రాష్ట్రంలో పెరుగుతోన్న రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు - వీటిలో 80 శాతం ప్రమాదాలకు మానవ తప్పిదమే కారణమంటున్న నిపుణులు - డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్​తో వీటిని అరికట్టవచ్చంటున్న అధికారులు

Published : November 28, 2025 at 11:22 AM IST

Road Safety Precautions In Telugu : రాష్ట్రంలో ఎప్పటికప్పుడు రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తూ కలవరపెడుతున్నాయి. దీనిని నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ వీటిని నిలువరించలేకపోతోంది. ఇటీవల కాలంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం సుమారు వెయ్యికి పైగా ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

ఈ ప్రమాదాల్లో వందల సంఖ్యలో మృత్యువాత పడుతున్నారు. వేల మంది క్షతగాత్రులవుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు 80 శాతం మానవ తప్పిదం కారణంగా జరుగుతున్నాయని పోలీసులు అంటున్నారు. డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్​తో వీటిని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఇటీవల డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి స్వయంగా ఈ విధానంపై పోలీసులకు అవగాహన కల్పించారు.

వాహనాలు నడిపే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • వాహనాల్లో ప్రయాణించే సమయాల్లో అతివేగంగా నడపరాదు.
  • కార్లు, భారీ వాహనాలు నడిపే వారు తప్పనిసరిగా సీటు బెల్టు ధరించాలి.
  • ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించే వారు ఐఎస్​ఐ మార్కు కలిగిన శిరస్త్రాణం (హెల్మెట్) ధరించాలి.
  • కార్లు, బస్సులకు ఉన్నట్లే ద్విచక్ర వాహనాలకూ సైడ్​ మిర్రర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • కాలనీలు, సర్వీస్ రోడ్డులు, పాఠశాలలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో జాతీయ లేదా ప్రధాన రహదారిపై నెమ్మదిగా వాహనాలను నడపాలి.
  • ముందు వాహనం ఆగితే పక్క నుంచి వెళ్లకుండా ఆగటం మంచిది. ఆగి ఉన్న ముందు వాహనం డోర్​ తెరిస్తే ప్రమాదం జరుగుతుంది.
  • యూటర్న్​ తీసుకునే సమయంలో కచ్చితంగా ఇండికేటర్లు ఉపయోగించాలి. వెనుక వచ్చే వాహనాలకు స్పష్టంగా కనిపించి వేగం తగ్గిస్తారు. దీంతో ప్రమాదం సంభవించే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి.
  • రోడ్డుపై ఎడమ వైపు డ్రైవింగ్​ చేయడం ఉత్తమం. కుడివైపు నుంచి వేగంగా వెళ్లే వాహనాలకు ఇబ్బంది కలగదు.
  • ద్విచక్ర వాహనాలపై ముగ్గురు, నలుగురు ప్రయాణం చేయడం ప్రమాదకరం.
  • రోడ్డుపై లైన్లు, వేగ నిరోధకాలు (స్పీడ్​ బ్రేకర్స్), వేగ నియంత్రణ సూచికలను అనుసరించి వాహనాలను జాగ్రత్తగా నడపాలి.

ఈ పద్ధతి ఏమిటంటే? : 'డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్​' అంటే వాహనం నడపటంలో మెలకువలు కాదు. 'నావల్ల ఇతరులకు ప్రమాదం జరగకూడదు. ఎవరివల్లా నేను ప్రమాదానికి గురికాకూడదు' అనే ఆలోచనతో వాహనం నడపడం. దీనిలో ప్రధానంగా ఎదుటి వాహనం ఎంత వేగంగా వస్తుంది? అనే విషయాన్ని గమనించాలి. మన వాహనానికి ముందుగా వెళ్తున్న వాహనం వేగానికి అనుగుణంగా కొంచెం దూరంగా నడుపుతూ ప్రయాణించాలి. ఈ విధంగా మనకు ముందు వైపు వెళ్తున్న వాహనాలను గమనించడం ద్వారా దాదాపుగా ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అన్నీ ఉంటేనే వాహనాలు నడపాలి : డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్​తో రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని ఏసీపీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్​ నియమాలు కచ్చితంగా పాటిస్తే ప్రాణాలకు భయముండదని పేర్కొన్నారు. 18 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారు డ్రైవింగ్​ లైసెన్సుతో పాటు అన్ని అర్హతలుంటేనే వాహనాలు నడపాలని హితవు పలికారు. వరంగల్ పోలీసు కమిషనరేట్​లో డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్ అమలును పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

