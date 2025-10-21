ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా దీపావళి వేడుకలు - చిల్డ్రన్స్‌ హోమ్‌లో చిన్నారులతో నారా భువనేశ్వరి

పిల్లలతో కాసేపు ముచ్చటించి బాగోగులు అడిగి తెలుసుకున్న భువనేశ్వరి - పలుచోట్ల వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు

Deepavali 2025 in AP
Deepavali 2025 in AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Deepavali 2025 in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ దీపావళి సంబరాలు కోలాహలంగా సాగాయి. మహిళలు లక్ష్మీదేవికి పూజలు నిర్వహించారు. యువతులు, చిన్నారులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తళుక్కుమన్నారు. చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఉత్సాహంగా బాణసంచా కాల్చారు. పలుచోట్ల నరకాసురుడిని దహనం చేశారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దీపావళి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై మహాలక్ష్మీపూజ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. అనంతరం బాణసంచా కాల్చారు. రంగురంగుల బాణసంచా వెలుగుల మధ్య అమ్మవారి ఆలయం మెరిసిపోయింది. సింహాచలంలోని శ్రీలక్ష్మీ నారసింహస్వామి దేవాలయంలో నరకాసురవధ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పాలకొల్లులోని మానసిక దివ్యాంగ పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి వేడుకలు చేసుకున్నారు. కుటుంబసమేతంగా పాఠశాలకు వెళ్లిన మంత్రి ముందుగా విద్యార్థులకు కొత్త దుస్తులు, మిఠాయిలు పంచారు. తర్వాత విద్యార్థులతో కలిసి బాణసంచా కాల్చారు. మంత్రి టీజీ భరత్‌ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దీపావళి సంబరాలు జరుపుకొన్నారు. ఇంటి వద్ద బాణసంచా కాల్చారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా దీపావళి వేడుకలు - చిల్డ్రన్స్‌ హోమ్‌లో చిన్నారులతో నారా భువనేశ్వరి (ETV)

చిన్నారులతో దీపావళి వేడుకలు: శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం ప్రభుత్వ బాలికల వసతిగృహంలో విద్యార్థులతో కలిసి ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు పండుగ జరుపుకొన్నారు. విద్యార్థులకు స్వీట్లు పంచి వారితో ముచ్చటించారు. ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్‌ రెడ్డి నెల్లూరు జిల్లా ముత్తుకూరు మండలం జంగాల కండ్రిగ, బ్రహ్మదేవం గ్రామాల్లోని గిరిజనులతో కలిసి దీపావళి వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. చిన్నారులకు టపాసులు, స్వీట్లు, చాక్లెట్లు పంపిణీ చేశారు.

సంప్రదాయ దుస్తుల్లో యువతులు: విశాఖలో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. అపార్ట్‌మెంట్లలో నివసించేవారు ఒకే కుటుంబంలా మారి వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. మిఠాయిలు పంచుకొని బాణసంచా కాలుస్తూ సందడి చేశారు. విజయవాడలో మహిళలు, చిన్నారులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తళుక్కుమన్నారు. టపాసులు కాల్చి సందడి చేశారు. గుంటూరులో కమ్మజన సేవా సమితి వసతిగృహంలో విద్యార్థినులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో దీపాలు వెలిగించారు. బాణసంచా కాలుస్తూ సందడి చేశారు. శ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ వాసులు చెట్టు, పాము, తోరణాలు ఆకృతితో ఉన్న బాణసంచా కాల్చారు.

తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం తుమ్మలకుంట గ్రామంలో 20 అడుగుల పొడవైన నరకాసురుడి ప్రతిమను దహనంచేశారు. తిరుపతిలోని బాలాజీ దివ్యాంగుల పునరావాస, పరిశోధన కేంద్రంలో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. చికిత్స కోసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన దివ్యాంగులతో కలిసి ఆసుపత్రి సిబ్బంది బాణసంచా కాల్చారు. కడప ప్రభుత్వ బాలుర వసతిగృహం విద్యార్థులు టపాసులు కాల్చారు. అనంతపురంలోని కోర్టు రోడ్డులోని ఆర్​ఎస్​ఎస్​ కార్యాలయం వద్ద నరకాసుర దహనం నిర్వహించారు.

పిల్లలకు స్వీట్లు, టపాసులు పంచిన భువనేశ్వరి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లి గ్రామంలో చిగురు చిల్డ్రన్స్‌ హోంలో నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ముందుగా అక్కడ ఉన్న పిల్లలకు స్వీట్లు, టపాసులు పంచారు. అనంతరం వారితో కలిసి బాణసంచా కాల్చారు. ఆ తర్వాత పిల్లలకు భోజనాలు వడ్డించారు. పిల్లలతో కాసేపు ముచ్చటించి వారి బాగోగులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. 90 మంది పిల్లలు ఉన్న చిగురు చిల్డ్రన్స్‌ హోంలో దాదాపు గంట సేపు గడిపారు.

