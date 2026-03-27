ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? - అయితే ఈ యాప్ మీకోసమే
విద్యార్హతలు ఉన్నప్పటికీ నిరుద్యోగులుగా ఉంటుంన్న యువత - వీరిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక యాప్ను తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం - రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉపాధి పొందే అవకాశాలు
Published : March 27, 2026 at 10:43 PM IST
Best App To Get Jobs In Telangana : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ ఆపై చదువులు పూర్తి చేసిన వారు వేలల్లో ఉన్నారు. అయితే వారిలో చదువు పూర్తి చేసుకున్న వెంటనే ఉద్యోగాలు పొందుతున్న వారు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నారు. వీరిలో అనేక మందికి ఉద్యోగ సమాచారం తెలియకపోవడం, నోటిఫికేషన్ల వివరాలపై అవగాహన లేకపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సమయం గడిచినా నిరుద్యోగులుగానే మిగిలిపోతున్నారు.
ఇలాంటి వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లోని సంస్థల్లో ఏ శాఖలో ఏ రంగంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయో తెలుసుకునేలా ప్రభుత్వం ఓ యాప్ను కొన్నేళ్లక్రితమే ప్రారంభించింది. అదే డిజిటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ (డీఈఈటీ) యాప్. అయితే దీనిలో ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి? ఎలా వినియోగించాలి? అనే పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జిల్లాలో నమోదు చేసుకున్నవారు స్వల్పం : డీట్ యాప్పై చాలా మంది యువతకు అవగాహన లేదు. దీంతో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో దీనిలో నమోదు చేసుకున్న వారి సంఖ్య చాలా స్వల్పంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాల పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు అనేక అవగాహనా కార్యక్రమాలను ఏర్పటు చేస్తున్నారు. ఈ యాప్లో పేరు నమోదు చేసుకుంటే సులభంగా ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనిలో ఉద్యోగ సమాచారం తెలుసుకోవచ్చిని జోగులాంబ జిల్లా పరిశ్రమలు శాఖ జీఎం రామలింగేశ్వర్గౌడ్ తెలిపారు.
దీనిని ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే?
- ముందుగా మన స్మార్ట్ ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్కు వెళ్లి, డీట్ యాప్ అని సెర్చ్ చేయాలి. అధికారిక యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన సమయంలో నోటిఫికేషన్ అలవ్ చేసుకోవాలి. దీంతో ఎప్పటికప్పుడు మనకి సమాచారం అందుతుంది.
- దీనిలో చేరేందుకు ముందుగా జాబ్ సీకర్ ప్రాధాన్య ఇవ్వాలి.
- తర్వాత అభ్యర్థికి సంబంధించిన ఇంటిపేరు, ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్ వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- తదుపరి పుట్టిన తేదీ, లింగం, సామాజిక స్థితి, దివ్యాంగులా కాదా?, చిరునామాను నమోదు చేయాలి.
- ఈ విధంగా మన ప్రాథమిక సమాచారన్ని ఎంటర్ చేయాలి.
- తర్వాత మనకు తెలిసిన బాషలు ఎన్ని? అవి ఏవి? అనే విషయాలను తెలపాలి.
- మన విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాలు, పూర్తి విద్యాభ్యాస సమాచారం, మనం గతంలో వేరే సంస్థలో పనిచేసి ఉంటే అనుభవానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక విద్యార్హతలకు సంబంధించిన నకళ్లను దీనిలో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఇది పూర్తయ్యాక మన చదువుకు తగ్గట్టుగా ఉద్యోగాల వివరాలు కనిపిస్తాయి.
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో నమోదు ఇలా : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పదో తరగతి నుంచి డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, పీజీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు సుమారుగా లక్షమందికి పైగా ఉన్నారని గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. వీరిలో అత్యధికంగా 43,611 మంది పదోతరగతి పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఉన్నారు. తర్వాత 14,611 మంది ఇంటర్ పూర్తి చేసినవారు ఉన్నారు. తర్వాత 13,180 మంది డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. 5,796 మంది బీఈడీ పూర్తి చేశారు. 4,920 మంది ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులున్నారు.
ఉద్యోగం ఇచ్చేవారికీ ఇదే వేదిక : ప్రభుత్వం అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చిన డిజిటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ (డీఈఈటీ) యాప్లో చాలా సులువుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇది కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత సాంకేతికతతో నడుస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనిలో నిరుద్యోగులే కాకుండా ఉద్యోగులు ఇవ్వాలనుకునే సంస్థలు సైతం నమోదు చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నారు. ఉద్యోగం ఇచ్చే వారికి, ఉద్యోగం పొందాలని ప్రయత్నించే వారికీ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ ఉండటంతో ఇరువురికీ సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇరు వర్గాల వారికి ఈ యాప్ మంచి ప్లాట్ఫాంగా పనిచేస్తుంది.
సశస్త్ర సీమా బల్లో 827 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
NHAI ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ - నెలకు రూ.20 వేల స్టైపెండ్ - ఎవరు అర్హులంటే?