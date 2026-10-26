రాష్ట్రానికి తుపాను ముప్పు - గంటకు 125 కి.మీ వేగంతో గాలులు - ఈ 3 రోజులే కీలకం
Cyclonic Storm : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగండం తుపానుగా బలపడిందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ రోజు అర్ధరాత్రికి తీవ్ర తుపానుగా రేపు అతి తీవ్ర తుఫానుగా బలపడుతుందని ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:17 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:03 AM IST
Deep Depression Intensifies Into Severe Cyclonic Storm : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగండం తుపానుగా బలపడిందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ తుపాను గడిచిన 6 గంటల్లో 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలి విశాఖకు 650, కాకినాడకు 730, మచిలీపట్నానికి 830, బాపట్లకు 900 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ రోజు అర్ధరాత్రికి తీవ్ర తుపానుగా, రేపు అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడుతుందని ప్రకటించారు. బుధవారం ఉదయం బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. సోమ, మంగళ, బుధవారాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు సూచించింది.
ఉవ్వేత్తున ఎగిసిపడుతునన కెరటాలు : తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లా తీరప్రాంతంలో సముద్రం ఉదృతంగా మారుతోంది. విడవలూరు మండలం పెద్దపాలెం వద్ద సముద్ర కెరటాలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. సముద్రపు నీరు దాదాపు 100 మీటర్ల మేర తీరంలోకి చొచ్చుకువచ్చాయి. మత్స్యకారుల వేట పడవలు, వలలు కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. పరిస్థితిని గమనించిన మత్స్యకారులు ట్రాక్టర్ల సహాయంతో తమ బోట్లు, వలలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. సముద్రం ఉగ్రరూపానికి తీర ప్రాంతవాసులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
అధికారిక సమాచారాన్నే అనుసరించాలి : 'అర్నబ్' తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చతున్నందున రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని హోంమంత్రి అనిత అప్రమత్తం చేశారు. తుపాను గమనాన్ని అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉందనే భావనతో అలసత్వం వహించవద్దని ప్రజలకు సూచించారు. రేపు, ఎల్లుండి అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాలకు ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎడీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. రాబోయే 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు తీర ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మకుండా ఏపీఎస్డీఎంఏ, ఆర్టీజీఎస్ విడుదల చేసే అధికారిక సమాచారాన్నే అనుసరించాలని మంత్రి అనిత విజ్ఞప్తి చేశారు.
తుపాను ప్రభావంతో విద్యుత్ శాఖలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా సహించేది లేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ అధికారులను హెచ్చరించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలినా, సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడినా యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి తుపాను తీవ్రతతో విద్యుత్ వ్యవస్థకు భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నందున పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తగినంత సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచుకుని పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. ఎక్కడా ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, విద్యుత్ సరఫరాను ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా నిలిపివేసినా, ఇతర కారణాలతో అంతరాయం ఏర్పడినా ప్రజలకు ముందుగానే సమాచారం అందించాలని గొట్టిపాటి ఆదేశించారు.
తుపాను దృష్ట్యా శ్రీకాకుళం జిల్లా యంత్రాంగాన్ని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అప్రమత్తం చేశారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. బోట్లు సురక్షితంగా తీరానికి చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అలానే ప్రజలకు ఆహారం, తాగునీరు, వైద్య సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగితే తక్షణమే పునరుద్ధరించేలా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజలు అత్యవసర సమయాల్లో జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 08942-240557 కి ఫోన్ చేయవచ్చని సూచించారు.
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