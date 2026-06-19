ETV Bharat / state

గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుకు రక్షణశాఖ గ్రీన్​ సిగ్నల్​ - కీలక మైలురాయి అన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

బాపూ ఘాట్‌ వద్ద గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుకు రక్షణశాఖ అనుమతి - 83 ఎకరాల రక్షణశాఖ భూముల్లో మూసీ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి - రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌, భారత ఆర్మీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన సీఎం

GANDHI SAROVAR PROJECT UPDATE
GANDHI SAROVAR PROJECT UPDATE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Centre Gives Green Signal To Gandhi Sarovar Project : బాపుఘాట్ వద్ద గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు రక్షణ శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. రక్షణశాఖకు సంబంధించిన 83 ఎకరాల భూముల్లో మూసీ ప్రాజెక్టుకు అనుమతిచ్చింది. గోల్కొండ ఆర్టిలరీ పరిధిలోని రూ.533 కోట్ల విలువైన భూముల బదలాయింపునకు ఓకే చెప్పింది. అయితే మరోచోట రూ.533 కోట్ల విలువైన భూములు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి షరతు విధించింది. ఈ నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్​నాథ్​, భారత ఆర్మీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భూముల బదలాయింపు కీలక మైలురాయి అని అభివర్ణించారు.

TAGGED:

GANDHI SAROVAR PROJECT
CENTRE APPROVES GANDHI SAROVAR
CM REVANTH ON GANDHI SAROVAR
గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి
GANDHI SAROVAR PROJECT UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.