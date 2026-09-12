ఆర్మీ ల్యాండ్పై అక్రమార్కుల కన్ను - రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన భూములు దండుకునే యత్నం!
హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ సమీపంలోని రక్షణ శాఖ భూములకు సంబంధించి కొందరు దళారులు, అధికారులు అక్రమాలకు తెరలేపారు. ధరణి పోర్టల్లోని ఒక మాడ్యూల్ను ఆసరాగా చేసుకొని రూ.2వేల కోట్ల విలువైన భూముల రికార్డుల హక్కులు మార్చేశారు.
Published : September 12, 2026 at 8:36 AM IST
Army Lands Illegal Ownership in Hyderabad : దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ సమీపంలోని రక్షణ శాఖ భూములపై కన్నేసిన దళారీలు, కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు కలిసి రికార్డుల్లో దర్జాగా యజమాన్యం పేరు మార్చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రైవేట్ యజమానుల నుంచి 431.50 ఎకరాలను రక్షణ శాఖ సేకరించింది. అందులో కొంత మ్యుటేషన్ పూర్తి కాగా, మరికొంత హక్కుల మార్పిడి కావాల్సి ఉంది. అది అదనుగా భావించిన అక్రమార్కులు ధరణి పోర్టల్లోని ఒక మాడ్యూల్ను ఆసరాగా చేసుకొని హక్కులు మార్చేశారు. తహసీల్దార్ నుంచి కలెక్టర్ వరకు రికార్డులను మార్చడంలో తలో పాత్ర పోషించారు. 22ఏ జాబితాలో ఆ భూములను చేర్చడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
రక్షణ శాఖ లేఖ రాసినా పట్టించుకోని కలెక్టర్
ప్రస్తుత మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా శామీర్పేట మండలం తూముకుంటలో రైఫిల్ రేంజ్ కోసం రక్షణ శాఖ సేకరించిన భూముల వెనక అక్రమాల బాగోతం బట్టబయలైంది. 1984, 87లలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రైవేట్ యజమానుల నుంచి 431.50 ఎకరాలను రక్షణ శాఖ సేకరించింది. అందులో కొంత మ్యుటేషన్ పూర్తి కాగా, మరికొంత హక్కుల మార్పిడి కాలేదు. ఇదే అదనుగా భావించి ఎంచక్కా ఆ భూములే లక్ష్యంగా కొందరు పావులు కదిపారు. రక్షణ శాఖ సేకరించిన భూమిలో 66.01 ఎకరాలు చేతులు మారింది. శరవేగంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల పేర్లతో పాసు పుస్తకాలు జారీ అయ్యాయి. ఈ భూ దందాను పసిగట్టిన రక్షణశాఖ కలెక్టర్కు లేఖ రాసినా అప్పట్లో చర్యలు తీసుకోలేదు. తాజాగా ప్రభుత్వం ఆ భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంతో జరిగిన భూదందా వెలుగులోకి వచ్చింది.
వివరాలు స్పష్టంగా లేని భూములపై కన్ను
రైఫిల్ రేంజ్ ఏర్పాటుకు భూమి కావాలని రక్షణ శాఖ 1969లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. జిల్లా కలెక్టర్ సహకారంతో రెండు విడతలుగా 431.50 ఎకరాలు సేకరించింది. ఆ భూమిని మిలిటరీ ల్యాండ్స్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేసింది. అందులో 219.60 ఎకరాలు ప్రైవేటు పట్టాదారుల పేరు మీద నుంచి రక్షణ శాఖ పేరుపైకి మ్యుటేషన్ కాలేదు. ఆ విషయాన్ని రెవెన్యూ శాఖకు రక్షణశాఖ తెలియజేసింది. మ్యుటేషన్ కోసం రక్షణశాఖ ఎస్టేట్ అధికారి తహసీల్దార్, కలెక్టర్కు 2023 జులై 11న లేఖ రాశారు. తమ పరిధిలోని 219.60 ఎకరాలను మ్యుటేషన్ చేయాలంటూ భూములకు సంబంధించిన వివరాలను అందజేశారు.
రెండు భూ సేకరణ ప్రకటనల ద్వారా సేకరించిన భూములు కావడంతో వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకొని హక్కులు బదిలీ చేయాలని కోరారు. ఈ క్రమంలో తూముకుంట పరిధిలోని పలు సర్వే నంబర్లలోని 66.01 ఎకరాలకు చెందిన వివరాలు రక్షణ శాఖ లేఖలో స్పష్టంగా లేకపోవడాన్ని గుర్తించిన దళారులు, కొందరు అధికారులు దందాకు తెరలేపారు. 2023 జులై 17న రక్షణ శాఖ నుంచి భూ సేకరణ ప్రకటనల వివరాలు, సర్వే నంబర్లు, ఇతర వివరాలను రెవెన్యూ అధికారులకు పంపినా పక్కనపెట్టి దందా నడిపించినట్లు విచారణలో తేలింది.
రోజుల వ్యవధిలోనే తతంగం పూర్తి
ఈ భూదందాలో కలెక్టర్ మొదలు మండల స్థాయి వరకు నిబంధనలకు నీళ్లొదినట్లు స్పష్టమవుతోంది. రూ.కోట్ల విలువైన భూముల హక్కుల మార్పిడిలో తెర వెనుక తతంగం నడిచినట్లు తెలుస్తోంది. ధరణి పోర్టల్లో ఏర్పాటు చేసిన ‘పాస్బుక్ డేటా కరెక్షన్’ అనే మాడ్యూల్ను ఆసరాగా చేసుకుని 2023 సెప్టెంబరులో రక్షణ భూములు కొల్లగొట్టినట్లు స్పష్టమవుతోంది. పలు సర్వే నంబరల్లోని భూముల యాజమాన్య హక్కులను బదిలీ చేశారు. హక్కులు కల్పించాలని పలువురు దరఖాస్తు చేసుకోవడం, అదే అదనుగా తహసీల్దార్ నోషనల్ ఖాతా ప్రభుత్వ భూముల ఖాతాలోని భూములను పట్టాలుగా మార్చేందుకు కలెక్టర్కు నివేదిక పంపడం చకచకా జరిగిపోయింది. తిరిగి వెనువెంటనే 2023 అక్టోబరు 18న కలెక్టర్ వాటిని ఆమోదించగా నవంబరు 4న సదరు వ్యక్తుల పేర్లపైకి హక్కుల మార్పిడి జరిగింది.
విచారణ చేపట్టిన రెవెన్యూ శాఖ
గతంలో రక్షణ శాఖ నుంచి జరిగిన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలతో పాటు 2024 ఫిబ్రవరి, సెప్టెంబరు, అక్టోబర్లో లేఖలతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఆ లేఖలను పూర్తిగా పరిశీలించింది. 1984లో రెండు భూ సేకరణ అవార్డుల కింద సేకరించిన తూముకుంట సహా సింగాయపల్లిలోని భూములన్నింటితో పాటు యాజమాన్య హక్కులు మార్పిడి జరిగిన 66.01 ఎకరాల భూములను 2026-27 నిషేధిత భూముల జాబితాలో చేర్చింది. మొత్తం వ్యవహారంపై రెవెన్యూ శాఖ విచారణ చేస్తోంది.
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