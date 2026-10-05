విశాఖ చేరుకున్న రాజ్నాథ్సింగ్ - రేపు పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు
కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ విశాఖ ఐఎన్ఎస్ డేగాకు చేరుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయనకు ఎంపీ శ్రీభరత్, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ స్వాగతం పలికారు. రేపు షిప్యార్డ్లో స్లిప్ వే ప్రారంభోత్సవానికి ఆయన హాజరుకానున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:01 PM IST
Rajnath Singh Vizag Tour : హిందుస్థాన్ షిప్యార్డులో భారత నౌకాదళానికి ఊతమిచ్చేలా నిర్మాణం పూర్తైన, నిర్మాణ దశలో ఉన్న పలు ప్రారంభోత్సవాలతో పాటు శంకుస్థాపనలకు రేపు (మంగళవారం) విశాఖ వేదిక కానుంది. ఈ మహత్తర ఘట్టాన్ని కేంద్ర రక్షణ శాఖమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేయడానికి రక్షణ ఉత్పత్తుల విభాగం(హెచ్ఎస్ఎల్) ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందులో పాల్గొనేందుకు రాజ్నాథ్సింగ్ ఇవాళ సాయంత్రం విశాఖలోని ఐఎన్ఎస్ డేగాకు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ఎంపీ శ్రీభరత్, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ స్వాగతం పలికారు.
జాతీయ స్థాయి పోటీని తట్టుకొని ఐదు ఫ్లీట్ సపోర్టు షిప్ల తయారీ ఆర్డరుని షిప్యార్డు దక్కించుకుంది. వీటిలో రెండింటిని తిరిగి ఎల్అండ్టీకి అప్పగించింది. షిప్యార్డులో నిర్మాణ దశలో ఉన్న తొలి ఫ్లీట్ సపోర్టు షిప్(ఎఫ్ఎస్ఎస్)నకు 81 టన్నుల అత్యధిక బరువుతో నిర్మించిన ప్రొఫెల్లర్ కూడా కంపెనీ రికార్డుగానే ఇటీవల యాజమాన్యం ప్రకటించుకుంది. ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ను డాక్లోనే ఫ్లోట్ చేయడం అలాగే ఇదే సిరీస్లో ఆఖరు ఎఫ్ఎస్ఎస్ పనులు కూడా అదే సమయంలో ప్రారంభించనున్నారు.
స్లిప్వే బెర్తును ప్రారంభించనున్న రాజ్నాథ్ : సాధారణంగా ఫుట్బాల్ మైదానం పొడవు 90 నుంచి 110 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. రెండు సంవత్సరాల కిందట పురాతన స్లిప్వే బెర్తులు రెండింటిని పూర్తిగా తొలగించారు. ఎప్పుడో పాత కాలంనాటి నౌకల పొడవులకు అనుగుణంగా చిన్నవిగా ఉండే షిప్లను నిర్మించేవారు. ప్రస్తుతం మారుతున్న అవసరాల మేరకు భారీ షిప్లను నిర్మించేందుకు ముందస్తు వ్యూహాంగా ఏకంగా రెండు ఫుట్బాల్ మైదానాలంత పొడవుతో రూ.280 కోట్లు వెచ్చించి స్లిప్వే బెర్తు తీర్చిదిద్దారు. ఈ బెర్తును కూడా రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ ప్రారంభించనున్నారు.
ఐదేళ్ల కిందట ప్రారంభానికి నోచుకోకుండానే ఒక కొత్త భారీ క్రేను ఒకటి ట్రయల్స్లోనే కుప్పకూలిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే యార్డు ఆధునికీకరణ పనుల్లో భాగంగా రూ.300 కోట్లు వెచ్చించి భారీ గొలియాత్ (క్రేను) ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి కూడా వివిధ దశల్లో అధిక బరువును ఎత్తినా కూడా తట్టుకుని నిలబడేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. 300 టన్నుల బరువుగల క్రేనును రాజ్నాథ్సింగ్ ప్రారంభిస్తారు.
మరోవైపు రాజ్నాథ్సింగ్ పర్యటన సందర్భంగా డాక్లోని నౌకలు, క్రేను, స్లిప్వే బెర్తుల పరిసరాలకు ఎవరినీ వెళ్లకుండా సంస్థ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. గుర్తింపు కార్డులు లేకుండా అనుమతించడం లేదు. సంస్థలోకి రాకపోకలు సాగిస్తున్న అన్ని రకాల వాహనాలను తనిఖీ చేసిన తర్వాతే అనుమతిస్తున్నారు. అలాగే రక్షణ మంత్రిని కలిసేందుకు ముందుగానే ఎంపిక చేసిన కార్మిక సంఘాల సభ్యులకు మాత్రమే ప్రత్యేక అనుమతులిచ్చారు.
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