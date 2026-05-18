ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? - ఈ ఒక్క పని చేయండి - మీ అర్హతకు తగిన జాబ్ గ్యారంటీ!

DEET App For Job Seekers in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 11:29 AM IST

DEET App For Job Seekers in Telangana : నిరుద్యోగులకు ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించేందుకు ఉపాధి కల్పన శాఖ అధికారులు చేయూత అందిస్తున్నారు. డీట్ (డిజిటల్ ఎంప్లాయ్​మెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్​ తెలంగాణ) యాప్ ద్వారా డిగ్రీలు పూర్తి చేసిన వారికి, ఇంజినీరింగ్ చివరి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటే చాలు. ఇందులో ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు, నైపుణ్య కార్యక్రమాల (స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్) పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి. మీరు మీ పేరు, విద్యార్హతలు నమోదు చేస్తే, మీ అర్హతలకు అనుగుణంగా మౌఖిక పరీక్షలకు హాజరయ్యేందుకు సమాచారం లభిస్తుంది. ఉపాధి శాఖ అధికారులు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో ఉద్యోగార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. కొన్ని నెలలుగా జాబ్ ఫెయిర్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు.

మనం చేయాల్సిన పని ఇదొక్కటే : ఉద్యోగార్థులు డీట్ యాప్‌లో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలి. కంపెనీలకు అవసరమైన శిక్షణార్థులు, ఉద్యోగుల వివరాలను అధికారులు పంపుతారు. కంపెనీలు సందేశాలు పంపి, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి, అర్హులైన వారిని ఎంపిక చేసుకుంటాయి. ఈ మూడు జిల్లాల్లో 6 నెలల కాలంలో 2000 మందికి వివిధ స్థాయిల్లో ఈ విధంగా ఉద్యోగాలు లభించాయి.

ఎలా రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలంటే? :

  • ముందుగా మన మొబైల్​లో గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​కు వెళ్లి డీట్​ యాప్​ అని సెర్చ్​ చేయాలి. అధికారిక యాప్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేసుకోవాలి.
  • యాప్​ ఇన్​స్టాల్​ చేసిన సమయంలో నోటిఫికేషన్​ అలవ్​ చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు మనకు సమాచారం అందుతుంది.
  • దీనిలో చేరేందుకు జాబ్​ సీకర్​కు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
  • అభ్యర్థికి సంబంధించిన ఇంటి పేరు, ఈ-మెయిల్​ ఐడీ, ఫోన్​ నంబర్​ వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
  • తర్వాత పుట్టిన తేదీ, జెండర్​, సామాజిక స్థితి, దివ్యాంగులా? కాదా? చిరునామా ఇలాంటి వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • ఈ విధంగా మన పూర్తి వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • తర్వాత మనకు తెలిసిన భాషలు ఎన్ని? అవి ఏవి? అనే విషయాలు సైతం పేర్కొనాలి.
  • మన విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాలు, పూర్తి విద్యాభ్యాస సమాచారం. మనం గతంలో వేరే సంస్థలో పని చేసి ఉంటే అనుభవానికి సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది.
  • ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక విద్యార్హతలను సంబంధించిన నకళ్లను దీనిలో అప్​లోడ్​ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇది పూర్తయ్యాక మన చదువుకు తగ్గట్టుగా ఉద్యోగాల వివరాలు కనిపిస్తాయి.

ఉద్యోగ మేళాలలో సహకారం : ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు నిర్వహించే ఉద్యోగ మేళాలలో శాఖ అధికారులు సహకరిస్తున్నారు. ఈ జాబ్​ మేళాలలో కంపెనీ ప్రతినిధులు ఉద్యోగార్థులకు, అభ్యర్థులకు మధ్య వారధిగా వ్యవహరిస్తారు. ఇంటర్న్‌షిప్‌లు కూడా అందిస్తారు. ప్రజా పరిపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ మే 1 నుంచి 12 వరకు ఉద్యోగ మేళాలు జరిగాయి. 100 మంది అభ్యర్థులు హాజరై తమ వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు.

''ప్రైవేటు, ఐటీ కంపెనీల్లో అర్హతలకు తగిన ఉద్యోగాలిప్పిస్తున్నాం. ఇంజినీరింగ్​, డిగ్రీ పూర్తి చేసిన యువతకు స్కిల్స్​ పెంచుకునే కోర్సుల వివరాలను అందిస్తున్నాం. ఉద్యోగార్థుల్లో డీట్​ యాప్​పై అవగాహన పెరుగుతోంది'' - జె.రాజేశ్వర్​ రెడ్డి, సంచాలకులు, డీట్​

డీట్​ యాప్​ వేదికగా ఉద్యోగ అవకాశాలు : ప్రభుత్వం అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చిన డిజిటల్​ ఎంప్లాయ్​మెంట్​ ఎక్స్ఛేంజ్​ ఆఫ్​ తెలంగాణ యాప్​లో చాలా ఈజీగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతతో నడుస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ యాప్​లో కేవలం జాబ్​ లేనివారే కాకుండా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనుకునే కంపెనీలు కూడా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం వచ్చే వారికి, ఉద్యోగం పొందాలని ప్రయత్నించే వారికి ఈ డీట్​ యాప్ ​లాంటి ప్లాట్​ఫామ్​ ఉండటంతో ఇరువురికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

