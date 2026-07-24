బధిర విద్యార్ధులకు శుభవార్త - వెదుళ్లపల్లిలో డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు
రాష్ట్రంలో తొలిగా బాపట్ల జిల్లాలో ఏర్పాటు - ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ప్రవేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:15 AM IST
Degree College For Hearing Impaired Students : కూటమి ప్రభుత్వం బధిర విద్యార్థులకు శుభవార్త అందించింది. వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కలలను నిజం చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై వారు డిగ్రీ చదువుల కోసం దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, వెదుళ్లపల్లి జూనియర్ కళాశాలను డిగ్రీ కళాశాలగా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచే డిగ్రీ ప్రవేశాలు ప్రారంభించడానికి అనుమతి లభించగా, తరగతుల నిర్వహణ కోసం తాత్కాలికంగా ఒక భవనాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా గత డిసెంబర్లో ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీని ప్రస్తుతం నెరవేర్చారు.
ప్రస్తుతం 140 మందికి విద్య: 1987లో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బాపట్ల జిల్లా వెదుళ్లపల్లిలో 14 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో బధిర విద్యార్థుల కోసం మొట్టమొదటి ఆశ్రమ పాఠశాలను స్థాపించారు. ఈ సంస్థ బధిర విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను, ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. ఆ తర్వాత, 1999లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హయాంలో, ఈ ఆశ్రమ పాఠశాలను జూనియర్ కళాశాల స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు 140 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.
ఈ సంస్థను డిగ్రీ కళాశాలగా అప్గ్రేడ్ చేయడం వల్ల విద్యార్థులు డిగ్రీ కోర్సులను అభ్యసించడానికి, ఉపాధి అవకాశాలను పొందడానికి వీలు కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఆశ్రమ జూనియర్ కళాశాలలో నలుగురు అధ్యాపకులు ఉండి కేవలం HEC (హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్) కోర్సును మాత్రమే అందిస్తుండగా, కొత్త డిగ్రీ కళాశాలలో BSc, BA, BCom కోర్సులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ఈ కళాశాల ప్రారంభంలో 30 మంది విద్యార్థులను చేర్చుకుని, బీకామ్ (కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్) ప్రోగ్రామ్తో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో సర్టిఫికేట్ కోర్సును అందిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసే సుమారు 450 మంది వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యలో ఉన్న అంతరాన్ని ఈ సంస్థ పూరిస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
మొత్తం 75 నుంచి 90 సీట్లు: డిగ్రీ కళాశాల మొదటి సంవత్సరానికి సంబంధించి, మూడు కోర్సులలో కలిపి మొత్తం 75 నుంచి 90 సీట్లు మంజూరు కానున్నాయి. ఒక్కో కోర్సులో 25 నుంచి 30 సీట్లు ఉంటాయి. డిగ్రీ కళాశాల భవనాల నిర్మాణానికి రూ.18 కోట్ల విలువైన ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించినట్లు బధిర జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రజియా తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు రాగానే ప్రవేశాల ప్రక్రియను చేపట్టి, డిగ్రీ తరగతులను ప్రారంభిస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు.
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