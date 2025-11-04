ETV Bharat / state

విశాఖ నగరంలో ఫుడ్​క్రాఫ్ట్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ - రక్షణ రంగ ఉద్యోగులకు ఆతిథ్య రంగంలో శిక్షణ

ఫుడ్‌క్రాఫ్ట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఉత్తమ శిక్షణ - 6 నెలలపాటు ఆతిథ్య రంగంలో అన్ని రకాల నైపుణ్యాలను సాధించేలా తీర్చిదిద్దుతున్న వైనం

Food Craft Institute In Visakhapatnam
Food Craft Institute In Visakhapatnam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Food Craft Institute In Visakhapatnam: త్రివిధ (మిలటరీ, నేవీ, వాయుసేన) దళాల్లో సేవలందించి పదవీ విరమణ చేయనున్న రక్షణ రంగ ఉద్యోగులకు ఆతిథ్య రంగంలో శిక్షణ ఇస్తోంది నగరంలోని ఫుడ్‌క్రాఫ్ట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌. ఈ మేరకు వివిధ సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అసిస్టెంట్‌ క్యాటరింగ్‌ మేనేజర్, హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆరు నెలలపాటు ఆతిథ్య రంగంలో అన్ని రకాల నైపుణ్యాలు సాధించేలా అభ్యర్థులను తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

నేర్పించే అంశాలు: క్యాటరింగ్, బేకరీల నిర్వహణ, శాఖాహార, మాంసాహార వంటలు, కేకులు, బ్రెడ్‌లు, పాస్తా, బిస్కెట్లు, సమోస, పిజ్జా, బర్గర్లు, పానీపూరీ, చాట్, పావ్‌బాజీ, శాండ్‌విచ్‌ తయారీలో మెలకువలు నేర్పిస్తారు. వివిధ హోటళ్లు, బేకరీల నుంచి చెఫ్‌లను రప్పించి శిక్షణ ఇప్పిస్తారు. తర్వాత ప్రఖ్యాత హోటళ్లకు పంపించి అక్కడ ఆహార పదార్థాల తయారీ విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తారు.

దీనికి సంబంధించిన కోర్సులు 2017 వ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. శిక్షణ పొందిన వారి సంఖ్య 750 మంది ఉన్నారు. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు 80 శాతం వరకూ ఉంది. ప్రస్తుతం 104 మంది ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నారు.

కోర్సులోని ప్రధాన అంశాలు: కోర్సులోని ముఖ్యమైన అంశాలను పరిశీలిస్తే ఫుడ్‌ ప్రొడక్షన్‌ అండ్‌ పాటిస్సేరీ, బేకరీ అండ్‌ కన్ఫెక్షనరీ సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్, ఉత్సాహ వ్యాపారం మొదలైన అంశాలపై శిక్షణను అందిస్తారు.

ఎలా మెలగాలో నేర్పిస్తున్నాం: ముందుగా అతిథులను ఆహ్వానించడం, వారి అవసరాలను గుర్తించటం, ఆహారం ఆర్డర్‌ను స్వీకరించడం, సరఫరా చేయడం నేర్పిస్తారు. వస్త్రధారణ, గదుల శుభ్రత, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, సమయపాలన, క్రమశిక్షణ గురించి వివరిస్తారు. కోర్సులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆంగ్లం, హిందీ భాషలను నేర్పిస్తారు. సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి వ్యాపార నిర్వహణలో మెలకువలు తెలియజేస్తారు. ఉద్యోగిగా అయితే సహోద్యోగులు, వినియోగదారులతో ఎలా మెలగాలో, మాట్లాడాలో నేర్పిస్తున్నామని ప్రిన్సిపల్‌ వెంకటరమణ తెలిపారు.

ప్రాక్టికల్స్‌ శిక్షణ బాగుంది: నేను 18 ఏళ్లు నేవీలో సేవలందించానని మణిపుర్​కు చెందిన మహమ్మద్ సైపుద్దీన్ అన్నారు. ప్రస్తుతం విశాఖలో ఉద్యోగం చేస్తున్నానని ఆయన తెలిపారు. మరో రెండు నెలల్లో ఉద్యోగ విరమణ చేస్తానన్నారు. ఫుడ్‌క్రాఫ్ట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో హాస్పిటాలిటి మేనేజ్‌మెంట్‌లో శిక్షణ పొందుతున్నాను. తరగతి గదిలో పాఠాలే కాకుండా వివిధ హోటళ్లకు పంపించి ప్రాక్టికల్స్‌ శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారు. ఈ శిక్షణ నాకు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

క్యాటరింగ్‌ సంస్థను ప్రారంభిస్తా: నేను మిలటరీలో 25 ఏళ్లు పని చేశానని ఆముదాలవలసకు చెందిన పేడాడ అశోక్​కుమార్ అన్నారు. మరో ఆరునెలల్లో ఉద్యోగ విరమణ చేయబోతున్నానని తెలిపారు. అనంతరం క్యాటరింగ్‌ సంస్థను ప్రారంభించి పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలని అనుకుంటున్నాను. దాని కోసమే ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నా. శాఖాహార, మాంసాహార, ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశం, చైనీస్, పాశ్చాత్య దేశాల వంటల తయారీ నేర్చుకుంటున్నానని వెల్లడించారు.

