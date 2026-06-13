నాయకుల వీడియో కాల్ - రూ.80 వేలు కొట్టేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు
సీఎం చంద్రబాబుతో వీడియోకాల్ పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్ల టోకరా - బాధితుడి నుంచి రూ.80 వేలు కొట్టేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు- చంద్రబాబు, దేవినేని ఉమా పేర్లతో బాధితుడికి బురిడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:40 PM IST
Chandrababu Video Call Scam : సైబర్ నేరగాళ్లు యథేచ్ఛగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రోజుకో కొత్త ఎత్తులు వేస్తూ జనాన్ని ఏమార్చుతున్నారు. ఓవైపు ఉద్యోగాలు, బహుమతులు అనే ఆశలను ఎరగా వేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆన్లైన్ పెట్టుబడులు, నకిలీ వెబ్సైట్లు, కేవైసీ అప్డేట్, డిజిటల్ అరెస్ట్, కొరియర్, పార్సిల్స్ పేరుతో నిలువునా ప్రజలను ముంచుతున్నారు. కానీ వారు ఇప్పుడు రూట్ మార్చారు. ప్రముఖుల సోషల్ మీడియా ఖాతాల డీపీలు, డీఫ్ ఫేక్ ఉపయోగించి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
'ఈ వీడియోలో చూశారుగా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నట్లే ఉంది కదా'. అలా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. చంద్రబాబు, మాజీమంత్రి దేవినేని ఉమా పేర్లతో సైబర్ కేటుగాళ్లు అమాయకులపై పంజా విసురుతున్నారు. బాధితుల అవసరాలను అసరాగా చేసుకొని డబ్బులు కొట్టేస్తున్నారు. విశాఖలో ఓ సైబర్ మోసం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు తదితరుల పేర్లను దుర్వినియోగం చేస్తూ ఓ సైబర్ కేటుగాడు మాజీ ఆర్మీ ఉద్యోగిని బురిడీ కొట్టించాడు. మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఫొటోతో వాట్సప్ ఖాతా సృష్టించి, ఏకంగా చంద్రబాబుతో వీడియో, వాట్సప్ కాల్ మాట్లాడిస్తున్నట్లు నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. విశాఖ జిల్లా సీతంపేటలోని భూ వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తామని, జీవీఎంసీ కమిషనర్పై లంచం ఆరోపణలు నిరూపిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి దశలవారీగా బాధితుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి దగ్గర రూ.80 వేలు వసూలు చేశాడు. రోజులు గడుస్తున్నా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి విశాఖపట్నం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రముఖుల పేర్లతో వచ్చే కాల్స్, సందేశాల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
Deepfake Video Call Scam in Visakha : సైబర్ నేరాల్లో బాధితులు పోగొట్టుకున్న నగదును తిరిగి పొందడానికి , నేరగాళ్లను గుర్తించడానికి గోల్డెన్ అవర్ కీలకమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అందుకే సైబర్ నేరం జరిగిన గంటలోగా ఫిర్యాదు చేయగలిగితే కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి రాబట్టగలిగే అవకాశాలు ఎక్కువని చెబుతున్నారు. అందుకే బాధితులు సొత్తు పోగొట్టుకున్న వెంటనే 1930 నంబరుకు కాల్ చేసి సమాచారమివ్వాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
లేదంటే https://cybercrime.gov.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు నమోదు చేయొచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించొచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇందులో బాధితుల బ్యాంకు ఖాతా నంబరు, యూపీఐ, ఫోన్ నంబరుతోపాటు సైబర్ నేరగాళ్లు వినియోగించిన ఫోన్ నంబర్, బ్యాంకు ఖాతా నంబర్, యూపీఐ ఐడీ వంటి వివరాలు ఇవ్వాలని పేర్కొంటున్నారు. టోల్ఫ్రీ నంబర్, వెబ్సైట్కు వచ్చిన వివరాలను స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లకు పంపిస్తారని అంటున్నారు. అక్కడ నుంచి జిల్లా పోలీసు కార్యాలయాల్లో ఉండే సైబర్ సెల్ దానిని పర్యవేక్షిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అనంతరం రికవరీ చేసిన సొమ్మును చోరీ సొత్తు మాదిరిగానే న్యాయస్థానం నుంచి అనుమతి తీసుకుని తిరిగి అప్పగిస్తామని పోలీసులు వివరిస్తున్నారు.
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