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వృద్ధురాలిని బావిలో తోసేసిన విద్యార్థి - 21 గంటలు ప్రాణాల కోసం పోరాటం

కరీంనగర్​ జిల్లాలో దారుణ ఘటన - బంగారం కోసం వృద్ధురాలిని బావిలో తోసి హత్యాయత్నం చేసిన విద్యార్థి - 21 గంటల పాటు బావిలో నరకయాతన, అనంతరం బయటకు - నిందితుడి అరెస్టు

Student Pushes old woman into well
Student Pushes old woman into well (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 6:08 PM IST

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Student Pushes old woman into well : వ్యవసాయ బావి వద్ద పని ఉందని చెప్పి ఓ వృద్ధురాలిని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి, ఆమె వద్ద నున్న బంగారు ఆభరణాలు కాజేసి అనంతరం బావిలో తోసేసి హత్యాయత్నం చేశాడు ఓ విద్యార్థి. 21 గంటల పాటు బావిలోనే నరకయాతన అనుభవించిన ఆ వృద్ధురాలు చివరకు కొందరి రైతుల సాయంతో సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారు. ఈ ఘటన కరీంనగర్​ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే? : కరీంనగర్ పట్టణంలోని కిసాన్ నగర్​కు చెందిన గంగాధర లక్ష్మీ మూమూలు అడ్డాకూలీగా పనిచేస్తున్నారు. రోజూ లాగే టవర్ సర్కిల్ వద్ద పని కోసం వెళ్లింది. తన వ్యవసాయ బావి వద్ద పని ఉందని చెప్పిన ఓ యువకుడు ఆమెను అక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్లాడు. కరీంనగర్ నుంచి తిమ్మాపూర్ వరకూ ఆమె కోసం రాపిడో బుక్ చేశాడు. ముందు ఆమె రాపిడో బైక్ మీద వెళ్తే తన బైక్​పై తిమ్మాపూర్ వరకూ ఫాలో ఆయ్యాడు. అక్కడి నుంచి ఆమెను నుస్తూలాపూర్ రైతువేదిక సమీపంలోని ఓ వ్యవసాయ బావి వద్దకు తన బైక్​పై తీసుకెళ్లాడు.

బంగారం కాజేసి, వృద్ధురాలిని బావిలో తోసి : నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లినా, ఏదో పని ఉండి ఉంటుందిలే అని ఆమె భావించింది. అప్పుడే అతని అసలు స్వరూపం బైటపడింది. వెంటనే ఆమె చెవికి ఉన్న బంగారు కమ్మలు తీసి ఇవ్వాలని అడిగాడు. ప్రాణభయంతో వణికిపోయిన ఆ వృద్ధురాలు వాటిని తీసి ఇచ్చేసింది. ఇక తనకు ప్రాణభయం తప్పిందనుకునేంత లోపే ఆమెను పక్కనే ఉన్న బావిలోకి తోసేశాడు. ఆ బావిలో ఉన్న తాడు సాయంతో బయటకు వద్దామని ప్రయత్నించింది. వృద్ధురాలు ప్రాణాలతో బయట పడకూడదని ఆ తాడును కూడా కోసేసి అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు ఈ దుర్మార్గుడు.

లక్ష్మీకి స్విమ్మింగ్ రావడంతో ఈదుతూ వచ్చి అక్కడ ఉన్న విద్యుత్ వైరును పట్టుకుని ప్రాణాలు దక్కించుకుంది. బావిలో నుంచి బయట పడేందుకు 21 గంటలుగా ఆమె చేసిన ఆర్తనాదాలు అరణ్య రోదనగానే మిగిలాయి. నిర్మానుష్య ప్రాంతం కావడంతో అక్కడ ఆమెను ఆదుకునే నాథుడే కరవయ్యాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం బావి వద్దకు వచ్చిన రైతులు ఆమె కేకలు విని స్థానికుల సాయంతో ప్రాణాలు రక్షించారు. సుమారు 22 గంటలు బావిలోనే బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపిన మహిళ అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలతో బైటపడింది.

నిందితుడు అరెస్టు : స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, బాధితురాలి వాంగ్మూలం ప్రకారం కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. వృద్ధురాలిని రాపిడోపై తిమ్మాపూర్ వరకూ దింపిన బైక్ డ్రైవర్, యాప్​లోని సమాచారం అధారంగా నిందితుడు గొల్లపల్లికి చెందిన దినేశ్ రెడ్డిగా తేల్చారు. కేసును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్, సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితున్ని మార్కెట్ సమీపంలోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి మొబైల్ ఫోన్, బాధితురాలి మొబైల్ ఫోన్, నేరానికి వినియోగించిన బైక్, రూ.5వేల నగదు, బాధితురాలి వెండి మట్టెలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దోచుకున్న బంగారం టవర్ సర్కిల్​లోని మనోహరచారి అనే వ్యక్తికి అమ్మి నిందితుడు రూ.30వేలు తీసుకున్నాడు. దీంతో ఈ కేసులో అతన్ని అరెస్టు చేశారు. మనోహరచారి నుంచి రెండు బంగారుపుస్తెలు, ఐదు బంగారు గుండ్లు, చెవికమ్మలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

"వృద్ధురాలికి స్విమ్మింగ్ రావడం వల్ల బావిలో ఉన్న వైర్​ పట్టుకుని ప్రాణాలు కాపాడుకోగలిగింది. ఉదయం 10.30 నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటల వరకు అంటే సుమారు 21 గంటలు ఈమె బావిలోనే ఉన్నారు. నిర్మానుష్యప్రాంతం కావడం వల్ల ఎవరూ గమనించలేదు. మాకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు దీనిపై ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. పలు సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్టు చేశాం. అతడి వద్ద బంగారం కొన్న వ్యక్తిని కూడా అరెస్టు చేస్తాం. నిందితుడు ఆన్​లైన్ గ్యాబ్లింగ్​కు బానిసైనట్లుగా గుర్తించాం"- గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్‌ కమిషనర్‌

నిందితుడు ఆన్​లైన్​ గ్యాంబ్లింగ్, కలర్ ట్రేడింగ్ గేమ్​లు ఆడి రూ.4 లక్షలు పొగొట్టుకున్నాడు. వాటిని తీర్చేందుకు లోన్​ అప్లికేషన్లలో రుణాలు తీసుకున్నాడు. అవి తీర్చాలని ఒత్తిడి పెరగడంతో సులువుగా డబ్బులు సంపాదించాలనే వృద్ధురాలిని టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.

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బావిలో వృద్ధురాలి నరకయాతన
STUDENT PUSHES OLD WOMAN INTO WELL

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