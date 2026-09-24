తీవ్ర వాయుగుండం ఎఫెక్ట్ - చిగురుటాకులా వణుకుతోన్న సిక్కొలు
శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. బహుదా, నాగావళి, వంశధార నదుల్లో ఉద్ధృతి అంతకంతకూ పెరుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 10:51 AM IST
Rains in Srikakulam District : తీవ్ర వాయుగుండం శ్రీకాకుళంపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు ఒక్కటై పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పంట పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. జనజీవనం అస్తవ్యస్తమవుతోంది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. మరోపక్క ఈదురుగాలులకు చెట్లు విరిగి పడుతున్నాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలుతున్నాయి. రహదారులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
ఇచ్ఛాపురం నుంచి రణస్థలం వరకు తీర ప్రాంతం చిగురుటాకులా వణుకుతోంది. వంతెనలు, కాజ్వేలపై నుంచి నీటి ప్రవాహం కారణంగా పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఒడిశాలోని ఎగువ ప్రాంతాలు, జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు బహుదా, నాగావళి, వంశధార నదుల్లో ఉద్ధృతి అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. మరోవైపు భారీ వర్షాలతో రోడ్లపై వరదనీరు ప్రవహిస్తోంది. నందిగాం మండలంలోని కొత్తఅగ్రహారం, జడ్యాడ దారిలోని వంశధార ఎడమ ప్రధాన కాలువపై ఉన్న వంతెన కూలిపోయింది. దీంతో పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
నీట మునిగిన పంటలు : కంచిలి మండలం నారాయణ బట్టి పొంగి నీరు రహదారిపైకి చేరింది. మంగడిగెడ్డ పోటెత్తడంతో కోటబొమ్మాళి- తోటాడ రహదారిపైకి చేరడంతో మూసివేశారు. మహేంద్రతనయ నది కాజ్వేపై నీరు చేరడంతో పాతపట్నం నుంచి గోపాల్పురానికి రాకపోకలు నిలిపివేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా సోమవారం నుంచి మూడు రోజులపాటు కురుస్తున్న వర్షాలకు ఇప్పటి వరకు సోంపేట, పలాస, కవిటి, వజ్రపుకొత్తూరు, పోలాకి, టెక్కలి, సారవకోట, జలుమూరు 12,022 హెక్టార్లలో వరి పంట నీట మునిగినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. మొక్కజొన్న, అరటి నేలకొరిగాయి.
సరుబుజ్జిలి మండలం కొత్తకోట వద్ద ఖాళీగా ఉన్న ఇళ్లు, ఇచ్ఛాపురంలోని ఈదుపురం, పురుషోత్తపురంలో రెండు ఇళ్ల ప్రహరీ గోడలు కూలిపోయాయి. మరోవైపు జిల్లాలోని తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 115 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఏడు చోట్ల కేంద్రాల్లో 303 మందిని ఆయా కేంద్రాలకు తరలించారు. భారీ వర్షాల వల్ల విద్యుత్ శాఖకు రూ.9.24లక్షలు నష్టం వాటిల్లింది. టెక్కలి, పాతపట్నంలో 33కేవీ కరెంట్ స్తంభాలు విరిగిపోయాయి. జి.సిగడాం, పొలాకి, సంతబొమ్మాళి, పొందూరు, ఎచ్చెర్ల, కవిటి, పలాసలో 11కేవీ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయి. 17 ప్రాంతాల్లో 47 ఎల్టీ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. 20 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పాడయ్యాయి.
తీర ప్రాంత మండలాల అధికారులను అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ ఆదేశాలిచ్చారు. బుధవారం రాత్రి ఎచ్చెర్ల, రణస్థలం, గార, పోలాకి, సంతబొమ్మాళి మండలాల తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు, పోలీసు, ఆర్డీవోలతో దూరదృశ్య సమావేశం నిర్వహించారు. రేకులు, కచ్చా ఇళ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలను తక్షణమే పునరావస కేంద్రాలు, సమీప బంధువుల సురక్షిత గృహాలకు తరలించాలని చెప్పారు. కరెంట్, ఇతర అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే పునరుద్ధరించాలన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే నేడు జిల్లాలోని అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. పాఠశాలలు, జూనియర్, డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు పరిహారపు సెలవును ఇచ్చారు.
ఏపీలో దంచికొట్టిన వర్షం - నేడు ఆ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు
తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం - తెలుగురాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన