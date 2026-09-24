ఏపీకి తీవ్ర వాయుగుండం ఎఫెక్ట్ - పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఎడతెరపిలేకుండా వర్షం పడుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 11:40 AM IST
Heavy Rains in AP : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతోంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం అధికంగా ఉంది. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కూడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బలమైన గాలుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకూలాయి. వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తుండగా, పంటలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కళింగపట్నం - పొలాకి మధ్య తీరం దాటిందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అయితే దీని ప్రభావం మరో 12 గంటల పాటు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
వర్షాల నేపథ్యంలో నదుల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వంశధార, నాగావళి, బాహుదా నదుల్లో నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. రాబోయే 48 గంటల పాటు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. శ్రీకాకుళంతో సహా పలు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. విజయనగరం జిల్లాలోని తెర్లాం, బడంగి, డెంకాడ ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు.
నీటితో మునిగిన అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్: ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో బుధవారం రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. విశాఖపట్నం నగరంలోని గంగవరం నుంచి పెదగంట్యాడ వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డుపై నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వర్షాల ధాటికి మధురవాడలోని కొమ్మాది హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో రేఖ రెసిడెన్సీ అపార్ట్మెంట్లోకి నీరు చేరగా, అర్ధరాత్రి రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టి 80 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
అర్ధరాత్రి సమయంలో ఒక్కసారిగా అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్ పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయింది. సెల్లార్లో నీరు చేరడంతో అపార్ట్మెంట్ వాసులంతా తీవ్ర భయాందోళనకు లోనయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పి.ఎం పాలెం పోలీసులు, ఫైర్ సేఫ్టీ సిబ్బంది, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రాత్రికి రాత్రే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నాయి. రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టి అపార్ట్మెంట్లో చిక్కుకున్న సుమారు 80 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
20 గ్రామాల రాకపోకలకు అంతరాయం: మరోవైపు హరిజన జగ్గయ్యపాలెం కూడా నీట మునిగింది. కార్పెంటర్ కాలనీ కొండవాలు ప్రాంతంలో వర్షానికి ఓ రేకుల షెడ్ కూలింది. ఆ సమయంలో మెట్ట రాము అనే వ్యక్తి కుటుంబంతో నిద్రిస్తున్నాడు. అగనంపూడి హైవేపై పడ్డ భారీ వృక్షం పడింది. ఈ ఘటనలో భార్య కాంచన, ఇద్దరు పిల్లలు చిన్నపాటి గాయాలతో బయటపడ్డారు.
అలాగే వేపగుంట పరిధిలోని గ్యాస్ గోడౌన్ వెనుక, కృష్ణానగర్ ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలి విద్యుత్ స్తంభాలపై పడడంతో బుధవారం రాత్రంతా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది ఉదయాన్నే ఏపీఈపీడీసీఎల్ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన చెట్ల కొమ్మలను తొలగించి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. అనకాపల్లి రైల్వే బ్రిడ్జి కిందకు భారీగా వరదనీరు చేరింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వినగడప వద్ద కట్టలేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. రహదారిపైకి వరద చేరడంతో 20 గ్రామాల ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.
వాగులో కొట్టుకుపోయిన కారు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నున్న వద్ద పెదవాగు పొంగిపొర్లుతోంది. వరద ఉద్ధృతికి ప్రధాన రహదారిపై కారు కొట్టుకుపోయింది. వెంటతనే స్థానికులు అప్రమత్తమై కారులో ఉన్న సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి దంపతులను కాపాడారు. సామాజ్య రిసార్ట్ వంతెన కోతకు గురికావడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
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