తులు రాగా, 512 మందికిపైగా అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. వీటన్నింటిని వడపోసి మొదటి విడతగా 9 వీసీ పోస్టులను భర్తీ చేస్తూ ఉన్నత విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులిచ్చింది. కొత్తగా నియమితులైన వీసీలలో నలుగురు ఇంజినీరింగ్, ముగ్గురు సైన్స్, ఇద్దరు సోషల్ సైన్స్ విభాగాల్లో ఆచార్యులు, నిపుణులు ఉన్నారు. సామాజికవర్గాల వారీగా చూస్తే నలుగురు ఓసీలు, ముగ్గురు బీసీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఒక్కొక్కరు చొప్పున ఉన్నారు.
మెరిట్ ఆధారంగానే నియమించాం - తొలిసారి వీసీగా ఎస్టీ మహిళ : సీఎం చంద్రబాబు
పలు వర్సిటీలకు వైస్ ఛాన్స్లర్ల నియామకం - ప్రతిభావంతులకే అవకాశం