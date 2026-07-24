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అమ్మా, నాన్న లేరంటూ మత్స్యకారులను ఆశ్రయించిన చిన్నారులు - పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం వెలుగులోకి!

తల్లి మందలించిందని ఇంటి నుంచి వెళ్లిన అన్నాచెల్లెలు - పోలీసుల విచారణలో వివరాలు వెల్లడించిన చిన్నారులు - సురక్షితంగా తల్లికి అప్పగించిన పోలీసులు

Brother And Sister Missing Case In Vijayawada
Brother And Sister Missing Case In Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:54 AM IST

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Brother And Sister Missing Case In Vijayawada : పిల్లల మనసులను అర్థం చేసుకోకుండా చీటికీ మాటికీ వారిని కొట్టి, తిట్టి, మానసిక క్షోభకు గురిచేస్తే అది ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీస్తుందో విజయవాడ కొత్తపేట పరిధిలో జరిగిన ఘటనే నిదర్శనం. తల్లిదండ్రులు లేరని, తమను పెంచుకోవాలని ఇద్దరు చిన్నారులు మత్స్యకారులను వేడుకున్నారు. ఇద్దరు చిన్నారులను పోలీసులు గుర్తించి క్షేమంగా తల్లికి అప్పగించారు.

తిట్లు, దెబ్బలతో మనస్తాపం : విజయవాడ గొల్లపాలెంగట్టుకు చెందిన బొప్పూరి రాజేశ్వరీ, మహేష్‌ల పిల్లలు అఖిల్‌ (13), స్వేచ్ఛ (10). తండ్రి వేరుగా ఉండగా, ఇద్దరు చిన్నారులు తల్లి వద్దే ఉంటున్నారు. రాజేశ్వరీ వస్త్ర దుకాణంలో పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. అయితే పని ఒత్తిడి, కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా పిల్లలను తరచూ మందలించడం, కొట్టడం, తిట్టడం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన అఖిల్‌, స్వేచ్ఛ ఇంటిని విడిచి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

అఖిల్‌ ముందుగా పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ప్రకాశం బ్యారేజీ అవతల సీతానగరం కట్ట ప్రాంతంలోని మత్స్యకారుల వద్దకు వెళ్లాడు. అక్కడ మూడు రోజుల నుంచి గడుపుతూ 'మాకు తల్లిదండ్రులు లేరు. నన్ను, నా చెల్లిని మీరు పెంచుకోండి' అంటూ వేడుకున్నాడు. బాలుడి మాటలు నమ్మిన మత్స్యకారులు జాలితో తమ వద్ద ఉండేందుకు అంగీకరించారు. ఈనెల 21వ తేదీన పాఠశాలకు వెళ్లడం లేదని తల్లి మందలించడంతో అదే సాకుతో అన్నాచెల్లెళ్లు ఇద్దరు కలిసి సీతానగరం మత్స్యకారుల వద్దకు వెళ్లారు.

సీసీ ఫుటేజీతో గుర్తింపు : పిల్లలు ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే కొత్తపేట పోలీసులు ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా చిన్నారులను గుర్తించి సురక్షితంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో తల్లి తరచూ తిట్టడం, కొట్టడం వల్లే ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయామని, మత్స్యకారులను ఆశ్రయించామని పిల్లలు వెల్లడించినట్లు కొత్తపేట సీఐ చిన కొండలరావు తెలిపారు.

ఈ ఘటనపై పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్‌బాబు తల్లిదండ్రులకు కీలక సూచనలు చేసినట్లు సీఐ కొండలరావు తెలిపారు. పిల్లలతో ప్రేమ, ఆప్యాయత, సహనంతో మెలగాలని, ప్రతి చిన్న విషయానికీ తిట్టడం, కొట్టడం, అవమానించడం వారి మనోభావాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించారని అన్నారు. వారి సమస్యలను ఓపికగా విని, స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడి, ధైర్యం చెప్పి పరిష్కారం చూపడం ప్రతి తల్లిదండ్రి బాధ్యత అని పోలీస్ కమిషనర్ సూచించారని సీఐ తెలిపారు. పిల్లలకు కావలసింది కేవలం ఆహారం, చదువు మాత్రమే కాదు ప్రేమ, ఆదరణ, భద్రత కూడా అంతే ముఖ్యమని ఈ ఘటన స్పష్టం చేసింది.

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TAGGED:

BROTHER AND SISTER MISSING CASE
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VIJAYAWADA CHILDREN MISSING CASE
మత్స్యకారులను ఆశ్రయించిన చిన్నారులు
BROTHER AND SISTER MISSING CASE

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